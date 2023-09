Weekend del 22, 23 e 24 settembre 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Il terzo weekend di settembre saluta l’estate ma regala ancora tantissimi appuntamenti, città per città, per godere di temperature decisamente miti e di giornate ancora lunghe e tiepide. Tante le proposte per una gita fuori porta o per trascorrere qualche ora di relax, tra mostre, cinema, sagre o magari per mercatini a caccia di chicche.

EVENTI

Musica barocca alla "corte" degli Arconati, domenica 24 settembre, nella piccola Versailles alle porte di Milano. Nella Corte Nobile di Villa Arconati di Bollate gli ospiti potranno vivere le atmosfere del Settecento per un'intera giornata. La Villa tornerà indietro nel tempo con i rievocatori de "Il Tempo Ritrovato" che ridoneranno vita agli usi e costumi dei secoli passati, attraverso abiti, oggetti originali e racconti di un passato perduto. Alle ore 20.30 il concerto settecentesco a cura della Corale Lirica Ambrosiana e dell'Orchestra Thais. L’attività di rievocazione storica si svolgerà nelle sale al piano terra e proporrà ai visitatori una giornata tipica dell’aristocrazia nel Settecento: usi e costumi dell’epoca rivivranno attraverso abiti, oggetti e suppellettili del tempo. L’attività di rievocazione è compresa nel biglietto d’ingresso alla Villa e si svolgerà per tutta la giornata. I cancelli della Villa apriranno alle 19 con la possibilità di fare una visita libera del Giardino monumentale, alle 20.30 inizio del concerto che, in caso di pioggia, si terrà nella sala da ballo. I biglietti sono in vendita la sera stessa dell'evento a partire dalle 19 al costo di 10 euro.

Nuovo ciclo di eventi gratuiti per bambini organizzati da Viridea per avvicinare i più piccoli alla conoscenza e al rispetto della natura attraverso il gioco. Appuntamento sabato 23 settembre dalle 15 alle 18.30 presso i Viridea Garden Center di Rho e Arese. Il percorso didattico prende spunto dai caldi colori autunnali: non solo zucche arancioni e uva rossa, ma anche foglie marroni, gialle e viola. Come fa la natura a creare questi colori straordinari? Dopo aver scoperto quali sono i pigmenti naturali che appaiono in autunno, i bambini potranno divertirsi ad utilizzarli per realizzare una piccola opera d’arte a tema autunnale. Gli eventi sono gratuiti e non richiedono iscrizione. Età consigliata: da 4 a 10 anni.

Laboratori per bambini presso Viridea

Dal 16 settembre all’1 ottobre: 3 fine settimane dedicati al bello, all’arte e alla storia con Ville Aperte. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo.

A Morimondo, da mercoledì 20 a lunedì 25 settembre, ospita la tradizionale Festa Patronale di San Bernardo. Eventi, film, aperitivi e cene sotto le stelle a cura della Pro Loco e della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo animano la Festa di San Bernardo. Tra le iniziative, Apericena e Cinema in Abbazia con la proiezione del film Grazie Ragazzi di Riccardo Milani con Antonio Albanese sabato 23 settembre, mentre domenica 24 il programma prevede il mercatino degli hobbisti, la pesca di beneficenza e la seconda edizione della Sfida Tra Contrade.

FOOD E DRINK

Venerdì 22 e sabato 23 settembre, dalle 19 all’1, a Cassina De' Pecchi, in via Cascina San Moro, si svolge War is On Fire, la festa del birrificio War, uno dei punti di riferimento della birra artigianale italiana. In programma due giorni di craft beer party negli spazi verdi del Birrificio War, con tutte le birre alla spina War da abbinare ad alcuni tra i migliori street food (dai panini col pesce alle tigelle romagnole), oltre a concerti e dj-set. Il programma musicale prevede le esibizione dei Bang Bang Vegas (rock) venerdì 22 e degli Hornytoorinchos (punk ockdemenziale) sabato 23 settembre.

