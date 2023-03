Arese, torna il campo di tulipani con 600mila fiori: date, orari e prezzi

Campo di tulipani di Arese

Arese (Milano), 10 marzo 2023 – Ormai ci siamo, tra pochi giorni con l'arrivo della primavera sarà possibile visitare il campo di tulipani d'Italia ad Arese, alle porte di Milano. Il più grande U- Pick Garden in Italia, dove Edwin Koeman e di Nitsuhe Wolanios hanno coltivato 600.000 bellissimi e coloratissimi tulipani. E quest'anno il progetto raddoppia e si aggiunge anche il il campo di Grugliasco, alle porte di Torino, con 475.000 splendidi fiori.

L’apertura del campo dipende dalla temperatura e dalla stagione primaverile ma indicativamente sarà intorno al 25 marzo 2023 per continuare fino al 25 aprile. "La nostra avventura è iniziata nel 2017 con il primo campo di tulipani a Cornaredo - raccontano Edwin e Nitsuhe, ideatori del progetto, compagni anche nella vita, lui olandese e lei etiope - in questi anni l'esperienza unita al grande affetto del pubblico, ci ha incoraggiato a seguire la nostra volontà di creare luoghi in cui la bellezza e tranquillità della natura donerà momenti felici e spensierati. Crediamo molto nei nostri valori e lavoriamo per seguirli ogni anno; sostenibilità, cortesia, flessibilità, amore per la bellezza e per la natura".

Campo di tulipani di Arese

Da Cornaredo ad Arese e ora anche Grugliasco per offrire un'esperienza davvero green. "Un aspetto molto importante del nostro lavoro è che non utilizziamo nessun tipo di agente chimico per potenziare la crescita dei fiori. Lavoriamo nel totale rispetto della natura, senza diserbanti, insetticidi e fungicidi, affidandoci completamente al lavoro degli insetti, delle api, seguendo il corso delle stagioni", aggiungono.

I campi hanno le caratteristiche tipiche di tulipani Italiani: un’ampiezza di 2 ettari, pari a 4 campi da calcio, in cui sono stati piantati in totale un milione di bulbi, con ben 400 varietà diverse molto speciali dai colori e forme inaspettate, che offriranno uno spettacolo indimenticabile. In ogni campo ci saranno delle installazioni per rendere ancora più affascinati i vostri scatti. I bambini potranno divertirsi fra le balle di fieno e giocare spensierati. La fioritura durerà al massimo sei settimane. Il campo sarò aperto 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle ore 8.30 fino alle 19.00.

"La pioggia non ci spaventa, saremo aperti anche nei giorni di brutto tempo, che dona ai fiori vita e freschezza. La chiusura è prevista solo nel caso di mal tempo pericoloso per i visitatori - aggiunge Edwin - Ogni giorno i filari nei campi cambieranno. Abbiamo cercato e studiato i diversi bulbi, precoci e tardivi, per garantire l’opportunità di raccogliere e scattare foto durante tutta la durata della manifestazione". Il campo di Arese si trova in Via Luraghi 1, nel Parco delle Groane, nei campi di fronte a Il Centro nella zona chiamata La Valera. Il campo di Grugliasco alle porte di Torino è sulla Strada del Portone 197, presso l’Agriturismo Cascina Duc.

I tulipani di Arese

Indicazioni utili

I Buoni di Ingresso che comprendono la raccolta di 2 tulipani, saranno acquistabili on-line sul sito www.tulipani-italiani.it al costo di 4 euro e direttamente sul campo al costo di 5 euro. L’entrata per i Buoni di Ingresso online sarà gestita in modo veloce per evitare code. I bambini accompagnati sotto i 4 anni non pagano. Si consiglia di controllare la disponibilità degli accessi prima di raggiungere il campo. Il costo per ogni tulipano, aggiuntivo ai due compresi nell'ingresso, è 1,50 euro nel periodo di fioritura dei tulipani tardivi (da 8 aprile fino a 25 aprile), ma all'inizio e alla fine della stagione saranno scontati ad 1euro.Tutti i visitatori potranno ascoltare una spiegazione dettagliata su come muoversi all’interno del campo, su come raccogliere i fiori che vanno fotografati, raccolti, ammirati, ma non danneggiati inutilmente. Vi saranno dati cesti e secchi per raccogliere i tulipani, una cisterna di acqua non potabile per rinfrescare i fiori raccolti, e dei bagni temporanei per offrire ai nostri clienti delle piccole comodità.

Cosa significa U-Pick

Il claim del campo è U-Pik che vuol dire ‘cogli tu’: i tulipani vengono raccolti direttamente dalle persone, sfilandolo dalla terra, al termine della raccolta i tulipani verranno avvolti nella semplice carta di giornale, pronti per essere portati nelle case dei visitatori. Si potrà passeggiare fra i tulipani per tutto il tempo che si desidera, seguendo delle semplici regole, che hanno lo scopo di garantire libertà e tranquillità per tutti.