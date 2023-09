Festival guide alpine: un weekend tra escursioni, arrampicate e giochi aerei gratuiti

Bergamo, 19 settembre 2023 - Tra le cose da fare nel fine settimana del 23 e 24 settembre 2023 c'è senz'altro seguire il ricco programma del Festival delle Guide alpine che avrà luogo in Val di Scalve, a Colere, ai piedi della Presolana. Una due giorni, in compagnia delle Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia, ricca di attività gratuite: escursioni, arrampicate in falesia, lezioni sulla progressione su via ferrata e sulla tecnica del nordic walking, giochi aerei per bambini e adulti. L'evento, organizzato dal Collegio guide alpine Lombardia e Regione Lombardia per salutare l'estate, sarà completamente gratuito e aperto a tutti.

Dove e come

In entrambe le giornate si svolgeranno in contemporanea diverse attività, a cui ci si potrà iscrivere online sul sito del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia guidealpine.lombardia.it, garantendosi così la partecipazione, oppure recandosi direttamente sul posto al mattino, entro le 9.15, fino a esaurimento posti. Tutti i partecipanti si troveranno alle ore 9 presso il Presolana Cultural Forum di via Asline, Colere, da cui partiranno con le proprie guide per svolgere le singole attività.

Il programma

Escursioni: tutti gli itinerari sono adatti anche alle famiglie e si svolgono su sentieri facilmente percorribili e camminabili. Il grado di difficoltà (medio o facile) è determinato dalla durata del percorso. Ecco le mete: - Diga del Gleno - Pian Di Vione/Calchere/Belvedere Lazaret - Pian Di Vione/Colle Guaita - Schilpario/Passo Di Corna Busa - Colere/Visita all'Ecomuseo delle Miniere Zanalbert (sono previsti due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio).

Arrampicata per bambini, rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni. arrampicata per adulti e progressione su via ferrata, dall'utilizzo dell'attrezzatura e manovre alla prova pratica sul campo. Inoltre tecnica del Nordic Walking: una lezione teorica seguita da una breve applicazione pratica della tecnica di camminata del Nordic Walking. L'attrezzatura sarà fornita dalle Guide alpine a chi ne fosse sprovvisto (sono previsti due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio, in entrambi i giorni). Zip-line: giochi aerei per bambini e adulti. Chiunque potrà partecipare senza bisogno di iscriversi prima sul sito: una volta raggiunto il Palacolere, sarà indirizzato dalle Guide al luogo della Zip-Line, che sarà operativa entrambi i giorni dalle ore 10 alle ore 16.

Chi può partecipare

A tutte le attività possono partecipare anche i minori, dai 10 anni in su per le escursioni e dagli 8 anni in su per le arrampicate. I ragazzi tra gli 8 e i 14 anni devono venire accompagnati da un genitore o da un tutore che ne faccia le veci, mentre dai 14 anni in su è sufficiente che presentino l'apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia in tutte le pagine di iscrizione alle escursioni).

Le iscrizioni

Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio, dove si trovano anche tutte le informazioni, garantendosi così la partecipazione. Sarà possibile iscriversi anche direttamente sul posto, presentandosi al Presolana Cultural Forum al mattino entro le ore 9.15 e al pomeriggio entro le 14.15 (solo per le attività che prevedono due turni), fino a esaurimento posti. Le iscrizioni online chiuderanno automaticamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti o comunque il giovedì 21 settembre alle ore 12. Chi si iscrive è tenuto a presentarsi o a darne disdetta con il maggior anticipo possibile, per permettere ad altre persone di iscriversi e la migliore organizzazione possibile da parte dei tanti professionisti impegnati nell'iniziativa.