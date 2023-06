Ponte del 2 giugno: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 1 giugno 2023 – Ci siamo, è in arrivo un nuovo weekend e stavolta sarà più lungo, grazie al ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica. Sapete già come trascorrere queste giornate? Ecco qualche idea tra Milano, la provincia e le altre città della Lombardia.

EVENTI IN CITTA’

La 24esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, attraversa dal 23 maggio al 27 luglio, ben 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline. Un’edizione che si preannuncia straordinaria e che conferma La Milanesiana come il più grande festival itinerante europeo che promuove il dialogo tra le arti, intrecciando Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e, per il primo anno, Fumetto, creando riflessioni e approfondimenti. Il tema di questa 24esima edizione è RITORNI, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri. Un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale (chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, chi parte sognando di tornarci), che abbraccia anche altri nuclei tematici.

Gli Amici della Cascina Linterno organizzano una serie di uscite in notturna dedicate a tutti coloro che desiderano vedere le lucciole al Parco delle Cave. Appuntamento giovedì primo giugno, martedì 6 giugno e giovedì 9 giugno. A queste date si aggiunge una speciale Lusiroeula Linternina per l'Emilia Romagna sabato 3 giugno (con l'obiettivo di fornire un aiuto solidale e concreto alla popolazione colpita dalla recente alluvione). Per ogni data l'appuntamento è alle ore 21.15, esclusivamente previa prenotazione obbligatoria: il numero chiuso è stato deciso per rispettare delicato ecosistema notturno (ma anche diurno) del parco. Per prenotare basta scrivere una email ([email protected]) e attendere la conferma degli organizzatori, oppure iscriversi sul sito della Cascina Linterno, fino a esaurimento posti. Per ogni adulti è richiesto un piccolo contributo per recuperare le spese organizzative e la polizza assicurativa, mentre per i bambini fino a 12 anni la partecipazione è gratuita.

Sabato 3 giugno, alle 21, anche a Morimondo, escursione notturna gratuita per ammirare le centinaia di lucciole che improvvisamente illuminano il bosco e si riflettono nei piccoli corsi d’acqua che serpeggiano nella campagna di Morimondo. La passeggiata parte dal Parcheggio Roma e si sviluppa lungo un percorso di 5 chilometri nel Parco Lombardo della Valle del Ticino: a condurla è una guida ambientale escursionistica che svela il grande valore di questo ambiente ma anche quali siano i problemi e le soluzioni per preservarlo. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. È necessario presentarsi muniti di acqua, torcia, antizanzare (preferibilmente naturale) e non è possibile portare cani. Per info e prenotazioni 02 70634800.

Sabato 3 e domenica 4 giugno, l'Idroscalo di Milano ospita la sesta edizione della Deejay Tri, la due giorni dedicati al triathlon promossa dal Comune di Milano, Radio Deejay e Trio Events. Un evento dedicato a tutti gli amanti del connubio tra nuoto, ciclismo e corsa, all’insegna della condivisione e del divertimento che, grazie alle differenti distanze introdotte, è accessibile anche ai neofiti. Sabato 3 giugno è il turno alle ore 12.30 del Super Sprint (400 m, 10 km e 2,5 km), mentre a seguire dalle ore 14.00 la distanza olimpica (1500 m, 40 km e 10 km). Novità dell'edizione 2023 è l’inserimento di una seconda staffetta: oltre alla distanza olimpica, anche lo Sprint (750 m, 20 km e 5 km) potrà essere affrontato in team, in modo da consentire a un pubblico sempre più ampio di sportivi, comprendente runner, ciclisti e nuotatori, di unirsi alla festa ed esserne protagonista (ciascuno dei tre membri della squadra sarà impegnato in una specifica frazione, dandosi il cambio lungo il percorso). Domenica 4 giugno la mattinata è interamente dedicata a bambini e ragazzi: alle ore 10.00 fanno il loro ingresso i Minicuccioli (25 m, 250 m e 100 m, per bambine e bambini di 6 e 7 anni), seguiti dai Cuccioli (50 m, 500 m e 250 m, per bambine e bambini di 8 e 9 anni), dagli Esordienti (100 m, 1,5 km e 500 m, per bambine e bambini di 10 e 11 anni) e dai Ragazzi (200 m, 3 km e 1 km, per ragazze e ragazzi di 12 e 13 anni).Dalle ore 12.30, invece, spazio al Super Sprint Youth A (300 m, 6 km e 2 km, per ragazze e ragazzi di 15 e 16 anni). A sugellare la due giorni, infine, dalle ore 14.30 è in programma lo Sprint (750 m, 20 km e 5 km).