Da giovedì 21 a domenica 24 settembre, a Milano in piazza Città di Lombardia si svolge la seconda edizione dello Spritz Festival, quattro giorni dedicati unicamente a uno dei cocktail più apprezzati e conosciuti in tutto il mondo nonché il vero sinonimo di aperitivo. Per un aperitivo perfetto non può mancare la parte food. Per questo, ci saranno diversi food truck presenti, dai sapori messicani con tacos e nachos di Zaperoco, ai gyoza, tipici ravioli giapponesi di Big Blue. Presenti anche tante specialità italiane come il tipico abbinamento emiliano-romagnolo Gnoc e Lambrusc, i sapori romani di Nannì e gli immancabili panino alla porchetta di Ariccia (ma anche altri panini gourmet) di Vizzi e Virtù e i panini dal sapore toscano con maiale affumicato di Al Toskano, senza dimenticare i tanto amati fritti di vario genere della Frittoria. E per concludere non mancano i dolci, con i cannoli siciliani express e le cassate firmati Panella. Lo Spritz Festival si svolge a Milano in piazza Città di Lombardia nei seguenti orari di apertura: giovedì 21 settembre dalle 18.00 alle 01.00; venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle 12.00 alle 01.00; domenica 24 settembre dalle 12.00 alle 24.00. Fino alle 18.00 l'ingresso è gratuito alla spritzeria, ai truck food ai beer & wine corner; dalle 18.00 in poi, invece, l'ingresso costa 15 euro e include 3 spritz. Ogni sera sono previsti dj-set e live music e sabato 23 è in programma l'evento speciale Ho voglia di anni Novanta.

Si svolge domenica 24 settembre, la sessantacinquesima edizione della Festa dell'Uva di San Colombano al Lambro, una giornata di festa tra degustazioni di vino e carri allegorici, intrattenimento musicale e balli e il gran finale con i fuochi d'artificio. La festa prevede un'anteprima musicale alle ore 21.30 di sabato 23 settembre, con il concerto del Gruppo Folkloristico Banino presso il cortile del castello.

MERCATINI

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre, dalle 9 alle 18.30, la fiera del modellismo Hobby Model Expo torna al Parco Esposizioni Novegro di Milano. La fiera, un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del settore, dà spazio a numerosi espositori italiani e stranieri specializzati in fermodellismo, aeromodellismo, navimodellismo, modellismo militare, figurini e svariate tipologie di modellismo statico e dinamico. Non mancano inoltre i plastici ferroviari e i modelli in scala: un’ottima occasione per rifarsi gli occhi e per trovare ispirazione per le proprie creazioni. I biglietti di ingresso sono acquistabili in loco ai seguenti prezzi: un giorno 12 euro, due giorni 20 euro. L'ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni non compiuti e per disabili con invalidità tra 80% e 100%.

East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, domenica 24 settembre dà appuntamento nei consueti spazi di via Mecenate 88/A a Milano. Circa 300 selezionati espositori da tutta Italia presentano migliaia di oggetti insoliti e stravaganti: dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 mq dell’ex fabbrica aeronautica che ospita East Market si possono trovare articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, vinili, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Non mancherà l’offerta food ìand beverage. East Market si svolge in orario 10-21 e l'ingresso costa 5 euro (ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni).

Domenica 24 settembre, si svolge a Milano la quarta edizione del mercatino il Red Bazar sul Naviglio, evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena: un colorato market en plein air su strada dedicato al fatto a mano di qualità che accoglie oltre 70 artigiani e illustratori da tutta Italia. Dalle 12 alle 20, lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese, nel primo tratto partendo dalla Darsena, oltre a scoprire gli artigiani e artisti del Red Bazar, si possono gustare tante diverse proposte gastronomiche dei ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi food truck. Completano la festa le esibizioni di artisti e musicisti di strada che accompagnano da mattina a sera il pubblico con musica, canti e giocoleria live. L'ingresso è libero.

