Meteo Lombardia, sulla strada della Pasqua cieli sereni ma temperature in calo

Milano – Sulla Lombardia la settimana che porterà alla Pasqua sarà caratterizzata da correnti fredde dal nord-Europa, responsabili di un graduale e costante calo delle temperature le quali si porteranno su valori tardo invernali, con rischio di gelate tardive tra giovedì e venerdì. Avremo, precisano gli esperti di 3B meteo, un po’ di instabilità tra oggi e mercoledì, associata a brevi acquazzoni specie sulle zone prealpine e occidentali; altrove nubi irregolari ma senza precipitazioni. Da giovedì ampie schiarite e netta prevalenza del Sole.

Oggi in particolare l’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulle Orobie cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1700 metri.

Secondo il Centro geofisico prealpino il minimo depressionario disceso ieri sull’Italia si sposterà ulteriormente a sud approfondendosi sullo Ionio. Correnti più fresche settentrionali raggiungono la Pianura Padana portando debole instabilità oggi a ridosso delle Prealpi e determineranno una lieve diminuzione delle temperature. Oggi dunque cielo in buona parte soleggiato al mattino. Nel pomeriggio maggiori annuvolamenti, in particolare lungo la fascia prealpina e pedemontana dove potrebbe verificarsi qualche piovasco. In pianura a tratti ventilato da sud-est dalla tarda mattinata.

Temperature massime tra i 13 e i 16 gradi, minime tra i 3 e i 9. Venti deboli. Domani, cieli ovunque sereni o poco nuvolosi con leggera diminuzione delle temperature. Tra mercoledì tempo ancora soleggiato con transito di innocue nubi alte. Asciutto e fresco di primo mattino.