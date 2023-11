Milano, torna Re Panettone: l’evento gratuito dove gustare (e votare) i migliori lievitati artigianali Tante novità per l’evento che andrà in scena il 2 e 3 dicembre nel Parco Esposizioni Novegro. Da quest’anno si potrà far parte della giuria popolare e incoronare il dolce migliore