Sabato 23 settembre, a Milano torna l'appuntamento mensile con Il Sabato di Lambrate, la festa di quartiere lunga un giorno - dalle 10 alle 20 - tra via Conte Rosso e piazza Rimembranze di Lambrate. Si troveranno creazioni uniche di oltre 50 artigiani e artisti dell'handmade provenienti da tutta Italia, affiancate alle opere dei giovani illustratori e artisti visivi selezionati per la Piazzetta Illustrata. Durante la giornata sono anche in programma spettacoli di musica e giocoleria con musicisti e artisti di strada, banchetti dedicati alle associazioni di zona, bookcrossing a cura di ViviLambrate e un ricco programma di laboratori.

Domenica 24 settembre , dalle 10.30 alle 19.30, nel giardino della Cascina Cuccagna di Milano, torna LeCarrousel, storico evento milanese che ospita decine si stilisti e artigiani contemporanei che raccontano con i propri lavori il bello del fatto a mano. Ad arricchire la manifestazione, una caccia al tesoro alle ore 15.30 dedicata ai bambini delle scuole elementari (costo 5 euro a bambino, con iscrizione via email obbligatoria) e un sunset dj-set, con musica all'aperitivo a partire dalle ore 17.30. La manifestazione è a ingresso libero e gratuito.

CINEMA

Fino al 22 settembre, troverete il cinema all'aperto di AriAnteo, alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Ma anche a City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese.

Fino al 22 settembre a Milano, l’Arena Chiesa Rossa illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara).

Una delle opere di Vincent van Gogh esposte al Mudec

MOSTRE E MUSEI

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. Van Gogh fu infatti un grande pittore ma anche un intellettuale estremamente colto. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte, tra cui straordinari capolavori come gli studi di teste e figure per 'I mangiatori di patate', 'I nidi' e i disegni di cucitrici e spigolatrici della fase olandese; 'Moulin de la Galette', 'Autoritratto', 'Interno di un ristorante', 'Natura morta con statuetta e libri', degli anni parigini (1886-87); 'Frutteto circondato da cipressi', 'Veduta di Saintes-Marie-de-la-Mer', 'La vigna verde', 'Ritratto di Joseph-Michel Ginoux' del periodo di Arles (1888-89); 'Paesaggio con covoni e luna che sorge', 'Covone sotto un cielo nuvoloso', 'Pini nel giardino dell'ospedale', 'Uliveto con due raccoglitori di olive', 'Tronchi d'albero nel verde', 'Il burrone', dipinti durante il suo internamento all'ospedale di Saint-Rémy (1889-90).

Una serie di opere inedite di Christo (Gabrovo, 13 giugno 1935 - New York, 31 maggio 2020) e di sua moglie Jeanne Claude-Denat (Casablanca, 13 giugno 1935 - New York, 18 novembre 2009), due artisti di rilievo internazionali fra i maggiori rappresentanti della Land Art, sono esposte dal 7 settembre all'8 ottobre 2023 a Milano, presso la Visionary Art Gallery di Riccardo Paolo Sarati (Alzaia Naviglio Grande 54). La mostra - visitabile tutti i giorni a ingresso libero dalle 11 alle 20 - presenta fotografie inedite, progetti grafici e libri originali dell’epoca di Christo e Jeanne Claude-Denat, artisti di fama internazionale realizzatori di opere su grande scala in grandi spazi rurali, zone di campagna, mari e laghi.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

È in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “CINA. La nuova frontiera dell’Arte” in programma dal 24 giugno all’8 ottobre, un percorso unico che mette in luce, per la prima volta, i maggiori esponenti contemporanei della scena artistica cinese.U na grande retrospettiva, a cura di Vincenzo Sanfo, che espone le opere che hanno segnato la storia dell’arte cinese contemporanea. La mostra è divisa in sei sezioni, con le opere esposte di oltre cinquanta artisti cinesi che ripercorrono l’evoluzione dell’arte cinese. Si comincia con la Cina dell’ultimo imperatore, poi l’epoca di Mao e della rivoluzione culturale e, a seguire, l’arte calligrafica e la pittura ad inchiostro. Le restanti sale presentano opere dello stile realista, dell’astrattismo e dell’ancora più recente arte concettuale.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