MERCATINI

Domenica 4 giugno, dalle 9.30 alle 16.30, presso il Parco Esposizioni di Novegro torna Novegro Borsa Scambio, il salone del giocattolo da collezione dove i privati collezionisti possono esporre, scambiare e vendere le proprie raccolte, mentre gli operatori del settore (i negozianti) hanno la possibilità di acquistare rarità difficili da reperire sul mercato e di piazzare produzioni, oramai cessate, di crescente valore amatoriale. L'appuntamento è all'interno del grande Padiglione C del Parco Esposizioni Novegro, che ospita circa 150 stand dall'Italia e dall'estero con ogni tipologia di balocchi vintage senza tempo. Il biglietto d'ingresso a Novegro Borsa Scambio ha un prezzo di 8 euro + diritti di prevendita (ridotto 5 euro per militari e disabili; ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni).

Domenica 4 giugno dalle 10.30 alle 20 presso il Teatro Martinitt di Milano (via Riccardo Pitteri 58) si svolge la terza e ultima special edition del mercatino del riuso Remira Market: l'appuntamento è a ingresso gratuito e prevede dj-set, food truck, vintage e artigianato. Remira Market è dedicato ad appassionati, curiosi e collezionisti che trovano esposta ogni genere di mercanzia vintage, seconda mano e handmade e possono fare acquisti sostenibili a prezzi vantaggios. Il pubblico è invitato portarsi le proprie borse di tela riutilizzabili per gli acquisti e a riempirsi le borracce d’acqua alla vedovella presente in loco.

FOOD, DRINK e SAGRE

Da sabato 2 a domenica 4 giugno, piazza Cavour e le strade limitrofe di Bareggio ospitano la Festa delle Ciliegie. Per tutte e tre le giornate sono attive le trattorie viaggianti della sagra e sono in programma animazioni per bambini e mercatini dell'artigianato e dei prodotti tipici. Non manca l'intrattenimento con musica dal vivo. Venerdì 2 giugno: l'apertura è prevista in orario 10.00-24.00 e alle ore 21.00 è in programma il concerto tributo ai Pooh della band Opera III. Sabato 3 giugno la sagra si svolge in orario 12.00-24.00 e alle ore 21.00 è allietata dal concerto dei The Funky Machine. Infine domenica 4 giugno, con apertura in orario 8.00-24.00, la manifestazione include l'esibizione della scuola di danza Jo Dance alle ore 14.30, il dj-set a cura della cooperativa Albatros e delle associazioni Wherehouse e Ciridì alle ore 15.00, la premiazione del concorso rivolto alle scuole alle ore 17.00 e l'esibizione degli allievi della scuola Dancing Soul alle 20.30.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno si svolge a Canegrate, la Sagra della Puglia: per tre giorni, un'occasione per degustare le prelibatezze della cucina pugliese, dalle orecchiette alle bombette, tra animazioni e balli della tradizione. Si svolge presso i Giardini Baggina (via Garibaldi 114) nei seguenti orari di apertura: venerdì e sabato dalle 19.15 alle 24.00; domenica dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.15 alle 24.00. Ci saranno spettacoli di musica dal vivo: venerdì di parte con la musica da ballo di Egidio Palermo, mentre il sabato l'appuntamento è con pizzica e taranta a cura degli Ascanti; domenica, infine, ancora musica popolare del Sud Italia con i Briganti. Metà del ricavo derivante dal coperto della Sagra della Puglia sarà devoluta alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalla recente alluvioni. Per info e prenotazioni 0331 400965.

