Week-end del 5, 6 e 7 aprile 2024: eventi, musica e teatro. Cosa fare a Milano e in Lombardia

Numerosi gli appuntamenti per il fine settimana di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 a Milano in tutte le province della Lombardia: eventi all’aperto che inneggiano alla primavera, con molte iniziative per i bambini, spettacoli di musica e teatrali di tutti i generi. A cui si aggiungono iniziative come la colazione al cinema e la cena al Mercato Comunale Coperto o risottate in piazza. Questo particolare weekend inoltre coincide con due iniziative particolari. Anche in Lombardia ci sono alcune aperture speciali delle Case dei Personaggi Illustri, come nel resto d’Italia. Si rinnova inoltre l’appuntamento Domenica al muse o, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. Qui tutte le informazioni sui musei aperti a Milano. Inoltre essendo la prima domenica del mese ci sono i musei aperti: due occasioni da non lasciarsi sfuggire.

La maratona di Milano è diventata un vero e proprio Festival chi è già aperto le porte presso il MiCo – Milano Convention Center in City Life, dove è ubicato il Milano Running Festival, un grande hub espositivo di oltre 8.000mq di spazi espositivi, accessibile dal Gate 13 in via Giovanni Gattamelata (la fermata della metropolitana più vicina è Portello, sulla linea M5 lilla). Gli orari di apertura sono venerdì 5 aprile 10.00 – 20.00; sabato 6 aprile 9.00 – 19.00. Quindi sabato due mini maratone: al mattino la Levissima Family Run 2024, un appuntamento dedicato alle famiglie: la corsa si snoda lungo un percorso di 3 km che si sviluppa principalmente all’interno di City Life con partenza dal suggestivo Velodromo Maspes-Vigorelli (novità del 2024) e l’arrivo al MiCo. Al pomeriggio la Dog run passeggiata con i propri amici a 4 zampe lunga due chilometri con partenza e arrivo in Piazzale Alberto Burri all’interno del Parco di Citylife. Domenica sono ben due le maratone che si svolgono nella città metropolita: la Wizz Air Milano Marathon, quella ufficiale secondo i canoni delle maratone, e la UniCredit Relay Marathon, che invece sarà corsa a staffetta e il cui scopo è raccogliere fondi per attività benefiche: entrambi i percorsi prevedono partenza e arrivo in Piazza Duomo. Qui tutte le informazioni, su come partecipare, come iscriversi, le mappe dei percorsi, le mappa e l’elenco delle strade chiuse al traffico per lo svolgersi degli eventi di domenica.

Da venerdì a domenica ai piedi dell’Arco della Pace torna l'attesa manifestazione Flora et Decora, accompagnata da un fitto calendario di eventi e seminari per arricchire l’esperienza dei visitatori.

Gli espositori, provenienti principalmente dalla Lombardia, saranno divisi nelle tre classiche sezioni della mostra: Flora, dedicata al florovivaismo, Decora, che propone una vasta selezione di artigiani, e Ristora, dedicata all'enogastronomia italiana d'eccellenza.

Tra le attività previste, la Garden School o le visite guidate ai luoghi storici come il Parco Sempione, il Castello Sforzesco e l'Arena Civica.

L’ingresso è libero dalle 10:00 alle 20:00 il venerdì e il sabato, mentre domenica la chiusura è anticipata alle 19:00.

Colazione al Caffè Letterario Cult presso Anteo Palazzo del Cinema e guarda il film Un Mondo A Parte di Riccardo Milani, il tutto ad un prezzo speciale: Film + Colazione (caffè o cappuccino + mini-brioche) a 5.50 euro. Al centro della storia con Antonio Albanese e Virginia Raffaele c’è il trasferimento di un insegnante delle scuole elementari presso un istituto nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, un cambiamento decisivo dopo quarant'anni di insegnamento a Roma.

Al Piccolo il caleidoscopico Fotofinish (4-7 aprile) di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, uno spettacolo tragicomico in cui la fuga disperata dalla solitudine provoca il suo effetto paradosso, gettando l’individuo in un corto circuito che rischia di contagiare la platea.

Altra indagine disperata sulla ricerca dell’identità al Franco Parenti: nell’Appuntamento ossia storia di un ca**o ebreo (3-11 aprile) è esplicito il titolo, sono esplicite le rivendicazioni socio politiche, è esplicito il corpo nudo di Marta Pizzigallo, che spasima e trema per avere la nostra attenzione.