In occasione della Giornata Mondiale del Rinoceronte (World Rhino Day), sabato 23 e domenica 24 settembre, il Parco Faunistico Le Cornelle dedica un intero weekend alla sensibilizzazione di adulti e bambini. Al Parco si terrà l’appuntamento con Educazoo, un’occasione speciale per piccoli e grandi amanti della natura e degli animali per conoscere meglio una delle specie maggiormente a rischio di estinzione. Gli incontri sono importanti testimonianze dell’impegno e della perseveranza che il Parco ha nella tutela e nella salvaguardia delle specie più a rischio e, soprattutto, permettono al pubblico di conoscere meglio i tre esemplari di rinoceronte bianco presenti nella struttura: Lara e Shanny, due femmine di circa 14 anni, e il maschio Pancho di 13 anni.

Rinoceronte al parco Le Cornelle

Sabato 23 e domenica 24 settembre si terrà il Festival delle Guide alpine in Val di Scalve, a Colere, ai piedi della Presolana. Una due giorni, in compagnia delle Guide alpine e gli accompagnatori di media montagna della Lombardia, ricca di attività gratuite: escursioni, arrampicate in falesia, lezioni sulla progressione su via ferrata e sulla tecnica del nordic walking, giochi aerei per bambini e adulti. L'evento, organizzato dal Collegio guide alpine Lombardia e Regione Lombardia per salutare l'estate, sarà completamente gratuito e aperto a tutti. E’ possibile iscriversi sul sito del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia (guidealpine.lombardia.it) oppure recandosi direttamente sul posto al mattino, entro le 9.15, fino a esaurimento posti. Tutti i partecipanti si troveranno alle 9 presso il Presolana Cultural Forum di via Asline, Colere, da cui partiranno con le proprie guide per svolgere le singole attività prenotate.

Domenica 24 settembre si terrà il Tour dei Baschenis, dalle 10 alle 17, con partenza da Olmo al Brembo e spostamenti su mezzi propri. Un'opportunità imperdibile per ammirare tutti i luoghi affrescati dalla famiglia dei Baschenis. In particolare, saranno le valli Averara e Stabina a fare da scenario al tour. Due le modalità per prendere parte all’iniziativa, con partenza fissata dall’Antica Segheria Pianetti, infopoint di Olmo al Brembo, e che prevede la visita alla Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Cassiglio, all’Oratorio di Sant'Antonio abate alla Torre di Valtorta, alla Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio Vescovo di Ornica, all’Oratorio di San Giovanni Battista di Cusio e all’Antica Chiesa Plebana e Oratorio di San Lorenzo di Santa Brigida: il primo turno, con partenza alle ore 9,30, culminerà nel Pic-nic dei Baschenis, alle ore 12, a base di prodotti delle aziende agricole locali, all’oasi dell’Oratorio di San Giovanni Battista a Cusio, e conclusione dell’itinerario alle ore 16,30. Il secondo turno, con partenza alle ore 10, prevede un pranzo con menu convenzionato presso il ristorante Ruffoni di Ornica, a base di cucina tipica locale, e conclusione dell’itinerario alle ore 17,30. Si consigliano abbigliamento e calzature comode. Per raggiungere l'Oratorio di San Giovanni a Cusio è necessario percorrere a piedi un tratto di strada sterrata. Il percorso tra Ornica e Cusio viene eccezionalmente consentito gratuitamente lungo la strada forestale che collega i due paesi. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro le ore 12 di sabato 23 settembre, scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 348 1842781.

Oratorio di San Giovanni Battista di Cusio

Festa della taragna di Stabello, frazione di Zogno, in Val Brembana. Da venerdì 22 a domenica 24 settembre, in paese si sentiranno il profumo di cinghiale, capriolo e soprattutto di polenta taragna, protagonista di una maratona gastronomica che richiama tantissime persone anche da fuori provincia.