Tra le terrazze panoramiche di Milano ideali per un aperitivo c'è la Terrazza Martini. Peccato che sia normalmente chiusa al pubblico e che non capiti così spesso di potervi accedere. Una di queste occasioni è la serie di appuntamenti Pop Up Sundays, che consentono tutte le domeniche dal 7 maggio al 4 giugno 2023 di accedere all'iconico rooftop per vivere l'esperienza di un aperitivo firmato Martini, accompagnato dalla colonna sonora di Radio M2O. Organizzata da Taste Of Milano, l'iniziativa si svolge in occasione dei 160 anni del brand e prevede l'apertura di un temporary bar in cui è possibile godere della vista mozzafiato sulla città e gustare cocktail realizzati grazie alla collaborazione con cinque tra i migliori locali d’Italia. Per accedere ai sunset party sulla Terrazza Martini bisogna iscriversi alla guest list sul sito popupsundays.it, scegliere a quale appuntamento partecipare e prenotare il proprio tavolo con vista. Il palinsesto prevede Matteo Zed del The Court di Roma (domenica 4 giugno). Ogni cocktail list, inoltre, è accompagnata da una proposta di food pairing strutturata ad hoc da sei top chef della scena culinaria nazionale: Andrea Marroni del Dabass di Milano (domenica 4 giugno).

BAMBINI

Sabato 3 giugno il negozio di giocattoli Fao Schwarz di Milano celebra i trent’anni dall’uscita al cinema di Jurassic Park ospitando per l’intera giornata un evento dedicato alla serie cinematografica cult dei dinosauri. Dalle 10.30 alle 19.00 un’area dedicata e tante proposte a tema consentono di immergersi in un’atmosfera governata dagli straordinari animali preistorici. A partire dallo screen interattivo dove si può scegliere lo scenario jurassico più amato e scattare una foto da scaricare e custodire come ricordo speciale. Ad accompagnare l’esperienza, direttamente dal mondo di Jurassic Park, anche un ranger dedicato per mostrare e far provare Baby Blue, uno dei protagonisti del film Jurassic World il Dominio, un cucciolo di Velociraptor estremamente realistico da tenere in braccio e comandare grazie al controller integrato nel guanto. Per una vera esperienza RealFx. A disposizione degli ospiti anche un gadget a tema in premio alla risoluzione di un semplice quiz nell’area ranger experience.

Domenica 4 giugno , dalle 10 alle 18, a Piazza Portello torna Scambiolibro, l'evento dedicato a tutti i bambini per incoraggiare a coltivare l’amore per i libri e il piacere della lettura. Alle ore 16.00 fa il proprio esordio la Kids Academy Portello che coinvolge i giovanissimi in attività connesse alla letteratura, alla pittura, alla scrittura, all’educazione di una corretta alimentazione, all’importanza della biodiversità e all’utilizzo di materiale di riciclo per creazioni di eco-design. In questo primo appuntamento si va alla scoperta del mondo della natura conoscendo da vicino lo straordinario lavoro delle api: in collaborazione con FattorMia, dopo aver scoperto i ruoli svolti dalle api, i bambini partecipano alla creazione di una vera candela con la cera naturale delle api. L'evento è a ingresso gratuito con iscrizione in loco richiesta; per info 02 33005170.

