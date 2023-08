Week-end 4, 5 e 6 agosto 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 3 agosto 2023 – Ci siamo, un nuovo week-end di agosto, il primo del mese estivo per eccellenza. Sapete già come trascorrerlo? Ecco qualche idea per vivere un venerdì, un sabato e una domenica tra gusto, divertimento e cultura.

EVENTI

Dal 30 giugno al 29 luglio si tiene la settima edizione edizione del Milano Latin Festival, che torna ad Assago nella storica location del Parcheggio Atm di viale Milanofiori. L’evento dedicato alla musica, al ballo, al folklore e alla cultura latino americana anche quest’anno propone un fitto calendario di eventi dedicato a milanesi e non, che possono ballare, degustare piatti tipici, conoscere la cultura, ma soprattutto ascoltare tanta musica dal vivo con i concerti dei migliori artisti del panorama internazionale della musica latina.

Venerdì 4 e Sabato 5 Agosto nella corte nobile di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate (MI) arriva Birra in Villa con due speciali appuntamenti dal vivo. Si inizia venerdì con Concerto Per Pianoforte: Il Meraviglioso Mondo di Amelie. Come magico sottofondo, in occasione dei 22 anni dalla uscita del film cult di Jean-Pierre Jeunet, il pianista Armando Illario ripercorrerà la colonna sonora del film targata Yann Tiersen, per trasportarci a Montmartre in un'atmosfera magica e sognante. Sabato invece Italia Mon Amour: Concerto Omaggio ai Cantautori e Alla Musica Italiana. Vi aspettano le birre artigianali con abbinamenti gastronomici serviti in un contesto di altri tempi: come magico sottofondo, tutto il meglio del cantautorato italiano, da De Andrè a De Gregori, da Rino Gaetano, a Bennato, da Pino Daniele a Mannarino, da Adriano Celentano a Lucio Dalla, da Ivan Graziani a Roberto Vecchioni Gli eventi inizieranno alle 19 con ingresso gratuito (prenotazione consigliata via WhatsApp al 333 3618080).

CINEMA

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna, dopo qualche anno di pausa, alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Dal 27 giugno al 22 settembre sono in programma quasi tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti. A breve il calendario completo di AriAnteo Fabbrica del Vapore 2023 con film in programmazione, orari e biglietti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche nella cornice di City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese. Dal 21 giugno al 22 settembre in piazza Elsa Morante, ai piedi delle tre torri di City Life, sono in programma circa tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche quest'anno nel Chiostro dell'Incoronata a Milano: a partire dal 16 giugno al 3 settembre è in programma un'estate fitta di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche prime visioni, incontri con gli autori e rassegne tematiche. AriAnteo Incoronata è la prima multisala all’aperto d’Italia, con due schermi e due sale con sistema audio stereo in cuffia wireless.

Anteo organizza anche la terza edizione del format itinerante Anteo nella Città: una serie di proiezioni nelle piazze di Milano in programma dal 15 giugno al 17 settembre (con una settimana di pausa a Ferragosto e una a settembre). Una programmazione di cinema di qualità su quattro ruote per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la funzione di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Ecco la programmazione, le date e i luoghi: 1-10 agosto: piazza Anita Garibaldi (Municipio 7); 18-27 agosto: Palazzina Liberty, largo Marinai d'Italia (Municipio 4); 28 agosto-6 settembre: piazza Leonardo da Vinci (Municipio 3); 11-17 settembre: Barrio’s, piazzale Donne Partigiane (Municipio 6).

Dal 20 giugno al 22 settembre torna a Milano, per gli amanti del cinema all'aperto, l’Arena Chiesa Rossa che illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara).

TEATRO

Nelle domeniche d'estate, da giugno a settembre 2023, a Milano in via Agordat angolo via Bertelli - in prossimità dell’Anfiteatro Martesana - si svolge la rassegna Martesana Dimanche, ciclo di eventi organizzati dal Teatro Officina sul Naviglio della Martesana con l'obiettivo di aprire nuovi momenti di incontro e di condivisione nel quartiere di Gorla, definita nell’800 dai letterati la piccola Parigi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e si svolgono in orario 18.30-19.30.

