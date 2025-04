Dolci pasquali salgono sul podio . La migliore pastiera d’Italia nasce sulle sponde del Lario

Per assaggiare la migliore pastiera d’Italia non bisogna andare a Napoli, ma a Lecco. La prepara Giulia Ripamonti, capo pasticciera di Offi Coffee, il bar – in realtà molto più di un bar – dell’Officina Badoni di Lecco, la più importante fabbrica del Lombardo Veneto del XIX secolo trasformata in casa dei giovani e fucina di idee. La pasticcera, che è anche consulente di Enaip Lombardia, è stata incoronata Regina Pastiera 2025. Il segreto della sua ricetta? "Ingredienti naturali e il sapore autentico", spiega lei. Ma anche la napoletanità tipica, sebbene lei non sia di quelle parti. "Sono stati il pasticcere Paolo e sua figlia Monica, anche lei pasticcera napoletana a raccontarmi i segreti della pastiera e poi in questi anni ho perfezionato la ricetta inserendo la mia personalità, la dolcezza, l’equilibrio, la passione che devono sentirsi quando si mangia una fetta – racconta Giulia -. Così è nato il mio dolce e ne sono orgogliosa". Giulia Ripamonti non è nuova alla vittoria, anzi: negli ultimi tre anni ha conquistato il titolo altre due volte. Oltre che un titolo, Regina Pastiera è un concorso. Lo ha ideato Stefano Porzio, l’ideatore di Re Panettone, di cui ha replicato il format. A sfidarsi, 18 pasticceri da tutta Italia. Il verdetto dei giurati è stato pressoché unanime. A incoronare Giulia sono stati il presidente della giuria Renato Andreolassi, ex vicecapo redattore del Tgr Lombardia; la collega Roberta Rampini, corrispondente Il Giorno; Fabio Silva, lo Chef Esecutivo dell’Hotel de la Ville di Monza e del ristorante Derby Grill; la food & wine writer Chiara Vanini; Elena Formigoni, collaboratrice di alcune riviste di settore. Per chi vuole assaggiare la vera pastiera napoletana quindi non serve andare alle pendici del Vesuvio, bisogna andare sulle sponde del lago di Como, all’Offi coffee a di corso Giacomo Matteotti 7 a Lecco. D.D.S.