MUSICA

A dieci anni dalla scomparsa di Enzo, nel giorno del suo compleanno, Paolo Jannacci porta in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano il concerto-spettacolo Jannacciami! Un abbraccio di musica a Milano, uno spettacolo pieno di canzoni, ospiti, amici, grandi musicisti, imprevisti, suoni, risate e teatro Insieme a Paolo Jannacci, in questa serata evento, sul palco del Teatro degli Arcimboldi ci sono gli amici musicisti che hanno condiviso tanto con Enzo e la sua famiglia come Emiliano Bassi, Marco Brioschi, Roberto Gualdi, Michele Monestiroli e Paolo Tomelleri, accompagnati da una orchestra d'archi (Infonote di Serafino Tedesi) diretta da Maurizio Bassi (già produttore di Enzo Jannacci negli anni '80). Non mancano gli ospiti: sul palco sono attesi anche Diego Abatantuono, Ale & Franz, Massimo Boldi, Elio, Francesco Gabbani, J-Ax, Cochi Ponzoni, Paolo Rossi e Ornella Vanoni.

Da mercoledì 24 maggio a domenica 4 giugno, nella storica location del campo sportivo in via Valentino Mazzola a Cassano d’Adda, torna l'appuntamento con SolidarRock, la manifestazione nata nel 1999 con l’intento di sensibilizzare, con particolare attenzione al pubblico più giovane, sui temi di pace, volontariato e cooperazione allo sviluppo, attraverso una proposta musicale e culinaria trasversale, fondendo così l’impegno sociale al divertimento, creando uno stretto legame tra cultura e solidarietà.

Domenica 4 giugno, alle 11, prosegue nella Sala Alessi di Palazzo Marino (piazza della Scala 2, Milano) la dodicesima edizione della rassegna Palazzo Marino in Musica, quest’anno dedicata al tema dell’identità: protagonista di questo appuntamento è la giovane pianista Costanza Principe che presenta un concerto dedicato a Clara Wieck e Robert Schumann dal titolo Melancholia.

Nell’ambito della Milanesiana, rassegna organizzata da Elisabetta Sgarbi, domenica 4 giugno al Teatro Studio si esibiranno Marco Mariani e i suoi Extraliscio, punk da balera rinforzati dagli ospiti speciali Peter Pichler (al trautonium) e Massimo Simonini (theremin)

TEATRO

Dal 13 maggio al 10 giugno 2023 Atelier Teatro presenta una nuova edizione di Palchi Fioriti, la sessione primaverile del festival di teatro popolare Le mille e una piazza che visita i parchi e i giardini urbani delle periferie di Milano con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età. Giunto quest'anno alla quarta edizione e dopo il successo dell'ultima edizione di Carnevale, Le mille e una piazza torna con 7 spettacoli e 2 concerti per celebrare la stagione della rinascita. Il festival Palchi fioriti ha come obiettivo il recupero della dimensione pubblica in cui ebbe origine il teatro: i classici greci e latini sono infatti i primi testi teatrali e sono nati per essere recitati all’aperto rivolgendosi a una società complessa e stratificata che rifletteva sui conflitti sociali mettendoli in scena. Sabato 3 giugno, ore 17.30, Piazzale Selinunte - L’asino d’oro di Apuleio. Sabato 10 giugno ore 17.30, Parco delle memorie industriali (viale Toscana) - Le rane di Aristofane. Sabato 10 giugno, ore 21.00, Parco Trotter (via Giacosa) - Djembappel & Siradoncse in concerto

Domenica 4 giugno, alle ore 20.00 presso il Teatro Manzoni di Milano, va in scena Time & Space, uno spettacolo di MoveOn Performing Arts Academy con la direzione artistica di Nikos Lagousakos. Per la prima volta a Milano, per la prima volta sul palco del Teatro Manzoni, un evento artistico che racchiude il percorso formativo dell’anno accademico 2022/2023 di MoveOn Performing Arts Academy, progetto voluto e realizzato da Antonella Bruno e Valentina Menarini che a partire dal 2016, seguendo un ideale di bellezza e creatività, hanno creato uno spazio e un programma formativo in cui studenti provenienti da tutta Italia, possono relazionarsi con i diversi stili di danza e i linguaggi performativi.