MOSTRE E MUSEI

A Milano, a Lampo Scalo Farini dall’1 giugno all’11 agosto, arriva ‘Van Gogh: The Immersive Experience’: un viaggio tra le opere di uno dei piu' grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

È in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “CINA. La nuova frontiera dell’Arte” in programma dal 24 giugno all’8 ottobre, un percorso unico che mette in luce, per la prima volta, i maggiori esponenti contemporanei della scena artistica cinese.U na grande retrospettiva, a cura di Vincenzo Sanfo, che espone le opere che hanno segnato la storia dell’arte cinese contemporanea. La mostra è divisa in sei sezioni, con le opere esposte di oltre cinquanta artisti cinesi che ripercorrono l’evoluzione dell’arte cinese. Si comincia con la Cina dell’ultimo imperatore, poi l’epoca di Mao e della rivoluzione culturale e, a seguire, l’arte calligrafica e la pittura ad inchiostro. Le restanti sale presentano opere dello stile realista, dell’astrattismo e dell’ancora più recente arte concettuale.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Dal 24 febbraio al 31 agosto presso gli spazi espositivi dell'Armani/Silos di Milano (via Bergognone 40) è aperta al pubblico la mostra Guy Bourdin: Storyteller, un omaggio all’opera del fotografo francese, nata dall’idea di raccontarne l’intento compositivo e narrativo, al di là della provocazione da sempre associata al suo lavoro. Sulla scia di Alfred Hitchcock ed Edward Hopper, un regista e un artista che ammirava molto, Guy Bourdin è stato essenzialmente uno storyteller, capace di racchiudere interi romanzi, di preferenza gialli o noir, in un singolo scatto. Negli spazi dell'Armani/Silos sono presentate cento fotografie che Giorgio Armani, insieme a The Guy Bourdin Estate, ha selezionato tra scatti iconici e immagini meno note.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

A Dossena, ad un anno dall’inaugurazione del Ponte nel Sole, il ponte tibetano più lungo al mondo a pedata discontinua e senza tiranti laterali, e del Parco Speleologico all’interno delle Miniere di Dossena, sono 29 mila le persone (rispettivamente 18 mila per il Ponte e 11 mila per le Miniere) che si sono immerse nella natura per vivere un’esperienza unica. Un anno ricco di emozioni che sabato 5 agosto spegnerà la prima candelina proponendo un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età. Sarà una giornata ricca quella di sabato 5 agosto, a partire dalle ore 9.00 il Ponte nel Sole e il Parco Speleologico offriranno una scarica di adrenalina a 120 metri di altezza o 100 metri di profondità. Un viaggio tra cielo e terra per godere del paesaggio e della storia di Dossena. Storia che sarà possibile conoscere da vicino anche con la visita guidata alla dimora storica in contrada LAC, uno dei borghi meglio conservati che mantiene le caratteristiche tipiche del Tardo Medioevo. Risalente al 1200, la dimora era al centro di scambi commerciali ed oggi è stata convertita in struttura ricettiva accessibile su prenotazione al numero 350 1140511. Per vivere l’esperienza da veri insider, inoltre, sarà possibile noleggiare le e-bike e percorrere alcuni tratti della Via Mercatorum immersi nella natura con la guida degli esperti di Sun Ride Tour o degustare i prodotti caseari dell’azienda agricola Gamba Ovidio (previa prenotazione a Laura al numero 320 189 1922) oppure accarezzare pony, dar da mangiare alle caprette e ai numerosi animali con una visita guidata alla fattoria dell'azienda agricola "La Mora" (previa prenotazione a Elisa al numero 334 894 0067). Novità assoluta il servizio di dog sitting per fare vivere anche ai nostri amici a quattro zampe una giornata di divertimento affidati alle cure di Manuela, educatrice e istruttrice cinofila. Ma sabato, alle ore 18, ci sarà spazio anche per i più piccoli con lo spettacolo teatrale in miniera “ABC della cucina. Arlecchino, Brighella, Colombina” di Equivochi compagnia teatrale (di e con Beatrice Marzorati, Davide Scaccianoce e con Lorenzo Falchi). La temperatura in miniera è di circa 10°C, per questo è fortemente consigliato un abbigliamento idoneo. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione e non è previsto il servizio di bus navetta.