Da venerdì 22 a domenica 24 settembrr, al Palatenda di Sotto il Monte, in piazza Santa Maria, torna l'Oktoberfest, tradizionale festa della birra e della cucina bavarese. Si potranno gustare cibi tipici, quali canederli al burro, gnocchetti alla boscaiola, stinco alla birra, würstel con crauti, gulash con polenta, oltre a speck, costine e a piatti meno tradizionali, che incontrino i gusti anche dei palati meno abituati a questi sapori. Per quanto riguarda la birra, alla tedesca Löwenbräu vengono abbinate la pils e la bock del birrificio artigianale lombardo Vetra. Per ricreare un’atmosfera tipica bavarese, il Palatenda viene addobbato a tema con i colori tipici. Infatti, a questa festa si associa anche il gemellaggio di Sotto il Monte con il paese di Marktl am Inn, luogo natale di Benedetto XVI, e con Concesio, paese di Paolo VI; per celebrare questo legame, durante la serata di venerdì 22 settembre è prevista l'esibizione delle bande di Prezzate e di Saßbach. Sabato 23, invece, la serata è animata dai Mefisto Brass, con i loro suoni e strumenti di grande impatto sul pubblico. Per concludere, domenica 24 settembre ad allietare la festa è la musica dei Vendo Casa con un suggestivo tributo a Lucio Battisti. L'Oktoberfest di Sotto il Monte si svolge nei seguenti orari: venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00; domenica dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00. L'ingresso è libero, con prenotazione consigliata.

In occasione della festa di Halloween 2023, il parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo e a 30 minuti da Milano) a partire da venerdì 22 settembre a domenica 5 novembre 2023 torna a trasformarsi in HalLeoWeen, un mondo magico popolato da streghette pasticcione, zucche parlanti, vampiri e mostriciattoli, pronti a far ridere tutti a crepapelle.

Sabato 23 settembre, dalle 16 fino alle 22, in via Domenico Viotto, a Brescia, si terrà la Festa del Riuso. Laboratori sul riuso, attività ricreative e mercatini dell'usato invaderanno il Parco Pescheto nel quartiere Don Bosco a partire dal pomeriggio. In programma anche swap party e cena pic-nic al sacco sul prato.A conclusione dell’evento, alle 20.30 sarà proiettato il film d'animazione Trash.

“Sfilata sotto le stelle” domenica 24 settembre alle ore 20 a Castenedolo. Per l’occasione piazza Cavour si trasformerà in una passerella a cielo.

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre, in piazza Garibaldi a Cantù, fa tappa Cacio e Pepe vs Carbonara, format itinerante dedicato alla cucina romana che fa rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale ricco di cultura e storia greca, con prodotti tipici del territorio. Ad arricchire l'offerta, un programma di concerti: venerdì 22 e sabato 23 alle ore 21.00 vengono proposti due tributi rispettivamente a Renato Zero e a Ultimo; domenica 24 il duo Roma Nostra presenta Una Sera in Osteria con Stornelli. Gli orari: venerdì dalle 18.00; sabato e domenica dalle 11.00 (orario continuato pranzo e cena). L'ingresso è gratuito.

Ultimo appuntamento con il Palio del Baradello a Como. Domenica 24 settembre sarà il giorno del gran corteo storico con la partecipazione di tutti i borghi e comuni aderenti al Palio, l'imperatore Federico e l'Imperatrice, il fratellastro dell'imperatore Corrado conte palatino del Reno, e poi condottieri, cavalieri, arcieri, nobili e dame a seguito dell'Ariete e del Carroccio. La partenza del corteo storico è fissata per le 14.30 dall'area Ippocastano: il percorso si snoda lungo via Moro, via XX Settembre, via Milano, piazza Vittoria, viale Battisti, via Carducci, via Giovio, piazza delle Medaglie d'Oro, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Plinio, con arrivo in piazza Cavour. Qui è prevista la spettacolare esibizione di tutti i gruppi partecipanti; al termine, proclamazione del borgo vincitore del Palio del Baradello 2023 e consegna del drappo. In caso di maltempo il corteo storico viene rinviato a domenica primo ottobre.