Da mercoledì 10 maggio a domenica 25 giugno torna a Milano il Cirque du Soleil: per oltre un mese la celebre organizzazione canadese leader globale nell'intrattenimento dal vivo porta in scena nel Grand Chapiteau di piazzale Cuoco lo spettacolo Kurios: Cabinet of Curiosities. Lo spettacolo conduce il pubblico in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi se è tutto vero o è solo frutto dell'immaginazione.

MOSTRE E MUSEI

A Milano, a Lampo Scalo Farini dal 1 giugno, arriva ‘Van Gogh: The Immersive Experience’: un viaggio tra le opere di uno dei piu' grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

Dal 4 maggio al 4 giugno, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Amati fiori 2023 del fotografo Mario Carrieri (Milano, 1932). In esposizione una selezione di opere della ricerca artistica che Mario Carrieri da oltre quarant’anni dedica al tema della tragicità dell’umana esistenza. Opere di grandi dimensioni, tra le quali alcune inedite, immaginate come grandi palcoscenici, sui quali i fiori-attori recitano la tragedia della fragilità della bellezza e della coscienza della sua caducità.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Dal 27 maggio al 27 giugno UNAHOTELS Cusani Milano ospita una mostra davvero diabolika: 26 opere originali di altrettanti artisti selezionati dal concorso d’Arte Contemporanea “In Arte... Diabolik - Eva Kant, una complice perfetta - 60° anniversario”. Ingresso libero, aperto tutti i giorni con orari continuato.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

Il 2, 3 e 4 giugno continua la rassegna “Le Erbe del Casaro” di Altobrembo dedicata a erbe spontanee e a formaggi tipici della Valle Brembana; un viaggio tra natura e sapori ma anche arte e tradizioni di un territorio tutto da scoprire. Attraverso esperienze sensoriali uniche, di riavvicinamento alla natura accompagnati da esperti di percorsi naturalistici e gastronomici, sinuose melodie, Forest Bathing (Bagno di foresta), esercizi fisiologici e psicologici di riconciliazione con la natura e con se stessi, erbe alimurgiche e laboratori di autoproduzione cosmetica. Per info e prenotazioni: 348 1842781 o [email protected]

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno e da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023, lungo il fossato del Borgo di Cologno al Serio si svolge la settima edizione della Sagra della Bufala: l'appuntamento è all’interno di piazzale Mercato, in via piazzale Caduti sul Lavoro, dove è allestita una ampia tensostruttura. L’evento è organizzato da Chiosco Cafè con la collaborazione del Caseificio Quattro Portoni. Piatto forte della sagra è la grigliata di carne di bufalo. Confermato l’orologio di formaggi Quattro Portoni e uno spazio è riservato a specialità siciliane: mozzarella in carrozza, ricotta fritta e cannoli, il tutto rivisitato ad hoc per la sagra. In programma anche spettacoli di musica dal vivo tutte le sere. Tutte le sere dalle 19e nei giorni festivi anche a pranzo dalle 12. La prenotazione è sempre consigliata; ulteriori informazioni via email o telefonando ai numeri 329 4242737 e 035 898784.

Fino al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati.

Dal 19 maggio al 3 settembre 2023 la Pinacoteca Gianni Bellini di Sarnico, in via San Paolo 8, ospita la mostra Da Monet a Wahrol: capolavori della Johannesburg Art Gallery, curata da Simona Bartolena e da Massimo Rossi, conservatore del museo, prodotta e organizzata da ViDi Cultural, in collaborazione con l’Associazione Il Ponte di Sarnico. La rassegna propone 60 opere, tra olii, acquerelli e grafiche, provenienti dalla prestigiosa pinacoteca sudafricana, in grado di ripercorrere ben oltre un secolo di storia dell’arte internazionale, dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, attraverso i suoi maggiori interpreti, da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon, da Lichtenstein a Warhol a molti altri.