La 21esima edizione del Filagosto Festival torna nell’area di via delle Industrie 1 a Filago, dall’ 1 al 6 agosto, e riconferma la formula dei sei giorni dedicati alla musica italiana e internazionale, oltre che a tutti i generi, spaziando dal reggae all’indie, tra hip hop ed elettronica, fino al metal. Tra i primi nomi annunciati quello del trio new-emo italiano LA SAD || Theø x Plant x Fiks e la reggae band Mellow Mood, oltre ai protagonisti della 10^ edizione del Metal For Emergency che quest’anno chiama come headliner i Dark Tranquillity. Accanto alla musica, come sempre, la cucina con la ricca selezione di birre artigianali prodotte dai migliori birrifici della bergamasca e non solo, oltre a track food da tutta Italia. L’estate, il cibo e la musica, questi sono gli ingredienti immancabili di uno dei festival più amati della Lombardia. Per la prima volta nella sua storia, il Filagosto introdurrà l’ingresso a 1 euro. Una scelta volta a garantire il futuro e la sostenibilità dell’evento così come vi abbiamo abituato a conoscerlo.

Nuova edizione, la diciannovesima, per Ardesio DiVino, in programma nei giorni 5 e 6 agosto, mostra mercato enogastronomica ma non solo. In programma anche concerti, a partire dal pomeriggio il sabato, e tutto il giorno la domenica.

Dal 15 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico a ingresso gratuito presso Palazzo Marinoni Barca a Clusone, sede del Mat - Museo Arte Tempo di Clusone, la mostra Antonio Cifrondi pittor fantastico, monografica dedicata al pittore nato a Clusone nel 1656 e morto a Brescia nel 1730. Curata da Enrico De Pascale con Luca Brignoli, la mostra presenta una trentina di opere provenienti da musei, chiese e collezioni private, rappresentative dei diversi ambiti praticati dall’artista: pittura sacra, pittura di storia, figure di genere, ritratti e autoritratti.

Dal 19 maggio al 3 settembre la Pinacoteca Gianni Bellini di Sarnico, in via San Paolo 8, ospita la mostra Da Monet a Wahrol: capolavori della Johannesburg Art Gallery, curata da Simona Bartolena e da Massimo Rossi, conservatore del museo, prodotta e organizzata da ViDi Cultural, in collaborazione con l’Associazione Il Ponte di Sarnico. La rassegna propone 60 opere, tra olii, acquerelli e grafiche, provenienti dalla prestigiosa pinacoteca sudafricana, in grado di ripercorrere ben oltre un secolo di storia dell’arte internazionale, dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, attraverso i suoi maggiori interpreti, da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon, da Lichtenstein a Warhol a molti altri.

Musica italiana e internazionale venerdì 4 agosto a Ponte di Legno. In piazza XXVII Settembre, a partire dalle 21, si esibisce infatti Elodea in Trio in un concerto libero e gratuito organizzato dalla Pro loco.

Lo street food di Hello Eventi arriva sul lago di Garda, per tre giorni di festa in cui troverete specialità italiane e internazionali, fiumi di birra, animazione per bambini e Live Band direttamente sul porto di Bogliaco frazione di Gargnano.

Terzo appuntamento dell'Estate Musicale del Garda, sabato 5 agosto a Salò. Alle 18 omaggio a Marco Enrico Bossi, seguirà la tavola rotonda con Andrea Macinanti, Gerardo Chimini e Gabriele Duma. Roberto Codazzi moderatore. Seguirà, alle 21,30 il concerto di presentazione del pianoforte di Marco Enrico Bossi concesso in comodato al MuSa dal maestro Andrea Macinanti. Gerardo Chimini al pianoforte, Gabriele Duma voce recitante.