Un’esplorazione dei limiti tra il Sé e l’Altro è anche il Sogno di una notte di mezza estate, ma in veste più dolce e giocosa. Sul palco di MTM Teatro Leonardo (4-7 aprile) la rappresentazione è minimal, e lascia il giusto spazio alla fantasia: la regia di Silvia Giulia Mendola si affida alle parole di Shakespeare e alla danza per far rivivere questo capolavoro senza tempo.

Le Voci Dei Bambini nella poesia di Margherita Rimi. Torna in scena, nella stagione del Pacta (6 aprile 2023, ore 20.45, Teatro Pacta, Salone di via Ulisse Dini 7, Milano), uno dei lavori prodotti dal Presidio Poetico per la rassegna Poiesis Poesia Musica Teatro - un progetto sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi - presentato per la prima volta il 16 aprile 2023 al Teatro Nebiolo di Tavazzano.

Le Voci Dei Bambini, di e con l’attrice e regista Lorena Nocera, con musiche di scena realizzate da Silvia Colli (violino), Maurizio Piantelli (tiorba e chitarra) e dalle due giovanissime musiciste Agata Saletti (violino) e Olivia Colonna Zyumbrovskiy (tastiera), portano in scena i testi poetici di Margherita Rimi, poetessa, medica e neuropsichiatra infantile da anni impegnata in un’intensa attività di prima linea contro le violenze e gli abusi sui minori e a favore dei bambini portatori di handicap, che le ha valso il premio Piersanti Mattarella e un encomio dall’Unicef Italia. Info e prenotazioni 02.36503740 – biglietteria@pacta.org

Sabato, l'Acquario Civico ha in programma il laboratorio creativo Pesci a Colori, dove i bambini potranno avvicinarsi a misteriose creature marine come il pesce scatola, il pesce farfalla o gli squali gattopardo per poi disegnarli.

Domenica, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ti attende Planetario Perduto, un escape game immersivo in cui i partecipanti esploreranno un ambiente di oltre 50.000 metri quadrati per risolvere una profezia sul ritorno dell'uomo sulla Luna.

Sempre domenica STEP FuturAbility District offre due laboratori gratuiti dedicati agli under 14. Si comincia con Scrivere una Storia con l'AI, un incontro pensato per gli appassionati di scrittura realizzato a stretto contatto con l'Intelligenza Artificiale. Wannabe Youtuber, invece, è dedicato a chi sogna diventare un content creator di successo. Dopo aver appreso le regole fondamentali per realizzare un video accattivante, a ciascun partecipante sarà data l'opportunità di scaricare da casa le istruzioni per proseguire le attività di editing in autonomia.

Dal laboratorio allo spettacolo teatrale: anche gli animali possono tenerci compagnia.

Sabato e domenica Teatro Bruno Munari propone due spettacoli: Grogh. Storia di un castoro, incentrato sull'epopea di un coraggioso castoro a capo del suo popolo, impegnato in una lotta di sopravvivenza contro un pericoloso predatore, l'uomo; Bianca Balena: piccolo viaggio nel profondo all'interno di una tenda sottomarina e poi nel ventre di una balena, cullati dal suono rilassante delle onde del mare alla scoperta di tesori marini.

Domenica, alle ore 19:30, il rinomato direttore d'orchestra coreano Myung-Whun Chung sarà alla Filarmonica della Scala per dirigere il Concerto n.23 in la maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart assieme alla Sinfonia n.6 di Anton Bruckner. L’appuntamento è stato realizzato con il sostegno di Fondazione Don Gino Rigoldi nell'ambito del ciclo Prove Aperte 2024. Per informazioni sull'acquisto dei biglietti, scrivere via mail a biglietteria@aragorn.it.

Dal 5 al 7 aprile 2024, Milano ospita concerti a lume di candela con una novità floreale. Il Salone Pio XII della Casa Cardinale Ildefonso Schuster (via Sant'Antonio 5, Milano) accoglie il pubblico in un'atmosfera unica, arricchita da migliaia di rose, margherite e dalie artificiali. Venerdì 5 e domenica 7 aprile, il quartetto d'archi Arceus omaggia Ennio Morricone e le grandi colonne sonore del cinema. Sabato 6 aprile è dedicato ai successi dei Queen, eseguiti dal quartetto d'archi Testori. Ogni serata offre due concerti alle 20:00 e alle 22:00, con biglietti da 15 a 40 euro. Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori su Fever.