Giunto ormai alla tredicesima edizione “Un tuffo nel passato”, è il mercatino per soli hobbisti, con antiquariato, artigianato e creatività. Il mercatino si svolge ogni prima e terza domenica del mese nella sua edizione ordinaria e alcuni festività nella sua edizione straordinaria Antiquariato, artigianato, creatività, hobbisti sul Lungo Lago Marconi a Paratico, dalle 7:00 alle 18:30.

Domenica 4 giugno, a Clusane d’Iseo si terrà la manifestazione “Clusane in festa”, con un ricco calendario di iniziative per festeggiare il passaggio della catena umana 50 miglia Bergamo-Brescia.

Il 2023 ha portato con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Fino al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento fino al 18 giugno.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. Da sabato 20 maggio via libera alla creatività e al divertimento con la riapertura di Legoland Water Park Gardaland.

Torna Nameless Festival, la tre giorni dedicata alla musica elettronica sul lago di Annone, ormai accreditatasi come una delle rassegne più apprezzate in Europa dagli appassionati del genere. La line-up è trasversale, con sconfinamenti nel pop e incursioni nella ricerca. Nomi nuovi, stelle internazionali e “grandi vecchi” (uno per tutti, Goldie, eroe della jungle inglese anni ‘90). Arrivato alla decima edizione, quest’anno punta a sfondare la quota di 100mila spettatori raggiunta nel 2022. Sono quattro i palchi su cui si esibiranno oltre 100 artisti: un numero davvero imponente, tanto è vero che gli organizzatori invitano gli spettatori a comporre la loro line-up, spostandosi da uno stage all’altro.

Appuntamento a Como organizzato dall'Associazione Italiana Ristoratori di Strada con i migliori Street Food internazionali. Birra Artigianale di microbirrifici d'Italia e dal mondo. Dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Ai Giardini a lago, zona Tempio Voltiano e dintorni, giovedì 1 giugno dalle ore 18 alle ore 24, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno dalle ore 12 alle ore 24.

Fino all’11 giugno a Cremona si potrà visitare TILT, la XVIII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, con ospite speciale l’illustratore francese Guy Billout. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo “fuoriprogramma”) allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà e presso lo Spazio Tapirulan.

Da giovedì 25 maggio a domenica 11 giugno si svolge a Calolziocorte (Lecco), in località Pascolo, la tradizionale Festa del Pascolo: oltre due settimane di eventi per la festa patronale, che prevede stand gastronomici aperti tutte le sere, serate di musica dal vivo e la quarantaduesima edizione della Lucciolata, corsa serale di 5 chilometri che si sviluppa tra il Pascolo, San Girolamo e il lungolago in programma sabato 27 maggio (in caso di maltempo sabato 3 giugno). L'appuntamento è presso l'Oratorio San Giovanni Paolo II, in via Cavour 40: qui ogni sera bar, birreria, ristorante e pizzeria sono aperti in orario 19.00-23.00, così come gli stand dei giochi con attrazioni per tutte le età; per i più piccoli inoltre da venerdì 2 giugno nel weekend è allestito un punto attrezzato con giochi e laboratori. Le serate gastronomiche di giovedì 1 e giovedì 8 giugno in particolare sono dedicate a due specialità del giorno, rispettivamente lo stinco con polenta e il risotto al pesce persico. Per entrambe le serate è richiesta la prenotazione obbligatoria (0341 641002).

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Da sabato 25 marzo a domenica 9 luglio, presso lo Spazio Circolo di Bellano (via Manzoni 50), in provincia di Lecco, è allestita la mostra Franco Battiato: la realtà non esiste a cura di Velasco Vitali. L’esposizione presenta una selezione di 15 opere del musicista e artista siciliano Franco Battiato (Catania, 1945-2021) - oli su tavola fondo-oro e oli su tela provenienti da collezioni private - che restituiscono i volti, quasi in forma di icona, degli amici più stretti del maestro.

