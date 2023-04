Fuorisalone Milano 2023: cosa fare oggi, domenica 23 aprile

Milano, 23 aprile 2023 – Ultimo giorno oggi per la Milano Design Week e per ammirare le gigantesche installazioni in giro per la città. Tra queste quella di Ingo Maurer, l'omonimo brand di illuminazione che in un nuovo spazio prestigioso, i Caselli 11-12 di Porta Nuova, in piazzale Principessa Clotilde, presenta l'installazione luminosa open air Floating Reflection, mentre all’interno dei Caselli nelle sette sale le ultime novità insieme ad alcuni dei pezzi più iconici della collezione. L'installazione è un tappeto lungo circa 30 metri, dipinto con suggestivi colori fluorescenti, si estende attraverso l'arco. L'allestimento non offre solo un radioso gioco di colori durante il giorno, ma incanta con un intenso effetto notturno attraverso un'illuminazione mirata del pavimento, oggi è visitabile dalle 11.00 alle 21.00. All’interno dei Caselli oltre alle novità del brand Ingo Maurer ci sono alcuni dei pezzi più iconici della collezione.

Nel Brera Design District il Gruppo Geberit, leader europeo nel settore dei prodotti sanitari, ha scelto una location in via San Marco 22, per lanciare le novità 2023 sul mercato. Ma non solo, le sfide progettuali del futuro, l’evoluzione del concetto di bagno tra tecnologia e forma sono i temi che hanno ispirato l’installazione "Future Flow" ideata dall'architetto Ferruccio Laviani. L'allestimento racconta le categorie di eccellenza del bagno Geberit su diversi livelli narrativ. Il percorso espositivo continua anche all’esterno, nella grafica delle vetrine curata da Marco Strina, dedicate alle 8 aree di competenza Geberit, dove “fluttuano” nello spazio i prodotti che contribuiranno alla progettazione del bagno del futuro. Oggi lo spazio è aperto dalle 10:30 alle 15.00.

Sempre nel cuore di Brera imperdibile l'installazione realizzata da Grohe nel cortile della Pinacoteca, "invaso" dall'acqua in cui si specchiano statue, archi e colonne del museo. Un altra segnalazione dal quartiere è l'apertura straordinaria prima della sua demolizione della torre di largo Treves, che per 66 anni ha ospitato gli uffici comunali: sulla sua facciata è possibile ammirare l'installazione Dry Days, Tropical Nights di Agostino Iacurci.

E ancora, il Museo Bagatti Valsecchi ospita la quarta edizione del Palazzo delle Meraviglie, un grande hub del design internazionale che riunisce sotto uno stesso tetto architetti, designer e artisti con l'obiettivo di creare uno spazio dove il design incontrano l'innovazione e la creatività. Il progetto è ideato e voluto dall’interior designer Katrin Herden insieme all’architetto Alessandro Zarinelli con il loro studio Mhz.

Il Palazzo delle Meraviglie è aperto al pubblico dalle 10 alle 19. Infine ultimo giorno di apertura straordinaria, dalle 10 alle 18 del Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Sono già oltre 3.000 le persone che, da mercoledì, hanno potuto ammirare lo Skyline di Milano dal tetto più alto della Lombardia con i suoi 161 metri. La mostra "Circolare" a cura di Isola Design Group in Piazza Città di Lombardia, dalle 10 alle 18, presenta progetti di design circolare pensati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Ed infine, sempre a cura di Regione Lombardia, in piazzetta Galvani "Port e design da Medaglia d'Oro" a cura di Ideaintegrale. Piazzetta Galvani. Il progetto unisce il mondo del design e quello dello sport, sensibilizzando i cittadini sui temi della ricerca e dello sviluppo di materiali.