Tempo di barbecue, dieci consigli per una grigliata in sicurezza

Milano 3 aprile 2023 – Grigliare è una gioia a portata di tutti ma la sicurezza viene al primo posto come il rispetto delle regole pubbliche. Prima di iniziare, se siete in uno spazio non privato, controllate se è consentito e se non ci sono divieti locali specifici sulla accensione di fuochi. Dopo la legge il piacere: ecco dieci accorgimenti da rispettare sempre per grigliare in sicurezza

1 Distanza di sicurezza Il barbecue deve essere distante da materiali infiammabili e almeno a un paio di metri da casa. Attenti anche a tende, ombrelloni, arredi da giardino e vegetazione o ai giochi per bambini soprattutto se in plastica. Se siete all’aperto valutate anche a giusta distanza da zone incolte che potrebbero infiammarsi.

2 Stabilità e pulizia E' difficile che un barbeque si ribalti a meno che non sia di scarsa qualità e che non venga urtato accidentalmente. Nel valutare la distanza di sicurezza teniamo conto anche di questa possibilità. Se avete un barbecue a gas controllate tubazioni e stato delle bombole, in ogni caso sarebbe sempre meglio rimuovere grasso e negere delle grigliate precedenti.

3 Legna e carbonella Giusto avere a portata di mano legna o carbonella ma teniamoli a distanza. Lo stesso discorso vale se utilizzate cubetti o altri strumenti per accendere il fuoco.

4 Direzione del vento Dal fuoco al fumo: considerate la direzione in cui tira il vento per evitare che il fumo possa disturbare eccessivamente i vicini o le altre proprietà. Se siete all'aperto non disturbate nidi di uccelli o altri animali.

5 Acqua e estintore Avere sempre a portata di mano un secchio d'acqua o di sabbia da utilizzare in caso d'emergenza. L'ottimo sarebbe avere un piccolo estintore tipo quelli che si tengono in auto.

6 No alcol Non cercate mai di vivacizzare la fiamma spruzzando alcol o liquidi infiammabili. E pericolosissimo.

7 Bambini e animali State attenti a piccoli e animali che non si avvicinino troppo durante la cottura ma anche dopo quando le braci sono ancora calde.

8 Sempre attenti Non lasciare mai il barbecue incustodito.

9 Attenti al calore Controlla il barbecue sia freddo prima di tentare di spostarlo.

Controlla il barbecue sia freddo prima di tentare di spostarlo. 10 Una volta finito Smaltire i materiali della combustione ma assicurarsi che siano veramente spenti.