Sabato la prima edizione di Belgioioso medievale: per un giorno si torna all'epoca dei Visconti

Belgioioso, 1 giugno 2023 – E’ un viaggio nel tempo fino all’epoca medievale quello che viene proposto sabato 3 a Belgioioso Il castello, piazza Vittorio Veneto e le vie principali della città dalle 10 alle 21 si animeranno con una grande festa che farà rivivere una giornata al tempo dei Visconti. La prima edizione di Belgioioso Medievale 2023 organizzata dalla Città di Belgioioso in collaborazione con l’Ordine del Guado di Sigerico, promotore di numerose iniziative a tema medievale sul territorio, inizierà con un grande corteo storico preceduto dalle coreografiche esibizioni degli Sbandieratori della Torre di Primaluna.

A seguire, nel piazzale antistante la chiesa di San Michele Arcangelo, si esibiranno giullari, danzatori, musici e giocolieri. Nell’area di fronte al castello saranno presenti numerosi banchi storici che riproporranno arti e mestieri tipici del periodo, e prenderà vita un torneo di scherma storica in cui si fronteggeranno cavalieri provenienti da tutta Italia. Nel giardino di Villa Trespi saranno organizzati un torneo di tiro con l’arco e uno spettacolo equestre.

In via Dozio, un mercato storico darà la possibilità di acquistare, manufatti e prodotti che rievocano l’epoca viscontea. In piazza Libertà sarà allestito un grande campo di armigeri con numerose tende e padiglioni storici, accanto al quale i falconieri de La Fenice permetteranno ai visitatori di familiarizzare con i loro rapaci e assistere a un’avvincente esibizione di volo. Nei cortili del Castello, grazie alla preziosa collaborazione con Aerel e Spazio Gioco, verrà predisposta una grande area dedicata a bambini, adulti e ragazzi, con numerosi giochi storici, da tavolo e di ruolo a tema medievale.

Nelle sale del Castello prenderà vita una mostra con le opere realizzate dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Belgioioso nell’ambito di un concorso artistico a tema. I vincitori, unitamente a quelli dei tornei di scherma e tiro con l’arco, verranno premiati alle 19 in piazza Vittorio Veneto. Via Garibaldi vedrà invece la presenza di una grande area ristoro con prelibatezze di vario genere. La giornata si concluderà alle 21 con un grande spettacolo in cui si esibiranno tutti gli artisti presenti alla manifestazione e uno scenografico show di giocoleria con il fuoco.