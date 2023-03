Locarno Camelie 2023, incanto sul lago Maggiore. Quando, come arrivare e biglietti: tutte le info sulla mostra

Parco delle Camelie di Locarno

Locarno (Svizzera) – La colorata magia di Camelie Locarno si rinnova al Parco delle Camelie da mercoledì 29 marzo a domenica 2 aprile 2023. L’evento rievocherà la prima ‘Festa delle camelie e delle mimose’ tenutasi in piazza Grande cent’anni fa, nel 1923. Attesa anche la visita dei congressisti dell’International Camellia Society.

Regina di primavera

Camelie, mimose, magnolie, rododendri, azalee… Da nessuna parte in Svizzera la primavera è più fiorita che a Locarno, sul lago Maggiore. E da nessuna parte è anche più precoce, perché le prime fioriture si hanno già a partire da fine febbraio, quando altrove la natura è ancora immersa nei rigori dell’inverno. Fra i fiori che per primi anticipano la bella stagione in riva al Verbano, la camelia è davvero la regina. Coltivata in Canton Ticino da oltre 150 anni, è presente in ogni giardino e in centinaia di varietà.

Organizzazione

Organizzata dalla Società Svizzera della Camelia in collaborazione con Ascona-Locarno Turismo e la Città di Locarno, Camelie Locarno è forse la più importante esposizione europea dedicata a questo fiore. La cura estrema per il dettaglio, la profusione degli addobbi floreali dell’esposizione e lo stesso Parco delle Camelie di Locarno, oramai conosciuto a livello internazionale, assicurano di anno in anno un vivo successo di pubblico, esercitando un notevole fascino e potere d’attrazione nei confronti di numerosi appassionati, principalmente svizzeri ma anche italiani e tedeschi.

Parco delle Camelie di Locarno

La mostra

Camelie Locarno del 2023, che fa seguito alla fortunatissima edizione dell’anno scorso, che con oltre 12mila visitatori in 5 giorni aveva infranto ogni record di affluenza, si terrà dal 29 marzo al 2 aprile al Parco delle Camelie. Fulcro della manifestazione sarà come sempre la mostra scientifica, che presenta all’interno di una tensostruttura circa 250 varietà di camelie recise, suddivise in diverse specie (japonica, reticulata...), ibridi e cultivar provenienti da vari parchi e giardini della regione.

Il parco

Inaugurato nel 2005, ed insignito nel 2010 del prestigioso marchio ‘Garden of Excellence’ conferito dalla stessa ICS, il Parco delle camelie di Locarno ospita oltre millecento diverse varietà di camelie, gran parte delle quali si presenteranno in tutta la loro bellezza durante l’evento. Il Parco si estende su una superficie che dopo l’ultimo ampliamento del 2022 supera i 15.000 metri quadrati. Due laghetti con giochi d’acqua e un romantico padiglione si contano fra le principali realizzazioni di questo meraviglioso e incantato angolo di Locarno, ubicato in riva al lago, nei pressi della Lanca degli Stornazzi.

Il centenario

L’edizione 2023 sarà arricchita dall’Evento100, proposto per ricordare il centenario della prima edizione della Festa delle Camelie e delle mimose che si tenne a Locarno nella primavera del 1923, con tanto di corteo fiorito e spettacolo coreografico e musicale in piazza Grande. Il successo dell’evento fu tale che andò poi in scena ogni primavera quasi ininterrottamente fino alla vigilia dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Il centenario sarà rievocato tramite vecchie stampe e fotografie esposte nel padiglione del parco ed integrate nella mostra delle camelie, nonché attraverso uno spettacolo di danza allestito dalla coreografa Tiziana Arnaboldi, ‘Autour du corps’, ispirato alla famosa coreografa e danzatrice asconese Charlotte Bara, che nel 1924 partecipò alla Festa delle Camelie a Locarno danzando, su musiche di Leo Kok e testo di Silvio Sganzini, nello spettacolo ‘Il trionfo della camelia’, con scene e costumi di Alexandre Cingria. Inoltre, nei cinque giorni del festival il Parco ospiterà anche un allestimento curato dal collettivo Pialeto che prevede artistiche costruzioni in bambù e figure fluttuanti fra i grandi alberi che sovrastano le camelie Sono infine previsti vari spettacoli, alcuni dedicati ai bambini.

Acquisti

Per chi volesse acquistare delle piante, la rassegna offre un mercato delle camelie a cura del vivaista Eisenhut, uno dei maggiori e più significativi della regione, co-gestore – fra l’altro - di un magnifico parco di camelie e magnolie ubicato a San Nazzaro, sulla sponda opposta del Verbano. I visitatori troveranno anche i prodotti della pasticceria Marnin, tra cui l’oramai celebre cioccolatino Camelia, una delizia di cioccolato bianco miscelato al tè matcha della Camellia sinensis proveniente in parte dalla piantagione del monte Verità. Presenti con stand informativi anche Foto Garbani, La Casa del Tè del Monte Verità, le isole di Brissago e l’associazione Giardino Botanico Isole di Brissago.

Dove e quando

Locarno Camelie si tiene al Parco delle Camelie di Locarno – sul lungolago, in viale Respini – da mercoledì 29 marzo a domenica 02 aprile 2023. La mostra rimarrà aperta dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Parking e trasporti

Il Parco delle Camelie è raggiungibile con servizio autobus FART gratuito – Fermata del bus di fronte alla stazione delle Ferrovie Federali, davanti alla biglietteria FART. Sul posto sono disponibili ampie possibilità di parcheggio.

Ingresso e convenzioni

L’entrata a Camelie Locarno costa 10 franchi; per pensionati e gruppi di almeno 10 persone 8 franchi. Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 16 anni. Durante i cinque giorni della rassegna, il pubblico potrà usufruire di un biglietto combinato che permetterà di scoprire non solo la mostra in programma al Parco delle Camelie ma anche l’altro tesoro botanico del lago, le isole di Brissago. Il prezzo di 30 franchi permette di entrare all’esposizione e alle Isole e di trasferirsi da un punto all’altro in battello. I ragazzi fino a 16 anni non pagano. Inoltre, presentando il biglietto d’ingresso si potrà beneficiare del 30% di sconto sui biglietti della funicolare della Madonna del Sasso e della funivia Orselina-Cardada, nonché del10% di riduzione sul biglietto d’entrata alla Falconeria di Locarno che propone spettacoli con rapaci. Una riduzione di 3 franchi è prevista per l’entrata del lido di Locarno. Infine la ferrovia Vigezzina-Centovallina offre il viaggio Domodossola-Locarno con il 30% di sconto, includendo il biglietto d’entrata al parco.