“Una Cena al Mercato per festeggiare la Primavera” è l’iniziativa in programma a Milano sabato 6 aprile, a partire dalle 19:30, al Mercato Comunale Coperto Morsenchio (Viale Ungheria, largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, Milano), dalle 19.30. I clienti potranno acquistare i prodotti che desiderano nei negozi all’interno del Mercato e consumarli ai tavoli allestiti lungo il corridoio. Per informazioni e prenotazioni del posto: 3356706161. Sabato 6 aprile il Mercato Comunale Coperto Morsenchio avrà questi orari: 7.30-13.00 / 15.50 –23.

Il 7 aprile si apre la settima edizione di "Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli", un'iniziativa che dal 2018 promuove la scoperta dei tesori privati di Bergamo e provincia. Sedici proprietari di dimore storiche bergamasche, due della Franciacorta (Brescia) e due di Crema (Cremona), offrono dodici giornate di visite guidate tra primavera e autunno. Le dimore, custodi di storie e leggende tramandate di generazione in generazione, includono castelli, palazzi cittadini e ville di campagna con giardini secolari. Il calendario e i dettagli delle visite sono disponibili su dimorestorichebergamo.it, con informazioni su prenotazioni, prezzi e orari. Le aperture del 7 aprile a Bergamo: Palazzo Terzi piazza Terzi 2, Villa dei Tasso, piazza Alpi Orobiche 4, Villa La Gargana via Rovelli 49. Le aperture del 7 aprile in provincia di Bergamo Castello di Cavernago via Castello 1, Cavernago; Palazzo Barbò Via Torre 21, Torre Pallavicina (BG); Palazzo Oldofredi Tadini Botti Via San Rocco 1, Torre Pallavicina (BG); Villa Pagnoncelli Folcieri Via F. Martinengo Colleoni 108, Scanzorosciate. Le aperture del 7 aprile a Brescia Castello di Bornato Via Castello 24, Bornato; Palazzo Monti della Corte Contrada della Corte 1, Nigoline di Corte Franca (BS). Le aperture del 7 aprile a Crema: Palazzo Terni de’ Gregorj, Via Dante Alighieri 22, Crema (CR); Palazzo Zurla De Poli Via Tadini 2, Crema (CR).

Aperitivo nella storia a Trezzo sull'Adda, il 7 aprile dalle 10 alle 17, per visitare il Castello, il museo longobardo e godendo di una vista panoramica dalla torre restaurata di 42 metri e concludere con un aperitivo in barca sul fiume. Prenotazione obbligatoria sul sito della Pro Loco di Trezzo (3459132210, prenotazioni@prolocotrezzo.com). Costo: 20€ per adulti, con agevolazioni e gratuità disponibili. Durata: 2 ore. Divieto di accesso agli animali.

La Grande Notte del Jazz 2024 torna a Brescia il 6 aprile 2024 presso il Teatro Grande, in Corso Giuseppe Zanardelli, 9/A. Artisti di fama mondiale si esibiranno in una straordinaria maratona musicale notturna, che avrà luogo in varie sale del Teatro Grande, tra cui la suggestiva Sala Grande, lo spazio del Ridotto, la Sala Palcoscenico Borsoni e il Salone delle Scenografie. Tre percorsi musicali distinti: Air, Ground e Fire culmineranno in un concerto finale in stile jazz club nella Sala Grande alle ore 23.45. Inoltre lectio magistralis con il pianista e compositore cubano Aruán Ortiz presso il Conservatorio Luca Marenzio e lezione-concerto con la pianista Melissa Weikart alla Scuola Secondaria Giosuè Carducci, entrambe alle 11 del mattino.

The dog show a Montichiari: Esibizione canina al Centro Fiera del Garda organizzato da 'La Leonessa', il Gruppo Cinofilo Bresciano dal 6 al 7 aprile 2024 a Montichiari alle ore 9:00 alle 18:00. Razze canine , abilità e tutto ciò che concerne gli amici a quattro zampe. L'ingresso ha un costo di € 10 per gli adulti, con un biglietto ridotto a € 5 per i soci Enci. È disponibile anche un biglietto valido per entrambe le giornate al costo di € 15. Inoltre, l'ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni, i soci del Gruppo Cinofilo Bresciano e le persone con disabilità accompagnate.