Fino a giovedì 31 agosto, a Brescia, sarà possibile ammirare gratuitamente il Ridotto del Teatro Grande e i meravigliosi affreschi di uno dei più suggestivi gioielli settecenteschi della città, la Saletta Butterfly, la Sala del Teosa e la meravigliosa Sala delle Statue recentemente restaurata, oltre agli importantissimi documenti storici relativi al debutto bresciano dell’opera Madama Butterfly.

Il luna park estivo più grande della Lombardia è a Desenzano dal 7 luglio al 27 agosto, e – com’è ormai tradizione – porterà giostre, eventi e novità in località Monte Mario.Dal 1974, il luna park è un appuntamento atteso e molto partecipato dell'estate nel Basso Garda. Negli anni è cresciuto e si è ampliato, tanto che oggi è diventato una sorta di parco divertimenti di circa 20mila mq, capace di coinvolgere tutti, bambini, famiglie, giovani e associazioni locali.

Dal 14 luglio al 20 agosto 2023 sono in programma sette serate all’insegna della cultura a tutto tondo in uno dei borghi più suggestivi del Lago di Como, suggestivo paese di 200 abitanti a 800 metri di altezza tra i monti e i boschi: presso il Teatro Comunale di Zelbio, in piazza della Rimembranza, si svolge la sedicesima edizione di Zelbio Cult: sul palcoscenico salgono protagonisti del teatro, della letteratura, dell’arte, del giornalismo, tutti invitati a dialogare con il curatore Armando Besio e con il pubblico. L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti, con inizio - salvo dove diversamente specificato - alle ore 21.30. Il primo incontro di agosto: Daniela Pareschi è l’ospite del pomeriggio e della sera di sabato 5 agosto. Autrice di numerosi libri illustrati per piccoli lettori, l’ultimo titolo è Animali bellissimi, una personalissima interpretazione di ritratti animali catalogati secondo un criterio diverso da quello comune alla scienza. Un viaggio alla scoperta di creature straordinarie, nate dall’accostamento di specie molto distanti tra loro ma con caratteristiche significative in comune, che appartengono a categorie nuove, fantasiose ma ragionate, ironiche ma verificate. Oltre al consueto incontro serale, Daniela Pareschi cura un laboratorio pomeridiano per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni alle ore 16.00 presso la Biblioteca di Zelbio, in piazza Roma.

Da giovedì 3 agosto alle 21 fino a sabato 12 agosto presso il parco Oldrini a Dovera si terrà l'evento "Doveragosto 2023" con tanta musica e compagnia. Giovedì 3: Nadia & Davide; – Venerdì 4: Katia & Valerio; Sabato 5: Orchestra Bongiorni; Domenica 6: Samy; Lunedì 7: Duo Arial; Martedì 8: Mario Ginelli; Mercoledì 9: Grazia Voice; Giovedì 10: Oscar; Venerdì 11: Tina & Davide; Sabato 12: Gegia & Alfredo.

Sabato 5 agosto il Comune di Grontardo organizza la sua prima mostra di modellini radiocomandati. L'evento si terrà dalle ore 16:00 alle ore 23:00 in Piazza del Comune.

Da venerdì 4 agosto a domenica 6 agosto la Pro Loco di Crema propone la mostra "Il viaggio", acquerelli di Tiziana Barbaglio. Il viaggio non è nella distanza ma nella disponibilità a spalancare tutti i sensi per cogliere la realtà con una curiosità genuina. Così il viaggio non sarà una semplice vacanza (nel senso di vacare, mancare) ma sarà un cammino da cui tornare cambiati e in un certo modo evoluti. Tiziana Barbaglio raccoglie appunti visivi e fotografici e poi nei lunghi inverni di pianura torna con il pensiero ai viaggi fatti. Riprende gli schizzi, riguarda le foto e in punta di pennello fa riaffiorare le sensazioni sulla carta. Dei luoghi più amati dipinge più vedute, dei luoghi più crudi che la colpiscono dipinge il colore delle emozioni. Dopo anni a dipingere a olio Tiziana Barbaglio trova nella sfuggevolezza dell’acquerello il mezzo per esternare ricordi e pensieri e condurci sotto cieli lontani per poi riportarci a casa, a Crema, dove è sempre bello tornare un po’ cambiati. L'inaugurazione si terrà venerdì 4 agosto alle ore 16 presso la Pro Loco di Crema. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 18.

