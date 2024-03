Festa del papà 2024: la storia, perché il 19 marzo e gli eventi a Milano e in Lombardia

Milano – La Festa del Papà è una celebrazione dedicata ai padri e al loro ruolo nella famiglia e nella società. In Italia, la Festa del Papà cade il 19 marzo, festa di San Giuseppe, patrono per eccellenza dei padri e dei lavoratori. Questa festività fu promossa sin dal 1947 da un'iniziativa commerciale di alcuni negozi che desideravano incentivare la vendita di regali per i padri. Tuttavia, nel corso degli anni, la celebrazione ha assunto un significato più ampio, diventando un'occasione per ringraziare i papà per il loro amore e il loro impegno. I figli preparano piccoli doni ma spesso la festa è anche occasione per trascorrere una giornata speciale in famiglia. Per questo motivo spesso, se 19 marzo è un giorno infrasettimanale, viene festeggiata la domenica precedente.

La cartolina realizzata da Poste Italiane in occasione della Festa del Papà del 19 marzo 2024

Detective al museo col papà

È stato ucciso il duca Galeazzo Maria Sforza! I bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati dai loro papà, dovranno indagare per scoprire l'assassino alla caccia di personaggi e oggetto misteriosi e alla scoperta di enigmi nascosti. Appuntamento domenica 17 marzo in occasione della "Festa del papà" con l' iniziativa "Piccoli detective al museo" presso il Museo del Duomo di Milano. Ogni "indagine" avrà la durata di circa un'ora. il biglietto costa 7 euro, gratis per bambini fino a 4 anni. Info pagina web del Duomo di Milano.

I Super papà del mare

I super papà del mare è il titolo degli incontri che l'Acquario Civico di Milano promuove per la giornata domenica 17 marzo, ‘giocando’ in anteprima rispetto alla "Festa del papà" del 19 marzo. Si tratta di un visita-gioco particolarmente rivolta ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Essi potranno verificare come anche gli animali del mare hanno i loro papà speciali; scoprendo tante curiosità da come è fatta la pelle dei pesci, alla composizione dei denti dello squalo, alle caratteristiche dei molluschi dai più comuni ai più strani. Info pagina web AD Maiora.

Visita gratuita coi papà al museo verticale

Dalle 16 alle 17,30 di domenica 17 marzo visita guidata gratuita per bambini e papà al Museo Storico Verticale di Treviglio (piazza Luciano Manara), in provincia di Bergamo, in occasione della Festa del papà. Una salita di 7 piani lungo le scale della Torre civica, alta 56 metri, che garantisce una successione di esperienze multimediali e interattive sulla storia della città. Info 0363 317506.

Col papà in aiuto agli animali

L’Oasi Lipu della Palude Brabbia celebra la Festa del papà domenica 17 marzo alle ore 14.30 con il Mago Melchiorre. Questo strambo personaggio sta danneggiando la palude: gli animali dell'Oasi chiedono dunque aiuto lungo il percorso a bambine e bambini per poi chiudere la passeggiata con una merenda. Ritrovo al Centro visite Lipu in via Patrioti 22 Inarzo; per informazioni: oasi.brabbia@lipu.it; ingresso 10 euro a bambino, 6 per i soci Lipu.

Lissone fiera dei mercanti

Lissone celebra la Festa del papà nell'intera giornata di domenica 17 marzo con la Fiera dei Mercanti in via Don Giovanni Minzoni. Dalle 9 alle 19 tra bancarelle per fare shopping e cibo da strada da gustare saranno proposti dei momenti di gioco coinvolgenti per i più piccoli e i loro papà.

Papà e figli leggono insieme

In occasione della festa del papà letture di albi illustrati con laboratorio per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni, alle ore 16 di lunedì 18 marzo alla Biblioteca di Brusaporto (Bg).

Super papà per Poste Italiane

Poste Italiane festeggia la Festa del Papà, con due cartoline filateliche e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare. Le colorate cartoline “Superpapà” e “Supereroe” saranno in vendita al prezzo di 1,00€ (anche in formato puzzle al prezzo di 5,00€).