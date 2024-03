Montichiari, da venerdì 15 a domenica 17 marzo torna “Fiera di Vita in Campagna”

Brescia, 13 marzo 2024 - Passione per la vita all’aria aperta, il giardinaggio e l’agricoltura, praticati non solo in campagna, ma anche in città. Torna dal 15 al 17 marzo al Centro Fiera di Montichiari (via Brescia 129, Montichiari, Brescia) la “Fiera di Vita in Campagna”, dedicata ad appassionati del verde e hobby farmer. Un’edizione ricchissima, qualche numero: più di 150 espositori provenienti da tutta Italia, in particolare da: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, 24.000 mq di superficie espositiva, quattro aree tematiche: Animali da compagnia e piccoli allevamenti rurali; Orto e giardino; Giardino e frutteto; La cura della casa e il Salone di Origine. E ancora: più di 150 corsi pratici gratuiti con esperti. Si parlerà inoltre di malattie delle piante da giardino e frutteto e come prevenirle, di giardino a bassa richiesta di risorse con Francesca Moscatelli, di allevamento familiare di galline e anatre per la produzione di uova destinate al consumo domestico (anche in condominio con di Maurizio Arduinm di pet-therapy e intelligenza animale con Silvia Allegri.

Agricoltori custodi della biodiversità

Protagonista del Padiglione 8 sarà il Salone d’Origine, dedicato alle biodiversità alimentari, da tutelare e valorizzare, di cui il nostro Paese è ricchissimo. Importantissimo a questo scopo è il ruolo degli agricoltori custodi, che si dedicano alla coltivazione di varietà vegetali antiche, ormai rare e in via di estinzione, impegnandosi quotidianamente a mantenere la biodiversità agroalimentare, dal campo alla tavola e tracciando dei propri “itinerari turistici del cibo e della biodiversità”, per un turismo più consapevole. Al Salone d’Origine sarà possibile anche immergersi nella ricchezza dei sapori e delle tradizioni culinarie italiane, alla scoperta di formaggi, salumi, pane, olio, miele e molti altri prodotti tipici provenienti da tutte le regioni. Non mancheranno dimostrazioni pratiche, corsi di apicoltura e di cucina.

Natura, le piante e le api

In programma convegni gratuiti a cura di Vita in Campagna sabato 16 marzo alla Sala Scalvini del Centro Congressi. Tra i quali alle ore 11 “Capire le piante per coltivarle bene”, Luca Conte, attento studioso del mondo vegetale, nella sua lezione, spiegherà come prendersi cura delle piante in quanto organismi viventi complessi. Sempre sabato 16, alle ore 15, lo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli tratterà i rapporti tra uomo, ambiente e selvatico, all’interno del convegno “La natura che cura”. Per partecipare occorre registrarsi sul sito della manifestazione. Altro appuntamento da non perdere quello dedicato al meraviglioso mondo delle api, narrato attraverso la fotografia da Paolo Fontana, naturalista, entomologo e ricercatore. In una serie di incontri che si svolgeranno sabato 16 marzo alle 11.15 e alle 15 nell’Area Apiario del Padiglione 8, Fontana racconterà la vita delle api attraverso i suggestivi scatti di Luca Mazzocchi, esposti in mostra.

Da non perdere

Tra le curiosità e le novità di questa 11 edizione: il corso dedicato ai gerani, tra varietà edibili, le specie odorose più resistenti ai parassiti e gli approfondimenti sul “bokashi”, antica tecnica di compostaggio giapponese. Al Padiglione 2, i più piccoli potranno conoscere da vicino capre, asini, ma anche cani, gatti e conigli. Dynamic Show con dimostrazioni pratiche, reali e virtuali, delle attrezzature per il giardinaggio a batteria elettrica. Infine debutta il Progetto VerdEnergia che coinvolgerà le aziende che propongono le soluzioni meccaniche più sostenibili.

Info e biglietti: lafiera.vitaincampagna.it