Sagre agosto 2023 in Lombardia: quando e dove

Milano, 30 luglio 2023 – Agosto è alle porte. Immancabili le sagre in diverse province della Lombardia, per trascorrere qualche ora tra gusto e divertimento. Ecco qualche idea.

A Rasura in provincia di Sondrio si svolge nei giorni 3, 4, 5, 6 agosto la nuova edizione della Sagra del Mirtillo. Si inizia giovedì 3 con cena e serata in compagnia di Paolo Patrizi, 7 volte Campione Italiano di Trial Bike. Venerdì 4 è il giorno della 10° Mirtillo Sprint Running. Seguirà serata cabaret con Luca Guaraldi. Si prosegue sabato 5 con cena e serata con DJ set con Freddy Barri. I quattro giorni di festa si concluderanno domenica 6, una giornata all’insegna di tante attività collaterali, dalla mattina alla sera, dai laboratori e giochi per i bambini alle attività didattiche con l’Ecomuseo della Valgerola, e molto altro.

Mirtilli

Nel parco Tittoni a Desio arriva il Beer festival. Appuntamento con il festival della birra da venerdì 4 a domenica 6 agosto con l’evento celebrativo della migliore birra artigianale con tantissima musica dal vivo. L'ingresso ha un costo di 10 euro e include 3 gettoni degustazioni da 0,1 cl, bicchiere in policarbonato dell'evento, accesso a tutta l'area Parco Tittoni compresa l'area concerti.

Birra

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto presso la Baita del Fondista di via per Bedero 2 a Cunardo, nel Varesotto, è in programma la quindicesima Sagra della patata. Ci sarà un menù fatto di piatti realizzati esclusivamente da patata fresca, dagli antipasti ai dolci. Venerdì e sabato si cena a partire dalle 19, mentre la domenica le cucine saranno aperte anche a pranzo (dalle 12.00). Bar fornito con birra alla spina, bibite e vino. Non mancheranno giochi e sorprese per grandi e piccini, come le tombole e le estrazioni dei “tavoli fortunati”, con ricchi premi. Durante la sagra, la Baita del fondista sarà raggiungibile in auto (fino ad esaurimento dei parcheggi), con i bus navetta in partenza dal parcheggio Tigros (via Varesina) oppure a piedi e in bicicletta grazie alla pista ciclabile della Valganna. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Gli organizzatori informano che non è disponibile il POS e quindi sarà possibile pagare solo in contanti.

Dal 12 al 20 Agosto 2023 torna l'appuntamento con la 58^ Sagra delle Sagre a Barzio, in località Fornace. L'evento più importante della Valsassina, oltre ad un fitto calendario musicale, include anche esposizione e vendita di prodotti ed attività della zona e si svolge, come di consueto, nell'anfiteatro naturale di Barzio, ai piedi della Grigna. Chiude la manifestazione l'atteso spettacolo pirotecnico.

Sagra degli gnocchi, il 16 agosto, in piazzale di San Rocco, a Pognana Lario. Alle 10.30 santa Messa nella chiesa di San Rocco. Alle 12 e alle 19, pranzo e cena a base di gnocchi preparati uno ad uno dai nostri fantastici volontari. oltre alle classiche salamelle, polenta, missoltini e molto altro. Musica dal vivo.

Torna la Sagra di San Rocco a Isorella, nel Bresciano. Quattro serate dedicate alla musica, canto, divertimento e ballo accompagnate da una zona ristoro. Mercoledì 16 agosto dopo la Santa Messa e Processione con la Statua del Santo Patrono possibilità di fermarsi per lo spiedo. Il 13 agosto, serata musicale Dj + Gruppo in collaborazione con Proloco per Isorella. Il 14 agosto, serata musicale e danzante con Dj Arcangelo Team e My Way Danze. Il 15 e 16 agosto, serate dedicate al concorso canoro Naviglio in Canto Isorella. Tutte le sere è in funzione il servizio cucina, bar, cocktail.

Dal 18 al 20 agosto, a Parre, nella Bergamasca, va in scena la Sagra degli Scarpinocc, il piatto tipico per eccellenza che si differenzia dai classici casoncelli sia nel condimento, costituito da burro e da formaggio in abbondanza, sia nel ripieno, che è rigorosamente di magro. Sono chiamati "Scarpinòcc" per la loro forma, che ricorda le scarpe di panno che le donne del paese cucivano per i propri figli e nipoti. Tutte le sere la cucina aprirà alle 19, offrendo la possibilità di gustare i piatti della cucina tradizionale bergamasca, ma soprattutto i famosi Scarpinòcc, con un ripieno di formaggio, pane grattugiato, spezie e l'amore delle donne di Parre che li preparano uno ad uno.

Gli scarpinocc di Parre

Sagra del Marubino in piazza del Comune Giovanni Paolo II, a Casteldidone, in provincia di Cremona, il 18, 19, 20 25, 26 agosto. Preparato da mani esperte secondo ricetta tradizionale, il marubino sarà servito in vari modi e accompagnato da altri piatti della cucina tipica Casalasca per tutti i tipi di palati. L'ingresso è gratuito. Il cibo sarà accompagnato dalla musica: una performance diversa ogni sera. Venerdì 18 agosto: Discodance anni '90 con Party A 90; sabato 19: sounds anni 70/80/90 con Divina; domenica 20: Happy hour show con la band Alterego; venerdì 25: pronti a ballare con il duo Sismica; sabato 26: Tribute band Live Queen.

Dal 25 al 27 agosto, va in scena la 15esima edizione della Sagra della rana, presso il campo sportivo di Pedemonte, in provincia di Sondrio. Si potranno gustare risotto alle rane, cosce di raa fritta, spidieni di rane fritte e cosce di rana in umido. Ma non mancheranno piatti più classici, come polenta, salsiccia, affettati, formaggi e patatine fritte. Ogni serata sarà accompagnata da musica dal vivo, chiosco di birra e bevande alla spina, animazione e tanto divertimento. Posti molto limitati, si consiglia di effettu.are la prenotazione sul sito della sagra o telefonando al numero 3333743338 oppure 3406827532

Dal 26 al 28 Agosto, la Pro Loco Monzambano, in provincia di Mantova, organizza la Sagra di San Bartolomeo. La sagra annuale dedicata al Santo patrono Bartolomeo ha in programma piatti della tradizione come risotto tastasal, tortelli di zucca e bigoli con le sarde, grigliata mista con polenta e luccio con polenta. Ma anche serate musicali e un’area gioco con i gonfiabili per i più piccoli.