La bellissima città di Cremona si prepara ad accogliere l’edizione 2023 di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, dal 22 al 24 settembre presso CremonaFiere. Per tre giorni la città di Stradivari ospiterà oltre 180 eventi sia in fiera che in città. Mostre, convegni, contest, incontri, performance, seminari, presentazioni, open stage, concerti, novità, spettacoli, masterclass, libri, rubriche sulla didattica, musica solidale e tanti altri appuntamenti dedicati al mondo degli archi, delle chitarre, dei pianoforti, dei fiati e delle fisarmoniche che troveranno i relativi spazi in Mondomusica, Acoustic Guitar Village, Piano Experience, Cremona Wind, Accordion Show.

Il 23 e 24 settembre, presso Villa Barni di Roncadello a Dovera si terrà Wizardia: una incredibile avventura in un mondo incantato,tra lezioni di magia e epiche battaglie. Sarà possibile vivere la Magia con animazioni e spettacoli. Si scopriranno le magiche creature che popolano la foresta incantata. E si potrà partecipare alla nuova caccia al tesoro interattiva. Ma anche aprire un conto corrente nella banca dei maghi. Visita il mercatino magico con i prodotti per piccole streghe e stregoni. Con il biglietto speciale, si potrà anche partecipare alle conferenze di saggisti e disegnatori dei libri del piccolo mago più famoso del mondo, e vincere, ogni giorno, due viaggi per i Warner Bros Studios di Londra per vedere con i propri occhi il mondo di Harry Potter.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 dalle 14,30 alle 18.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Domenica 24 settembre, a partire dalle ore 11.30, presso la sede del Gruppo Alpini di Calolziocorte, in località La Ca', in via Poggi 24, si svolge la tradizionale Taragnata con gli Alpini. Gli Alpini del gruppo Pippo Milesi per l'occasione preparano polenta taragna in gran quantità e altre specialità tipiche del territorio, da consumare in loco oppure in modalità da asporto. Parte dei fondi raccolti sarà destinata a sostegno delle diverse iniziative benefiche e di solidarietà promosse dagli Alpini calolziesi. È possibile prenotare ai seguenti numeri: 347 7476276, 338 1573487 e 366 3412801.

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre in piazza della Vittoria a Lodi si terrà l'edizione 2023 de “Le forme del gusto”, Festival delle eccellenze agroalimentari. L'undicesima edizione del Festival proporrà la formula che combina il market place per la promozione delle imprese del territorio e gli appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti del Lodigiano e delle bellezze del patrimonio artistico e naturalistico di Lodi. Orari di apertura: venerdì 17-00-22, sabato 9-23, domenica 9-20. Ingresso libero

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 settembre alle 16, il Museo Archeologico di Pegognaga propone un’attività per famiglie con laboratorio alla scoperta dei profumi e dei poteri di alcune piante officinali conosciute sin dall’antichità. Il laboratorio è aperto ai bambini dai 5 anni in su. Prenotazione obbligatoria al numero: 0376.5546401.

Domenica 24 settembre, dalle 9 alle 18, presso il Museo Diocesano di Mantova, sotto il chiostro che circonda un ampio giardino interno, si svolgerà la Borsa scambio di antiquariato, modernariato e collezionismo di qualità. Una vera miniere per appassionati e collezionisti a caccia di piccole chicche e autentici tesori tra i tantissimi arredi, mobili, lampade, quadri, stampe, libri, oggettistica, argenti, vetri e tanto altro ancora, proposti da selezionati operatori del settore. Saranno inoltre visitabili le sale del Museo Diocesano dove, tra le altre collezioni, si potrà ammirare la raccolta di armature italiane del XV e XVI secolo. Ingresso libero.