Decimo appuntamento per il Lake Como Varenna Festival, giunto alla quarta edizione. Questa volta il pubblico potrà applaudire il "Queen tribute show" dei MerQury Legacy in programma nella serata di sabato 5 agosto. Il concerto, a ingresso libero, si terrà alle ore 21.15 nella centralissima piazza San Giorgio (in caso di maltempo nella sala polifunzionale di Via Roma). I Mercury legacy hanno collaborato con tantissimi musicisti italiani e stranieri tra i quali Jovanotti, Marco Masini, Annalisa Minetti e Joe Squillo. Questo il team: Fabio Privitera, voce; Danny Conizzoli chitarra, basso e voce; Cristian Comizzoli chitarra, basso e voce; Moreno Antonetti batteria e voce.

Dal 1° luglio al 27 agosto nella Casa Museo di Villa Monastero a Varenna la Provincia di Lecco propone la mostra Donne di fiori - Gerardo Bianchi (Monza 1845-1922), pittore fotografo, curata dal conservatore Anna Ranzi. Viene proposto un numero cospicuo di dipinti di vario formato (alcuni di ampie dimensioni, altri di piccolo formato, quasi miniature), che illustrano composizioni e motivi floreali di cui l'autore appare un vero specialista.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Appuntamento con “Sanremo Story” sabato 5 agosto alle 21 presso la Loggia Mercanzia, in piazza XX Settembre a Codogno. Un’occasione per riascoltare alcune delle più belle canzoni che hanno fatto parte della storia del Festival della canzone italiana. Saranno presenti la cantante e conduttrice Elisabetta Viviani, Miani e Patty Rossi. Ingresso libero.

Sabato 5 agosto alle 21,30 serata musicale presso il Broletto (Accademia Gerundia) con Brazilian Jazz Trio. In programma un viaggio musicale nel vasto repertorio del Trio che proporrà i più famosi brani della Bossa Nova e altri della musica brasiliana, reggae, rock e soul per trasportare il pubblico in un'atmosfera unica. Alla chitarra Vinicius Surian, al sax/flauto traverso Vito Lorenzoni e alle percussioni Gustavo Surian.

Buon compleanno Lodi con il Tombolone, a cura di Pro Loco Lodi , domenica 6 agosto alle 21, in piazza della Vittoria. Una grande festa per celebrare il compleanno di Lodi. Il 3 agosto 1158 la città venne fondata dall'imperatore Federico Barbarossa dando vita una storia mai più interrotta.

A Ponti Sul Mincio in provincia di Mantova si svolge il dal 3 al 7 Agosto, la Sagra di San Gaetano. La festa propone giorni di musica, cucina tipica, grappe, mercatini, birra, giostre per ragazzi e bambini, il tutto contornato da una sana dose di allegria. L’invito è ad assaggiare i prodotti tipici della zona: strangolini, tortelli di zucca, risotto, costine, pollo e salamelle ai ferri e dell’ottimo vino delle migliori cantine nostrane. Dal 4 al 6 agosto, a Ostiglia, Food Truck Festival. Venerdì 4 Agosto, dalle 17.00 alle 23.30. Sabato 5 Agosto, dalle 12.00 alle 23.30. Domenica 6 Agosto, dalle 12.00 alle 23.30. Ingresso gratuito.

