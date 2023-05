Jurassic Park, a Milano una giornata tra i dinosauri per i 30 anni della serie cinematografica

Milano, 30 maggio 2023 – Piccoli amanti dei dinosauri? Sabato 3 giugno FAO Schwarz Milano ospita per l’intera giornata (10.30 – 19.00) un evento dedicato a Jurassic Park. Un appuntamento in occasione dell’anniversario dei trent’anni dall’uscita al cinema della serie cinematografica cult.

Nello scenario incantato del negozio di giocattoli di via Orefici 15, un’area dedicata e tante proposte per immergersi in un’atmosfera governata dagli straordinari animali preistorici.

A partire dallo screen interattivo dove si potrà scegliere lo scenario “jurassico” più amato e scattare una foto da scaricare e custodire come ricordo speciale. Ad accompagnare l’esperienza, direttamente dal mondo di Jurassic Park, anche un ranger dedicato per mostrare e far provare Baby Blue, uno dei protagonisti del film Jurassic World il Dominio, un cucciolo di Velociraptor estremamente realistico da tenere in braccio e comandare grazie al controller integrato nel guanto. Per una vera esperienza RealFX.

A disposizione degli ospiti anche un gadget a tema in premio alla risoluzione di un semplice quiz nell’area ranger experience.

Ad accogliere appassionati di ogni età, bambini e famiglie, lo staff di FAO Schwarz per un momento di magia da condividere in un luogo che intreccia meraviglia ed emozioni, accompagnati da giocattoli esclusivi - tra cui l’ampia gamma firmata Jurassic World - ed esperienze uniche che da oltre 160 anni divertono e fanno sognare grandi e piccini.