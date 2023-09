Manu Chao a Bergamo con il suo concerto acustico, dove vederlo e quando

In occasione del World Rhino day, la giornata mondiale del rinoceronte, sabato 23 e domenica 24 settembre, il parco faunistico Le Cornelle organizza due giornate all’insegna della sensibilizzazione con Educazoo, un momento per grandi e piccini, tutto dedicato alla specie maggiormente a rischio. Un focus speciale per i rarissimi esemplari di rinoceronte bianco, specie minacciata dal bracconaggio: Lara e Shanny, due femmine di circa quattordici anni e il maschio Pancho di tredici anni. Durante le giornate di sabato e domenica, naturalisti e keeper del parco dedicheranno numerosi momenti di approfondimento e divulgazione riguardanti alcune specie a rischio facendo un particolare focus sul rinoceronte bianco, ma questo ospite del parco non sarà l’unico ad essere messo sotto i riflettori: anche le foche, sia manghi e ghepardi saranno protagonisti degli interventi di Educazoo.

Domenica 24 settembre, Tantemani, di cooperativa sociale Patronato San Vincenzo invita a partecipare alla Bike Tour, con visita guidata ai principali murales di Bergamo che raccontano vicende della nostra storia e cultura. Si parte alle ore 10 dalle Officine Tantemani, in via Suardi 6 per terminare a Bikefellas, via Gaudenzi 6 alle ore 12. Per chi lo desidera è possibile consumare un aperitivo o un pranzo con uno sconto del 10% sulla consumazione. La partecipazione (25 partecipanti massimo) è gratuita, con iscrizione obbligatoria. La visita in bici dura due ore con uno sviluppo di circa 7 chilometri.

Prosegue, anche, il festival musicale con NXT station, al piazzale degli Alpini a Bergamo, con l’ospite internazionale Manu Chao, con il suo progetto acustico, per un concerto prodotto da Shining Production, in collaborazione con VignaPr, in programma sabato 23 settembre.

Tornano, inoltre, gli spettacoli di Borghi e Burattini, a cura di Fondazione Ravasio, e le iniziative al Museo del Burattino, presso il Palazzo della Provincia di Bergamo.

Dalla città alla provincia, con l’iniziativa “Paesaggi a chilometri zero”, incontro con il fotografo Erminio Annunzi, in programma sabato 23 settembre a Dalmine, provincia di Bergamo. A Treviglio, invece, l’appuntamento è con il concerto inaugurale dell’orchestra sinfonica femminile di fiati, in programma sabato 23 settembre; a Barzana, “parole e musica” per raccontare Franco Battiato, sempre per sabato 23 settembre.