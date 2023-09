Due speciali praline per il mese della prevenzione contro il tumore al seno

di Roberta Rampini - MILANO - Due golose praline a forma di seni e al gusto gianduia per promuovere la campagna di prevenzione del tumore al seno e aiutare un'associazione che sostiene le pazienti oncologiche. Così Charlotte Dusart cioccolatiera belga con boutique e laboratorio a Milano, ha deciso di dare il suo contributo per il mese di prevenzione contro il cancro al seno. Lo ha voluto fare prima di tutto come donna con ereditarietà familiare a questa malattia creando nel suo laboratorio di via Eustachi 47 queste simpatiche praline. La scatola è in vendita per tutto il mese di ottobre al costo di 4 euro, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione C6 Siloku onlus. "Cercavo una piccola realtà da sostenere e ho incontrato Siloku – spiega Charlotte Dusart - mi è piaciuta subito l’energia positiva e il dinamismo che trasmettono, e anche il fatto che siano piccole come noi ma che facciano squadra, e in questo modo si diano forza vicendevolmente. Ho sentito subito sintonia dove il nostro cioccolato poteva ancora una volta, pur nel suo piccolo, essere una pausa dolce che fa bene". C6 Siloku è un ente non profit nato da un gruppo di giovani donne che condividono la fiducia nella vita e l’esperienza con la malattia oncologica. Sostiene il paziente oncologico, la famiglia e i caregiver in tutto il percorso di cura, dalla diagnosi al follow up e organizza attività gratuite di supporto e counseling, medico, sportivo, creativo e nutrizionale. "Charlotte Dusart e la sua arte pasticcera sono stati per noi un magnifico dono - afferma Elena Canavese presidente di C6 Siloku - il suo sguardo accogliente e generoso, la sua capacità di cogliere e tradurre con eleganza e ironia i valori che muovono C6 Siloku, hanno reso questo incontro una condivisione di gioia e da parte nostra di immensa gratitudine. Se è vero che il cioccolato è sempre la risposta, che questa delizia possa esserlo per molti di voi". Le praline saranno in vendita l’8 ottobre a Senago, in occasione dell’annuale Walk for Life, una camminata solidale non competitiva organizzata da Siloku