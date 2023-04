Garbagnate, “Le città invisibili” di Calvino diventano un concerto jazz

Garbagnate Milanese (Milano) – È ispirato al capolavoro di Italo Calvino "Le città invisibili", l'ultimo appuntamento della rassegna "Garbagnate in jazz" che si terrà giovedì 27 aprile in Corte Valenti.

Alle ore 21 (con ingresso libero fino ad esaurimento posti) andrà in scena "Musiche dalle città invisibili", un progetto originale di musica e parole del pianista e compositore Claudio Angeleri. L’ensemble di Angeleri e la voce recitante dell'attore Oreste Castagna condurranno gli spettatori, attraverso un viaggio fantastico, in luoghi immaginari al di fuori del tempo, che ricordano antiche città o metropoli modernissime.

Alcune di queste città sono sospese su lunghi trampoli, altre sono al confine tra due deserti, di sabbia e di mare, altre ancora sono perfettamente identiche tra loro, seppure a migliaia di chilometri di distanza.

Sarà la musica a narrare il racconto, assumendo la funzione descrittiva specifica del testo, mentre la parola, recitata o cantata (e spesso anche filtrata elettronicamente), è utilizzata per la potenziale qualità musicale. Lo spettacolo offre al pubblico una sequenza di quadri, diversi tra loro, ognuno con una propria storia e con i suoi protagonisti.

Pianista, compositore e insegnante, Claudio Angeleri si è diplomato in pianoforte Jazz alla University of West London. Nome di primo piano della scena italiana, ha partecipato ai più importanti festival jazz nazionali e internazionali, ha inciso diversi album, ha collaborato con musicisti del calibro di Charlie Mariano, Jerry Bergonzi, Bobby Watson, Franco Ambrosetti, George Garzone, Tony Scott, Franco Cerri, Massimo Urbani e Gianni Basso e ha ideato spettacoli che incrociano il jazz e la letteratura, facendo dialogare il suo strumento con grandi musicisti quali Steve Lacy, Kenny Wheeler e Gianluigi Trovesi, solo per citarne alcuni.

L'appuntamento di giovedì 27 aprile chiude la rassegna organizzata dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Garbagnate Milanese, in collaborazione con Garbagnate Music Academy e l'associazione culturale Jazz Company, con la direzione artistica del sassofonista Gabriele Comeglio.