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto torna "Vamos alla playa 2023" - Un tuffo al parco a Rivarolo Mantovano. Il Parco delle Scuole e il Campo Sportivo di Rivarolo Mantovano saranno trasformati in un’oasi con tanto di stabilimento balneare, scivolo acquatico e giochi gonfiabili, tornei di Green Volley e Calcio a 5, musica, area cocktails e ottimo cibo. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Rivarolo Mantovano con la preziosa collaborazione della Polisportiva Rivarolese, ASD Cividale, Rapid United FC.

Torna domenica 6 agosto il mercatino dell'antiquariato di Sabbioneta. Un mercato che intende valorizzare la città rinascimentale di Sabbioneta e il prezioso patrimonio storico-artistico che la contraddistingue. Presenti, nell’ambito della manifestazione, i principali antiquari del settore, i rigattieri, ma anche i privati hobbisti, con le belle cose di casa. Saranno esposti oggetti di piccolo antiquariato e da collezione, giochi, strumenti musicali, vintage design, quadri e cornici, oggetti elettronici e tanto altro ancora.

Torna giovedì 3 agosto la Fiera di Santo Stefano a Vimercate. A partire dalla mattina ci sarà il mercato di Santo Stefano in piazza Unità d’Italia, alle 10 è in programma la santa Messa con incendio del pallone presso la Collegiata di S. Stefano. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 resterà aperto in via eccezionale e gratuita il MUST, il Museo del territorio. Nelle piazze e vie del centro storico per tutto il giorno saranno presenti bancarelle, punto ristoro Alpini con trippa nostrana, anguriata, visita guidata alla Collegiata di S. Stefano, macchine agricole, animali da fattoria in Parco Trotti, attrazioni per bambini; la sera si balla in p.za Castellana e, per finire, i fuochi d’artificio.

Nel parco Tittoni di Desio arriva il Beer festival. Appuntamento con il festival della birra da venerdì 4 a domenica 6 agosto con l’evento celebrativo della migliore birra artigianale con tantissima musica dal vivo. L'ingresso ha un costo di 10 euro e include 3 gettoni degustazioni da 0,1 cl, bicchiere in policarbonato dell'evento, accesso a tutta l'area Parco Tittoni compresa l'area concerti.

Dal 30 giugno al 5 novembre, la Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. In mostra – oltre ad altri due muri mai esposti prima in Italia: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy” – saranno presenti alcuni pezzi unici che arricchiranno ulteriormente il percorso espositivo, e nel complesso più di settanta opere originali. Fino al 10 settembre da mercoledì a venerdì: 14-20 sabato-domenica: 10-20. Chiusa lunedì e martedì. Dall'11 settembre da mercoledì a domenica: 10-20 Chiusa lunedì e martedì. Il biglietto intero ha un costo di 14 euro, ridotto 12.

Il 5 agosto, Notte Bianca a Romagnese in Oltrepo Pavese. Una serata con i commercianti e le associazioni di Romagnese all'insegna del buon cibo e del divertimento. Allieteranno la serata i Diskolovers e DJ Lelluzzo

Domenica 6 agosto, sulle Aie di Casanova Sinistra a S. Margherita di Staffora in Oltrepò Pavese, dalle ore 10, si tiene L’isola fra i monti, quarta fiera-mercato dei produttori agricoli ed artigianali delle terre alte. Un’occasione per visitare il borgo di Casanova Sinistra, piccolissima frazione sulla riva sinistra dello Staffora, nel Comune di Santa Margherita di Staffora, appena prima di Cegni: un pugno di case in pietra rosata, portici stretti che si aprono sulle aie lastricate in pietra, ove un tempo tutta la comunità si riuniva per la trebbiatura, battere i ceci, filare, chiacchierare un poco sui sedili di pietra addossati ai muri delle cantine. muri che ancora recano i cardini che reggevano le pesanti porte, che alla sera venivano chiuse, per preservare dai ladri e dai lupi gli abitanti e le piccole ricchezze

