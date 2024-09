Gardaland Stars Night: un'esplosione di divertimento e magia sotto le stelle

Poter godere delle attrazioni di uno dei parchi divertimenti più importanti e visitati d’Europa sotto un cielo stellato, con il parco aperto fino alle 23:00. E’ questa la promessa fatta con “Gardaland Stars Night”, l’iniziativa che sabato 7 settembre farà ballare e cantare il pubblico fino alla 1:00 di notte.

Ospiti VIP e intrattenimento di classe

La Gardaland Stars Night non sarebbe tale senza la presenza di vere stelle. Quest'anno, il parco accoglie ospiti d'eccezione:

Federica Pellegrini: la "Divina" del nuoto italiano

la "Divina" del nuoto italiano Matteo Bocelli: il talentuoso figlio d'arte

il talentuoso figlio d'arte Nek: l’amatissimo cantante pop

Questi VIP non si limiteranno a fare apparizioni fugaci. Saranno coinvolti in meet & greet esclusivi, regalando ai fan momenti indimenticabili e la possibilità di scattare selfie da sogno.

Sophie and the Giants ospiti d’eccezione

Special guest della serata, direttamente dal Regno Unito, Sophie and the Giants, la band multiplatino che, con la sua inconfondibile energia, ha conquistato le classifiche radiofoniche internazionali raccogliendo miliardi di streaming a livello globale. Una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare, Sophie porterà un’esplosione di energia ed ottimismo. “Shut up and dance… and make your heart beat”, hit dell’ estate 2024, sarà il mantra dell’intera serata.

Spettacoli e Animazione non-stop

L'atmosfera sarà elettrizzante grazie a diversi spettacoli dal vivo, DJ set travolgenti e un’animazione “itinerante” che si muoverà per tutte le aree del parco che per questa notte pulserà di energia e divertimento, creando un'esperienza immersiva per tutti i visitatori.

La Gardaland Stars Night promette dunque di essere molto più di un semplice evento: è una celebrazione del divertimento, della magia e delle stelle. Che siate appassionati di adrenalina, amanti della musica o semplicemente in cerca di una serata speciale, questo evento vuole rappresentare un buon modo per salutare l’estate 2024.

I biglietti per la Gardaland Stars Night sono disponibili online o direttamente alle casse del parco.