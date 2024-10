Gardaland Magic Halloween, Venerdì da paura e Horror experience

Arriva, l’11 ottobre 2024, il primo dei tre Venerdì da paura (gli altri sono il 18 e il 25 ottobre) che caratterizzano il Gardaland Magic Halloween nel parco dei divertimenti vicino al Lago di Garda, in provincia di Verona, ma al confine con la Lombardia. Inoltre inoltre quest'anno, nel mese dedicato interamente da Halloween, Gardaland propone anche l'evento speciale, con ingresso a pagamento extra, Wreckage – the horror experience. Il divertimento, comunque, è adatto ad ogni età, con aree dedicate per i più piccoli o per i ragazzi sopra i 14 anni, affinché ciascuno possa trovare la formula migliore con esperienze comunque ‘immersive’. Gli ospiti sono accolti in un mondo di spettacoli, animazione di strada, musica dal vivo e esperienze gastronomiche a tema, pensate per far emergere la gioia di trascorrere del tempo in compagnia della famiglia e degli amici.

Gardaland Magic Halloween

All’ingresso del parco, le famiglie saranno accolte dallo show “Welcome to Halloween”, animato da simpatici scheletri colorati. Durante la giornata, i più piccoli potranno esplorare scenografie e animazioni che combinano un pizzico di paura con tanto divertimento. Tra vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli, i bambini vivranno una vera avventura in un grande set all’aperto. Inoltre, non mancheranno i Meet & Greet con personaggi spaventosi ma divertenti e animazioni di strada come il Drago e la Mostro Band pronti a regalare un sorriso e per scattare foto ricordo.

Il parco offre una serie di spettacoli a tema Halloween per tutti i gusti. Al Gardaland Theatre, il nuovo show “Anubis” trasporterà i visitatori in un’epica storia ambientata nell’aldilà egizio, tra musiche live, acrobazie e coreografie mozzafiato. Nel Villaggio Inglese, invece, si potrà assistere a “Il lamento degli abissi”, uno spettacolo che unisce danza, canto e acrobazie, in cui una ciurma di pirati si scontra con malefiche sirene. Per i più piccoli, il Teatro della Fantasia propone “Vlad in Love”, un racconto magico in cui il Conte Vlad cerca di conquistare il cuore della sua amata.

Gardaland Magic Halloween: ci si trucca per Haloloween

Dall’11 ottobre, i "Venerdì da Paura" offriranno un'esperienza speciale: dalle 17:00 alle 22:00, il parco sarà invaso da creature e scenari inquietanti, perfetti per chi ama vivere forti emozioni. Tra le novità, due Scary Zone in cui i coraggiosi potranno sfidare zombie e atmosfere cupe, adatte ad età diverse. In Piazza Jumanji, ogni venerdì, i visitatori potranno scatenarsi con la musica di DJ Eros e i suoi Scary DJ Set, un mix di suoni e ritmi travolgenti che trasformano la piazza in una discoteca a cielo aperto.

Per i visitatori in cerca di emozioni più forti, Gardaland ha introdotto “Wreckage – The Horror Experience”, un tunnel dell’orrore immersivo ambientato in una stazione spaziale disastrosa, pensato per gli ospiti maggiori di 14 anni, tra sorprese macabre, atmosfere e personaggi inquietanti.

Dolcetto o scherzetto ed anche i mashmellow abbrustoliti, in puro stile americano in occasione di Halloween a Gardaland

Non poteva mancare la tradizione dei dolcetti: i bambini potranno partecipare alla “Trick or Treat”, una caccia al dolcetto che riprende la tradizione anglosassone. Nei vari punti ristoro del parco, inoltre, saranno disponibili dolci e cocktail a tema per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Leggi anche: Pumpkin patch 2024: i 10 migliori campi dove intagliare zucche in Lombardia Leggi anche: Lombardia, 5 sagre d'autunno 2024: eventi tutti da assaporare

Alla fine di ogni giornata, in Piazza Jumanji, la mascotte Prezzemolo sarà la star dello spettacolo “Zenda Cuoredipietra”. Con coreografie spettacolari e canzoni coinvolgenti, Prezzemolo dovrà sventare un incantesimo della strega Zenda, regalando a grandi e piccoli un finale di giornata emozionante.

Gardaland Magic Halloween, tra scheletri, dolcetti e personaggi magici

Il culmine delle celebrazioni arriverà il 31 ottobre 2024 con l’Halloween Party con piazza Jumanji che si trasformerà in una grande pista da ballo con un’esplosione di musica e atmosfere horror.

Anche Gardaland Sea Life Aquarium si trasformerà in un luogo spettrale con decorazioni a tema e ambientazioni ispirate a Halloween: tra scheletri, zucche e atmosfere inquietanti, i visitatori potranno scoprire le creature marine e divertirsi con i simpatici leoni marini.

A tu per tu con un drago a Gardaland

Durante il periodo di Gardaland Magic Halloween, il parco resterà aperto tutti i lunedì dalle 10:00 alle 17:00, i venerdì dalle 17:00 alle 20:00, e durante il weekend dalle 10:00 alle 20:00. Dal 18 ottobre al 3 novembre, l’apertura sarà estesa a tutti i giorni, con orari speciali per festeggiare la notte di Halloween.

Gardaland incoraggia l’acquisto online dei biglietti per garantire un accesso rapido e facilitare l’ingresso nei giorni di minore affluenza. Sul sito ufficiale è possibile trovare offerte speciali per biglietti combinati, che includono l’accesso a Gardaland Park e Sea Life.