Dal 5 al 7 agosto, sagra d'agosto a Montescano: tre serate di cibo, buon vino ed intrattenimento musicale.sabato serata danzante con l'orchestra spettacolo "zodiaco"; ospite speciale la cantante e presentatrice televisiva Sabrina Musiani, figlia d'arte del cantante enrico. Domenica serata giovani con Matteo Maddè dj: un dj esperto e affermato nel settore dell'animazione per eventi, in particolare nelle discoteche del nord italia. Lunedì serata danzante animata dall'orchestra "Dario Ghelfi group" e gran finale con il tradizionale spettacolo pirotecnico sulla collina di fronte al parco comunale. Sabato, domenica e lunedì, a partire dalle 20, sarà attivo il servizio bar e ristorante a cura dei volontari della pro Montescano;è gradita la prenotazione per la cena, ai numeri 3389247560 - 3394501924 - 3341732407.

Dal 5 al 7 agosto, a Cura Carpignano, si celebra la Madonna della Neve. La leggenda vuole che il 5 agosto del 358 d.c. la Madonna apparve in sogno al Papa, chiedendogli di edificare una basilica nel posto che gli avrebbe indicato. La mattina l’esquilino era coperto di neve: ed è lì che sorse la chiesa dedicata alla vergine maria.secondo la storia, quella basilica prese il nome di santa Maria della Neve, ed è lì che nacque la tradizione della Madonna della Neve (storicamente legata alla nascita della basilica di Santa Maria Maggiore in Roma), il cui culto si andò confermando nei secoli, come dimostrano i festeggiamenti che ancora oggi, il 5 agosto, coinvolgono interi paesi d’italia. Tra quelli della provincia di Pavia più devoti al culto, c’è Cura Carpignano, che da sempre, puntuale, festeggia la ricorrenza con la “Sagra della Madonnna della Neve”, organizzata dalla pro loco, con il patrocinio del comune,serate danzanti con grandi ospit. Servizio ristoro e area bimbi annessa alla struttura.

Fino al 10 settembre 2023 presso il Museo di storia naturale dell'Università di Pavia (piazza Botta 9) si terrà la mostra "Felini. Eleganza letale". Un viaggio alla scoperta del mondo dei felini, animali rari e magnifici, molti dei quali ormai a rischio estinzione. In esposizione anche 30 animali tassidermizzati oltre a modelli a grandezza naturale, crani e pannelli interattivi. Nel percorso si potranno ammirare, tra gli altri, il leopardo nebuloso del Vietnam, il leopardo delle nevi dell'Himalaya, il ghepardo, il gatto marmorizzato della Cina, la tigre siberiana e il leone. Attraverso i pannelli che accompagnano gli esemplari, sarà possibile ascoltare e rivivere storie di felini restituiti alla libertà e conoscere alcuni zoologi che hanno cambiato il destino di molti animali. La mostra è visitabile negli orari di apertura del museo, dal martedì alla domenica ore 10.00-18.00. Ingresso ridotto solo mostra: 4 euro.

Fino al 29 dicembre 2023 presso il Castello Visconteo (Pavia) è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

A Rasura in provincia di Sondrio si svolge nei giorni 3, 4, 5, 6 agosto la nuova edizione della Sagra del Mirtillo. Si inizia giovedì 3 con cena e serata in compagnia di Paolo Patrizi, 7 volte Campione Italiano di Trial Bike. Venerdì 4 è il giorno della 10° Mirtillo Sprint Running. Seguirà serata cabaret con Luca Guaraldi. Si prosegue sabato 5 con cena e serata con DJ set con Freddy Barri. I quattro giorni di festa si concluderanno domenica 6, una giornata all’insegna di tante attività collaterali, dalla mattina alla sera, dai laboratori e giochi per i bambini alle attività didattiche con l’Ecomuseo della Valgerola, e molto altro.

Dal 17 marzo fino al 27 agosto 2023 nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio sarà esposta la mostra “Da Fattori a Previati”, una selezione di 13 opere della collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo a cavallo tra Ottocento e Novecento tra Ticino, Berlino, Rio de la Plata, in Argentina, e soprattutto in Italia. Assolutamente italiana è la grande raccolta d’arte che Riccardo Molo riuscì a mettere insieme nella sua bella villa di Balerna, nel corso degli anni Venti: Previati, Mosè Bianchi, Segantini, Delleani, Fattori, per citarne alcuni in un progetto, tipico dei quegli anni, di raccolta dei vertici di ogni singola “scuola regionale”.