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre, presso la Cascina Costa Alta di Biassono, in via Costa Alta all'interno del Parco di Monza, si svolge il Belgian Beer Festival, evento totalmente dedicato agli stili birrai belgi prodotti dai migliori mastro birrai italiani. In ampi spazi all'aperto nel polmone verde della Brianza, la manifestazione propone dunque 12 birre artigianali italiane alla spina in stile belga, da abbinare a specialità street food quali panini col polpo e fritto misto di pesce, arrosticini, hamburger gourmet, gnocco fritto e tigelle. La manifestazione si svolge in orario 18.00-01.00 venerdì e sabato e 16.00-23.00 domenica, ed è a ingresso libero e gratuito.

Da giovedì 21 a domenica 24 settembre si svolge l'edizione 2023 della Sagra della Patata di Lazzate. Un weekend tra stand gastronomici, ristorazione e spettacoli per la diciottesima edizione della manifestazione dedicata al tubero. Lo stand gastronomico con cucina a base di patate è aperto tutte le sere dalle ore 19.00 e il sabato e la domenica anche a pranzo dalle ore 12.00. Sabato e domenica sono in programma anche i mercatini Sapori d'autunno, rispettivamente in orario 10.30-23.00 e 9.00-23.00. Ogni sera, inoltre, intrattenimento musicale a partire dalle ore 21.30.

Da sabato 23 settembre a lunedì 2 ottobre a Giussano si svolge la tradizionale Festa della Madonna d'Ottobre: dieci giorni di eventi con spettacoli teatrali, canzone d’autore milanese, esibizioni del Corpo bandistico, show per bambini e cover musicali, fino al clou di domenica 1 e lunedì 2 ottobre quando la città viene animata dal tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere trepidante il gran finale: lo spettacolo laser, la grande novità dell'edizione 2023.

Un weekend nelle “dimore di delizia”: Ville Aperte in Brianza torna a regalare ai cittadini, sabato 23 e domenica 24 settembre, l’opportunità di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili, offrendo un ricco programma di eventi per valorizzare un patrimonio storico e artistico che coinvolge 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire la bellezza delle ville costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi ma anche di musei, edifici religiosi, piccoli borghi e tanti altri siti culturali. Ricco il programma di eventi, spettacoli per bambini e famiglie, concerti, rappresentazioni teatrali, itinerari speciali e visite guidate. Tra le novità di questa edizione Autunno anche la collaborazione con il Festival del Parco di Monza, il 23 settembre, all’interno di Villa Mirabello e Villa Mirabellino, con concerti e percorsi dedicati all’arte vegetale. Per gli eventi “Tra dimore e delizie-Call for artists”, sono in programma spettacoli, anche per bambini, il 23 settembre a Cavenago a Palazzo Rasini, a Desio nella Villa Cusani Tittoni Traversi e a Bernareggio, a Villa Bonacina Gallesi Landriani. Domenica 24 settembre a Bovisio Masciago Villa Zari propone visite guidate nella lingua dei segni in italiano. Ville Aperte in Brianza quest’anno è per la prima volta a fianco di WeLocal, che promuove il territorio attraverso le migliori realtà locali di artigianato a km0. Sarà possibile visitare il market a Villa Antona Traversi di Meda domenica 24 settembre.

Ville aperte in Brianza, alcune delle residenze che si potranno visitare

Prosegue alla Villa Reale di Monza la mostra Mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. In mostra – oltre ad altri due muri mai esposti prima in Italia: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy” – saranno presenti alcuni pezzi unici che arricchiranno ulteriormente il percorso espositivo, e nel complesso più di settanta opere originali. Fino al 10 settembre da mercoledì a venerdì: 14-20 sabato-domenica: 10-20. Chiusa lunedì e martedì. Dall'11 settembre da mercoledì a domenica: 10-20 Chiusa lunedì e martedì. Il biglietto intero ha un costo di 14 euro, ridotto 12.

