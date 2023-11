Performance di teatro e prosa a Villa Ciceri

Bellagio (Como), 14 ottobre 2023 – La storia dell’amore proibito di Franz Liszt e Marie d’Agoult in una performance tra teatro e danza dal titolo "L’amore proibito" andrà in scena sabato 18 novembre a Villa Ciceri a Bellagio.

L’evento rientra nell’ambito della rassegna enogastronomica SloWeekend "La magia e i sapori del lago di Como", patrocinata da Slow Food e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina e sarà preceduto, dalle ore 18, da una degustazione di prodotti del lago. In scena la travolgente storia d’amore tra il compositore Franz Liszt e la scrittrice Marie Catherine Sophie, contessa d’Agoult. I due si innamorano e, dal 1835 al 1839, fuggono in Svizzera e poi in Italia, fermandosi a Bellagio, località che sarà descritta con le note parole "Quando scriverai la storia di due amanti felici, ambientala sulle sponde del Lago di Como”. In questi anni Liszt compone il suo capolavoro Années de Pèlerinage. La performance reintepreta proprio questa celebre composizione, in un intreccio tra teatro, musica e danza, e sarà curata dall’artista Abele Vadacca, scultore, pittore e performer italiano. Lo spettacolo vedrà i danzatori Alan de Gasperi e Lucrezia Gilardoni esibirsi sulla voce narrante di Rita Annunziata che interpreta il testo scritto dalla drammaturga Allison E. Francis. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.sloweekend.it.