Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo parco SeiMilano a Bisceglie

MILANO - "Ci SeiMilano?" evoca il nome del parco e invita i milanesi a partecipare alla prima giornata di apertura del parco che sta sorgendo nell'area di 330.000 mq fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie a Milano, nell'ambito di progetto di rigenerazione urbana di Borio Mangiarotti e Värde Partners.

A un anno esatto dalla posa delle prime piante e dopo la visita, nei giorni scorsi delle istituzioni, sabato 28 ottobre dalle 10.30 alle 17.30 il parco apre ai milanesi con un grande evento intitolato "Ci SeiMilano?" promosso da Borio Mangiarotti con il patrocinio del Municipio 6.

Il rendering del nuovo parco che sorgerà nella zona di Bisceglie

Sarà un'occasione unica per scoprire in anteprima il Parco con una giornata dedicata allo sport e al benessere, all'arte, alla cultura, alla natura e alla musica. Saranno presenti nove aree specifiche dove si potranno svolgere attività per tutti i gusti e per tutte le età, organizzate dalle associazioni milanesi: esibizioni di scherma, tornei di ping pong, giochi nella natura, esibizioni live di artisti, laboratori culturali, letture, laboratori creativi, lezioni di yoga, corsi di primo soccorso.

Saranno presenti anche un’area ristoro con food-truck, uno spazio ad uso libero per i picnic e il relax, e un'area giochi dedicata ai più piccoli. Questa iniziativa è stata organizzata da Borio Mangiarotti, storica società di sviluppo immobiliare, in collaborazione con ZooCom e ONElabMilano.

Si può raggiungere il parco in Mm, linea rossa fermata Bisceglie, poi proseguire a piedi nel sottopasso, uscire in via dei Calchi Taeggi, percorrere via Bianca Ceva e seguire la segnaletica. Chi volesse raggiungere il parco in auto il consiglio è lasciare l'auto nel parcheggio di interscambio Atm Bisceglie.

Trovate il programma completo qui: https://www.ciseimilano.it