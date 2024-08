Meteo in Lombardia, caldo a oltranza fino a Ferragosto: rischi per l’effetto “isole di calore”

Continuerà anche nei prossimi giorni l’ondata di caldo che sta imperversando sulla Lombardia da oltre due settimane. Le temperature saliranno con massime intorno ai 35 gradi Celsius, soprattutto soprattutto nelle aree urbane dove l’effetto “isola di calore” è più marcato: cioè negli agglomerati molto cementificati e senza aree verdi, come molte parti di Milano. Le notti rimarranno calde, quasi tropicali, con minime che difficilmente scenderanno sotto i 24 gradi.

Oltre alle alte temperature, l’umidità sarà un fattore significativo che contribuirà a una sensazione di afa ancora più pronunciata. Questo tipo di clima può risultare particolarmente difficile per le persone più vulnerabili, come gli anziani e i bambini, ed è importante prendere misure per rimanere freschi e idratati. È consigliabile anche limitare le attività fisiche intense nelle ore più calde della giornata e cercare riparo in ambienti climatizzati quando possibile.

Nonostante il caldo predominante, la Lombardia potrebbe sperimentare temporali sparsi, specialmente nelle ore pomeridiane e serali. Questi fenomeni saranno più probabili nelle aree montuose e collinari, ma non sono esclusi anche in pianura. I temporali estivi possono essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e precipitazioni intense in brevi periodi, che potrebbero causare allagamenti locali e danni alle colture.

La giornata di martedì vedrà temperature in aumento, con massime che si aggireranno intorno ai 34-36 gradi nelle principali città come Milano, Bergamo e Brescia. Le minime notturne saranno piuttosto alte, rimanendo sui 24-26 gradi. Nel pomeriggio, l'instabilità atmosferica aumenterà, specialmente nelle aree alpine e prealpine.

La giornata di mercoledì sarà ancora molto calda, con massime stabili sui 35 gradi nelle aree urbane. Le minime rimarranno elevate, attorno ai 25 gradi. Il mattino sarà soleggiato su gran parte della regione. Nel pomeriggio, l’aumento dell'umidità potrebbe favorire la formazione di nuovi temporali, soprattutto nelle zone montuose. Questi temporali potrebbero essere localmente intensi, con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento.

Le temperature cominceranno a diminuire leggermente, con massime che si attesteranno sui 32-34 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 22 gradi. Giovedì vedrà un’alternanza di sole e nuvole, con un rischio maggiore di temporali pomeridiani e serali che interesseranno non solo le aree montane ma anche quelle di pianura.

Idratazione: bere molta acqua per mantenere l'organismo idratato, evitando bevande alcoliche o troppo zuccherate che possono favorire la disidratazione.

Abbigliamento: indossare abiti leggeri, di colore chiaro e in tessuti traspiranti come il cotone per aiutare la pelle a respirare.

Protezione solare: utilizzare creme solari con un alto fattore di protezione e indossare cappelli e occhiali da sole per proteggere la pelle dai raggi UV.

Attività all’aperto: pianificare le attività all'aperto nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, quando le temperature sono più miti.

Prevenzione dei temporali: mantenere un occhio alle previsioni meteo e ai bollettini locali, evitando di sostare sotto alberi o strutture instabili durante un temporale.