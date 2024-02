Musei gratis a Milano e in Lombardia domenica 4 febbraio

Milano, 2 febbraio 2024 - Domenica 4 febbraio in tutta la Lombardia l'appuntamento con #domenicalmuseo l'iniziativa promossa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. A gennaio l’affluenza registrata è stata di 150.193 persone. L’occasione per organizzare una gita fuori porta. Ecco cosa si potrà visitare senza pagare il biglietto in Lombardia.

Visita gratis domenica 4 febbraio alla Pinacoteca di Brera dove si possono ammirare le opere di grandi artisti italiani e stranieri dal XIV al XIX come il Cristo morto di Andrea Mantegna, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, la Cena in Emmaus di Caravaggio, oltre a opere di Tintoretto, Giovanni Bellini, Rubens, Van Dyck e Francesco Hayez ma anche Picasso, Boccioni, Modigliani. La prenotazione è obbligatoria su brerabooking.org e, come di consueto, non sono ammessi i gruppi.

Il Museo del Cenacolo Vinciano, situato nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, è custodita l'Ultima Cena, celebre opera di Leonardo Da Vinci. I biglietti gratuiti per domenica 4 febbraio disponibili fino ad esaurimento dei posti, sono da prenotare al numero 02 92800360. Da gennaio, inoltre, il Museo del Cenacolo Vinciano ha ampliato alcune fasce orarie e così il numero di visitatori ammessi quotidianamente all’interno del refettorio e degli spazi museali.

A Milano saranno aperti anche: i Musei del Castello Sforzesco dove l’ingresso è gratuito ogni prima domenica del mese (non si possono effettuare prenotazioni) e anche ogni primo e terzo martedì dalle ore 14. Fondazione Luigi Rovati; il Museo del ‘900 (senza prenotazione) e Armani Silos,qui l’ingresso è gratuito sia alla collezione permanente sia alla mostra temporanea Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-2021. Non accettano prenotazioni di alcun tipo, per accedere basta presentarsi alla biglietteria, fino al raggiungimento della capienza massima dello spazio. #domenicalmuseo anche alle Gallerie d’Italia Milano (piazza della Scala 6, ultimo accesso ore 18.30) dove è in corso fino al 18 febbraio la mostra “Maria Callas. Ritratti dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo”.

A Monza si potrà visitare la splendida Cappella Espiatoria, voluta da Vittorio Emanuele III, figlio e successore di Umberto I, per commemorare il luogo in cui il padre venne ucciso dall’anarchico Gaetano Bresci, il 29 luglio 1900.

Domenica gratis al Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia (PV) e al Museo archeologico nazionale della Lomellina a Vigevano

A Brescia e provincia ingresso gratis al Castello Scaligero di Sirmione, alle Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione (dalle 9 alle 14); al MUPRE il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, Capo di Ponte (apertura dalle 10.00 alle 13.00; dalle 14.00 alle 18.00). Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica, Cividate Camuno (dalle 8.30 alle 17); al Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno; al Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, Capo di Ponte. Al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, Capo di Ponte, al Santuario di Minerva di Breno, alla Villa Romana e Antiquarium a Desenzano del Garda (dalle 9 alle 14).

Aperta a Cremona la Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano

Ingresso senza biglietto al Museo Archeologico Nazionale di Mantova e al Museo di Palazzo Ducale di Mantova. Data la grande affluenza di pubblico prevista a Palazzo Ducale, è consigliato recarsi alla biglietteria di piazza Sordello nelle prime ore del mattino oppure di prenotare il biglietto in anticipo al costo di un solo euro. E’ attivo il servizio di visite guidate con partenza a orario fisso, è possibile chiamare l'infopoint del museo per tutti i dettagli 0376352100 (numero attivo tutte le mattine da martedì alla domenica ore 8.30-13.30).

Palazzo Besta a Sondrio, la corte vista dall'alto

E’ possibile visitare senza pagare il biglietto il Palazzo Besta a Teglio e il Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio.

Ingresso gratis domenica 4 febbraio all’Antiquarium e Parco archeologico di Castelseprio (Varese), questi gli orari: Area Archeologica del Castrum dalle 9.30 alle 17.30, Chiesa di Santa Maria Fuoris Portas dalle 9.30 alle 13.00, Antiquarium dalle 13.30 alle 17.30.

Per consultare l’elenco completo dei siti aperti domenica 4 febbraio è possibile collegarsi alle pagine online del Ministero della Cultura e Musei della Lombardia.