La rassegna Vox Organi 2023 conta otto concerti, con l’obiettivo di valorizzare gli strumenti di prestigio, restaurati e funzionanti, selezionati in un’area che idealmente coinvolge territori lungo il corso del fiume Adda e Lambro e che quindi comprendono la Provincia di Lodi, oltre ai territori del cremasco, bergamasco, sud Milano toccando anche la Brianza. Il 4 giugno, al tempio Civico dell’Incoronata, alle 15.45 visita l Museo. Alle 16.30 concerto d’organo di Lorenzo Ghielmi.

Dall’1 al 4 giugno, “Festa de la Saresa” (Festa della Ciliegia a Ceresara. Durante l'evento sarà possibili degustare piatti tipici della tradizione a base di ciliegie e incontrare i produttori delle “Ciliegie di Ceresara De.Co.”. Non mancherà l'intrattenimento con musica e balli.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno arriva il lungo weekend targato Mantova Wonderfest. La seconda edizione della fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop nei padiglioni di Grana Padano Arena & Theatre. Comics, games, videogames, stand commerciali, attività e show dal vivo: Wonderfest sarà davvero un’imperdibile occasione di festa.

Dall’1 al 4 giugno, presso i Boschetti Reali del Parco di Monza si svolge l'Asian Street Food Festival, dedicato alla cucina asiatica di strada. Quattro giorni a base di Onigiri, Dim Sum, Bao, Pad Thai e decine di altre pietanze orientali preparate dai migliori truck food d'Italia. Per tutta la durata del festival sono inoltre in programma workshop e laboratori gratuiti per tutte le età: massaggi, origami, calligrafia, vestizione di abiti tradizionali e molto altro. Non mancano gli show cooking e nel palco centrale della Food Court si susseguono anche dimostrazioni di arti marziali, concerti e Dj-set serali. Questi gli orari di apertura: giovedì primo giugno dalle 18.00 alle 02.00; venerdì 2 giugno dalle 10.00 alle 24.00; sabato 3 giugno dalle 10.00 alle 02.00; domenica 4 giugno dalle 10.00 alle 23.00.

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023 in piazza Togliatti a Brugherio si svolge la manifestazione Grecia in Festa, format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso che fa rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale ricco di cultura e storia greca, con prodotti tipici del territorio. A fare da contorno alla festa, animazioni per bambini e serate musicali. Il programma dei concerti - tutti con inizio alle ore 21.00 - prevede il live dei Ligastar (tributo a Ligabue) giovedì primo giugno, mentre venerdì 2 è prevista l'esibizione dei Vino Raro (tributo a Rino Gaetano); sabato 3 giugno, infine, la musica dal vivo è targata Vasco Revolution (tributo a Vasco Rossi). L'accesso a Grecia in Festa in piazza Togliatti a Brugherio è gratuito nei seguenti orari di apertura: giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 18.00; domenica a partire dalle 11.00 del mattino.

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno si svolge a Concorezzo, l'evento Sapori di Calabria, festa gastronomica interamente dedicata alla tradizione culinaria calabrese. L'appuntamento è a Villa Zoja (via Libertà 50), dove per tutto il weekend si possono specialità come la pasta con mascarpone e 'nduja, pasticcio al forno con melanzane, parmigiana, panino con peperonata e salsiccia, panino con patate aromatizzate e involtini. La cucina è aperta tutte le sere dalle ore 19.00; domenica 4 giugno è prevista l'apertura anche a pranzo dalle ore 12.00. Ad arricchire l'offerta, la serata musicale Abba Fever, tributo agli Abba in programma la sera di sabato 3 giugno.

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno e da venerdì 7 a domenica 9 giugno si svolge a Biassono (Monza e Brianza) la quarantesima edizione della Festa Campagnola finalizzata a sostenere le attività di ricerca del centro per la cura oncologica pediatrica Maria Letizia Verga di Monza. La festa si svolge presso la Cascina Costa Alta, nel parco di Monza: in tutto, 10 giorni di festa con ristorante, pizzeria, birreria e enoteca in funzione tutte le sere, oltre a un programma di concerti e spettacoli e l'immancabile area gioco per i bambini aperta tutti i giorni dal tardo pomeriggio con gonfiabili e pista slot car.

