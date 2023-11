Cinisello Balsamo, debutta la manifestazione gratuita dedicata al panettone

CINISELLO BALSAMO - Prima edizione per "Panettoniamoci" la mostra mercato dedicata al re dei dolci natalizi, il panettone. L'evento si terrà domenica 19 novembre a Cinisello Balsamo nelle sale di Villa Casati Stampa di Soncino.

L'evento è organizzato dall'Associazione LeGhirlande e porterà in città ben 26 espositori provenienti da tutta la Lombardia, ma non solo. Oltre ai Maestri Pasticcieri che parteciperanno anche a un concorso che decreterà il miglior panettone tradizionale, ci saranno anche vini, liquori, salumi, formaggi, salse e conserve per carni, marmellate, composte, aceti balsamici e aromatici, te, tisane, cioccolato e molto altro ancora, prodotti d'eccellenza del territorio che si potranno anche acquistare per i regali natalizi.

Spazio anche ad associazioni e negozi di Cinisello Balsamo, che proporranno prodotti per tutti i tipi di regali, dalle borse alle sciarpe, dalle essenze e profumi a simpatici giocattoli. A partire dalle 16 una giuria di esperti composta da chef, giornalisti del settore food e sponsor, valuterà i panettoni in gara decretandone il vincitore, facendo emergere tutta l'arte che sta dietro alla preparazione di questo dolce simbolo dell'italianità nel mondo e che oggi si presenta anche con alcune varianti innovative.

Sarà premiato il Miglior Panettone Artigianale Classico e assegnata una una Menzione speciale al Miglior Panettone Artigianale Speciale. Ci sarà anche per il Premio del pubblico, in questo caso saranno i visitatori a dare il loro voto ai lievitati in gara. All’ingresso della mostra-mercato ogni visitatore riceverà un gettone che gli permetterà di votare il suo preferito.

L'ingresso è libero e gratuito dalle orari 10.30- 17.30