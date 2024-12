Un Natale a quattro zampe con Only For Pet Lovers Christmas Edition

Milano, 11 dicembre 2024 – La location è davvero esclusiva: i tetti della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. E' qui che domenica 15 dicembre, dalle 12 alle 18, si svolgerà "Only For Pet Lovers" Christmas Edition, la prima edizione a tema natalizio del noto format totalmente gratuito dedicato al mondo pet, dove i cani di tutte le razze potranno accedere per la prima volta e in via del tutto eccezionale ai camminamenti e alle terrazze di uno dei monumenti storici simbolo di Milano.

L'appuntamento firmato da Only For Pet Lovers, l’agenzia milanese specializzata in eventi per pet, dopo l’Idroscalo, i Giardini della Guastalla e il parco di CityLife, porta i cani ed i loro padroni sopra le storiche volte in vetro e ferro della Galleria a oltre 40 metri di altezza, con vista panoramica sul Duomo e sullo skyline della città, accompagnati da una guida che ne spiegherà la storia, tra aneddoti e curiosità sui cani dei regnanti. Un’esperienza che anche gli amici a quattro zampe di piccola taglia potranno fare in tutta sicurezza grazie ai trasportini che verranno messi a disposizione. Ci saranno anche sfilate canine, set fotografici per scatti social, educatori cinofili, veterinari, esperti di dog mentoring e corner di prestigiosi brand del settore.

Sarà presente anche il noto veterinario influencer Giuseppe Faranda disponibile per dispensare consigli sul benessere e sulla salute del cane, proprio come fa sul suo canale Instagram @drbepsvet seguito da oltre 26000 follower o nella trasmissione “Dalla parte degli animali” di Rete4. Su tutti i benefici e le curiosità sul mondo della pet therapy risponderà l’educatrice cinofila Emanuela Fiorio , mentre l’esperta cinofila e allevatore di cani Samoiedo Paola Filacchione spiegherà come riuscire a comunicare correttamente ed efficacemente con il proprio cane spiegando alcuni semplici tricks di dog mentoring, come ad esempio farlo mettere in posa per uno scatto realizzato dal pet photographer Simone di Pasquale che sarà poi pubblicato post evento sui social di Only For Pet Lovers.

Una delle terrazze ospiterà la mostra di alcune opere del progetto dell’artista Marco Duranti, tele realizzate dai cuccioli insieme ai loro proprietari. L'immancabile Marzia Novelli di Youpet.it, la prima web tv italiana dedicata agli animali d’affezione e all’ambiente, sarà presente con dirette social e interviste al pubblico presente. E infine il brindisi per tutti, cani compresi, che potranno fare merenda con i Canettoni di DoggyeBag, la prima pasticceria artigianale per cani in Italia che realizza “panettoni” artigianali per cani.

Nel rispetto della capienza massima della location (max 400 persone nell’arco della giornata), sarà possibile accedere all’evento (fino ad esaurimento posti), scaglionati in diversi slot orari, solamente previa prenotazione scrivendo una mail a info@onlyforpetlovers.it.