Fino al 16 settembre la Villa Reale di Monza ospiterà I Love Lego, una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, sarà possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo.

Appuntamento a Pavia con il Lunapark più grande degli ultimi anni, troverete oltre 90 attrazioni per tutti i gusti nella nuova area vicino allo Stadio Pietro Fortunati di Pavia. Sabato 27 Maggio c’è lo spettacolo pirotecnico al Lunapark di Pavia. Fino all’11 giugno.

Sabato 3 giugno dalle 9.30 alle 22.00 è in programma al Castello di Belgioioso (Pavia) la prima edizione di Belgioioso Medievale, evento organizzato dalla Città di Belgioioso in collaborazione con l'Ordine del Guado di Sigerico per rivivere ai partecipanti l'emozione di una giornata al tempo dei Visconti. La festa medievale anima il Castello, piazza Vittorio Veneto e le vie principali della città. L'ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. Tutte le informazioni.

Torna dal 27 maggio al’11 giugno, al Castello Visconteo di Voghera, il festival nazionale dedicato alla fotografia d'autore Voghera Fotografia. Giunto quest’anno alla sua quarta edizione, il festival si svolge sotto la direzione artistica di Loredana De Pace ed è dedicato al tema Terra chiama Terra (bellezza, fragilità e risorse del Pianeta) ponendo l’accento sui cambiamenti climatici attraverso l’occhio attento di fotografi italiani e stranieri. In programma una serie di progetti fotografici riconosciuti internazionalmente e che intendono valorizzare la bellezza, la biodiversità, la fragilità e le risorse della Terra di autori quali Michael Kenna, Elsa Lamartina, Filippo Ferraro, Marcello Vigoni, Marco Urso, Valentina Tamborra e Beppe Bolchi: fotografi contemporanei che interpretano il delicato tema sullo stato di salute del Pianeta Terra attraverso precise scelte narrative, linguistiche, stilistiche e tecniche.

Al MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio c’è la spettacolare collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo a cavallo tra Ottocento e Novecento tra Ticino, Berlino, Rio de la Plata, in Argentina, e soprattutto in Italia. E assolutamente italiana è la grande raccolta d’arte che Riccardo Molo riuscì a mettere insieme nella sua bella villa di Balerna, nel corso degli anni Venti: Previati, Mosè Bianchi, Segantini, Delleani, Fattori, per citarne alcuni in un progetto, tipico dei quegli anni, di raccolta dei vertici di ogni singola “scuola regionale”. Fino al 27 agosto, una selezione di 13 opere di questa collezione verrà esposto nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del MVSA, nella mostra “Da Fattori a Previati. La collezione Molo dalla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate al MVSA ”, in collaborazione con la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate.

Prenderà il via giovedì 1 giugno la XVII edizione di Terra e Laghi, il Festival Internazionale di Teatro diretto da Silvia Priori e realizzato dal Centro di Sperimentazione Teatrale Teatro Blu di Varese che, fino al 30 novembre, proporrà una ricchissima programmazione, con 88 spettacoli di qualità in 40 Comuni dell’Insubria e in 19 Comuni della Macroregione alpina. Gli spettacoli, rivolti ad un pubblico trasversale, saranno divisi in tre macroaree: prosa, family e circo. Il tema dell’edizione 2023 di Terra e Laghi sarà la Prudenza, trattato attraverso i grandi scrittori della letteratura mondiale, celebrando gli anniversari legati a Calvino, Verga, Manzoni, Andersen e Stevenson. Gli spettacoli saranno introdotti da brevi Lectio Magistralis tenute da personalità di spicco nel mondo culturale, fra cui alcuni prestigiosi docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Fino al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.