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto presso la Baita del Fondista di via per Bedero 2 a Cunardo, nel Varesotto, è in programma la quindicesima Sagra della patata. Ci sarà un menù fatto di piatti realizzati esclusivamente da patata fresca, dagli antipasti ai dolci. Venerdì e sabato si cena a partire dalle 19, mentre la domenica le cucine saranno aperte anche a pranzo (dalle 12.00). Bar fornito con birra alla spina, bibite e vino. Non mancheranno giochi e sorprese per grandi e piccini, come le tombole e le estrazioni dei “tavoli fortunati”, con ricchi premi. Durante la sagra, la Baita del fondista sarà raggiungibile in auto (fino ad esaurimento dei parcheggi), con i bus navetta in partenza dal parcheggio Tigros (via Varesina) oppure a piedi e in bicicletta grazie alla pista ciclabile della Valganna. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Gli organizzatori informano che non è disponibile il POS e quindi sarà possibile pagare solo in contanti.

Fuochi d’artificio sul Ticino, sabato 5 agosto sulle sponde Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino. L’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico è alle 22 ma a Sesto la serata comincerà prima con intrattenimento in piazza e continuerà dopo con dj set.

Sabato 5 agosto alle ore 21.00 presso la Collegiata di San Vittore a Brezzo di Bedero si terrà l'ultimo concerto della 49esima Stagione Musicale della Canonica a ingresso libero. L'Orchestra Cameristica di Varese – direttore Fabio Bagatin - proporrà musiche di Janacek, Glazunov e Dvorak.

Tra gli eventi in programma per le Sere d'Estate Fai 2023, iniziativa che offre al pubblico la possibilità di fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici, molte sono le iniziative prevista al Monastero di Torba a Gornate Olona. Il 5 e 26 agosto l’appuntamento è con l'Aperitivo al tramonto. Nella gradevole atmosfera che si respira al calare del sole il pubblico ha la possibilità di effettuare una visita guidata (partenza ore 18.30, 19.30 e 20.30) per ripercorrere le vicende millenarie di soldati, monache e contadini, seguita da un aperitivo a cura del ristorante interno del Monastero di Torba (costo 14 euro), da gustare in tranquillità in un luogo dal grande fascino.

Da venerdì 4 a lunedì 21 agosto a Laveno torna il luna park, con le sue tradizionali luci e colori tanto amati da grandi e piccini. Il Luna Park Iper Gomme Laveno, che quest'anno conta 41 attrazioni e food truck, è situato sul lungolago in località Gaggetto di Laveno Mombello. L’inaugurazione è prevista per venerdì 4 agosto alle 20.30.

Tornano le visite guidate all’interno della Grotta Remeron, sul massiccio del Campo dei Fiori. Visite guidate con partenza e arrivo dalla Colonia Rossi in via al Piano a Barasso. Nel mese di agosto sono in programma nei weekend del 5-6 agosto, del 12-13 agosto, del 19-20 agosto e del 26-27 agosto. La visita guidata dura 3 ore; si tratta di un’escursione su sentieri di montagna, si percorrono circa 2,7km con un dislivello totale di 250 metri. Partendo dalla Colonia Rossi in circa 50 minuti di camminata si raggiunge la Grotta Remeron. La visita alla Remeron ha una durata di circa 60 minuti; altri 40 minuti saranno necessari per tornare alla Colonia. La prenotazione è obbligatoria. All'interno della Grotta la temperatura è di 8°C e l'umidità del 96%, si consiglia quindi di indossare abbigliamento adeguato (k-way, felpa o maglione) e delle calzature con suola in gomma. L'organizzazione si riserva la possibilità di non far partecipare all'escursione chiunque non abbia l'abbigliamento indicato per lo svolgimento della visita. ​

Dal 17 aprile fino al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.