Venerdì 22 e sabato 23 settembre, dalle 19 all’1, a Torre d'Isola, si svolge la prima edizione dell'Oktorrefest: due serate con le migliori birre stagionali dell'Oktoberfest importate direttamente da Monaco. Il menù prevede specialità della cucina bavarese e trentina, dagli spätzle agli spinaci con speck e burro agli gnocchetti ai funghi, dai panini con würstel e crauti ai bretzel, fino ai würstel artigianali. Disponibili anche cibo e birra gluten free. Le due serate sono inoltre animate da altrettanti Tower Party: venerdì 22 settembre dalle 22.00 in consolle ci sono Dj Vic e Elian; sabato 23 dalle 23.00 è invece la volta di Neibok. L'Oktorrefest si svolge presso il campo sportivo di via Indipendenza a Torre d'Isola e l'ingresso è libero.

Domenica 24 settembre si terrà la cinquantaseiesima edizione della Sagra del Salame d'Oca di Mortara. Ma iniziative e manifestazioni sono in programma anche venerdì 22 e sabato 23 settembre. Nella giornata clou della Sagra del Salame d'Oca è infatti in programma la sfilata in costume d'epoca, con centinaia di figuranti accompagnati dall’evoluzione degli sbandieratori e dal rullio dei tamburi che anticipa l’atteso arrivo dei Signori della città, ovvero Ludovico il Moro e Beatrice d’Este.

Tutti i weekend dal 9 settembre al 12 novembre a San Martino Siccomario, alle porte di Pavia, apre al pubblico il Villaggio delle Zucche. Alla sua quarta edizione, l'iniziativa si propone come il Pumpkin Patch del Nord Italia. Al Villaggio delle Zucche sono in programma intrattenimenti a tema e animazioni per bambini (dai laboratori didattici a tema alla possibilità di interagire con gli animali), ma anche attività dedicate ai genitori, con tanto di ristorante aperto tutti i weekend.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Domenica 24 settembre si terrà la River Run Valtellina, manifestazione organizzata e promossa da Team Resina Valtellina presso il Parco Adda Mallero Renato Bartesaghi di Sondrio. Correre sul sentiero Valtellina, lungo il fiume Adda immersi nel verde, è un’esperienza unica che permette di godere della bellezza della natura e della tranquillità del paesaggio circostante. La manifestazione è nata per sostenere il “Comitato Maria Letizia Verga” che contribuisce alla cura e allo studio della leucemia infantile. Ecco il programma: sabato 23 settembre 2023 alle 9 presso Piazza Garibaldi a Sondrio: ritiro dei pettorali e consegna pacco gara fino alle ore 19. Domenica 24 settembre 2023 presso il parco Adda Mallero Bartesaghi di Sondrio: ore 8 ritiro dei pettorali e consegna pacco gara fino alle ore 9, ore 10 partenza “River Run 9” e “River Run 9 non competitiva”, ore 10.15 partenza “River Run 22” e “River Run 30”, ore 12.30 partenza “Family Run Comitato Maria Letizia Verga”, ore 14.15 termine delle competizioni. Alle 12 l'inizio della Festa “Comitato Maria Letizia Verga” con stand gastronomici e musica. Fino a domenica 8 ottobre al MVSA – Museo Valtelinese di Storia e Arte e a CAST – il CAstello delle STorie di montagna è visitabile la mostra di Valerio Righini, “SCONFINI”. Titolo significativo perché riesce a condensare in una sola parola la potenza artistica e creativa di uno dei più grandi esponenti della nostra terra. La produzione di Valerio si caratterizza per la sua imprevedibilità e l’uso di materiali di recupero che il respiro dell’arte ha saputo trasformare e dargli nuova vita, una nuova storia da raccontare. Come Efesto, Righini plasma, crea, batte, salda i materiali, li manipola con le mani,assembla i pezzi: non è solo artista, è artigiano, ricercatore e inventore. Opere inedite e note si intrecciano in un percorso che lega e unisce Palazzo Sassi de’ Lavizzari e Castello Masegra, frutto di un’espressione artistica che riesce ad essere contemporaneamente dentro e fuori dal tempo.

Dal 17 aprile fino al primo ottobre, negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.