Visita alla Grotta delle Sette Stanze, che si trova a Sant'Eufemia, in Via Indipendenza, numero 1. È aperta dal 7 aprile 2024, con orari di visita alle 10:00, alle 14:00 e alle 16:30, al costo di 25 euro. Per ulteriori informazioni via whatsapp a 335487010. Durante l'escursione di due ore, puoi esplorare le sette stanze e anche un labirinto sotterraneo lungo 300 metri. Puoi partecipare se hai più di 12 anni, accompagnato da un adulto se sei più giovane. Non è necessaria un'esperienza specifica, ma è importante essere agili e avere scarpe adatte. Verrà fornito un casco con una torcia.

Borgosatollo il 7 aprile festeggia la festa patronale. Dalle 9:00 alle 19:00, ci sarà un mercatino nel centro storico con bancarelle che offriranno prodotti tipici, hobbisti, food truck e artigianato locale. Alle 11:00 laboratorio con i gessetti tenuto dai Madonnari, (iscrizione obbligatoria al 0302501693). Alle 12:30, esibizione del Corpo Bandistico. Dalle 14:00, ci saranno varie attività, tra cui una visita guidata alla chiesa parrocchiale e un laboratorio sul mondo delle api tenuto dall'Azienda agricola apicoltura "La via dell’ape". Un momento speciale sarà la visita sul campanile della chiesa, che si svolgerà dalle 14:30 alle 18:00, con salita scaglionata a tempo e offerta libera. Alle 16:00, il circo Sterza intratterrà il pubblico con uno spettacolo nel retro del Municipio, con un costo di ingresso di 5 euro. La giornata proseguirà con un concerto della Pra de la fam Band alle 17:00 in Piazza Italo Calvino e un quiz sulla brescianità alle 18:30.

Domenica 7 aprile, Lemna di Faggeto Lario ospiterà un nuovo evento della terza edizione del Lake Como Walking Festival, dedicato alla scoperta dei paesaggi attraverso le Passeggiate Creative. Quest'anno, il tema selezionato è "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", per celebrare il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, autore de "Il Bel Paese" (1876), e il bimillenario di Plinio il Vecchio. Il ritrovo è per le 14:30 a Faggeto Lario, loc. Lemna, in piazza San Giorgio.Il percorso di circa 3 chilometri attraversa il borgo di Lemna e la frazione di Bicogno, con particolare attenzione a elementi come i massi erratici e gli edifici rurali in sasso moltrasino. La passeggiata include anche la visita alla chiesa di San Giorgio. L'evento è organizzato dall'associazione Sentiero dei Sogni: consigliata la prenotazione.

Il Conservatorio di Como, in collaborazione con il Teatro Sociale, presenta "Ascesa e caduta della città di Mahagonny" di Kurt Weill e Bertolt Brecht, in una versione italiana in scena per la prima volta. L'opera, che esplora il tema della libertà e dell'autodistruzione nell'ambito di una società dominata dal denaro, coinvolge coro, orchestra e solisti del Conservatorio. La regia è affidata a Stefania Panighini e la direzione musicale a Bruno dal Bon. L'evento si svolgerà il 4 e 5 aprile 2024 alle 20:30 presso il Teatro Sociale di Como, con un costo del biglietto di 15 euro. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web teatrosocialecomo.it.

L'Officina della Musica, situata in Via Giorgio Giulini 14, Como, ospita una ricca serie di concerti dal 4 al 7 aprile 2024 alle 21:00. Il prezzo varia a seconda degli eventi. Il programma include Jazz & Arts - Fotoalchimie con Luigi Corbetta Il 5 Aprile, Un Tributo Ai Pink Floyd Il 6 Aprile e Il Concerto "wild Wrecked World" Di Loe Valeriano Il 7 Aprile. La prenotazione è consigliata per cenare e usufruire del servizio bar. Per prenotare, contattare i numeri: 3517066922 - 3492803945.

A Clusone, sabato 6 aprile 2024, dalle 21:00 alle 23:00, si terrà il concerto "La canzone d'autore italiana" della Banda Faber. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Clusone. La Banda Faber, con oltre 30 anni di esperienza, propone un repertorio che spazia dal Tributo a De Andrè fino ad omaggiare artisti come Gaber, Jannacci, Dalla e Battisti. La band considera il cantautorato italiano un grande patrimonio culturale e si propone di valorizzarlo attraverso le sue esibizioni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare teatroclusone@gmail.com; l'ingresso costa € 15,00, con prevendite disponibili sul sito cinemaclusone.it.

La Fiera primaverile del libro 2024 a Cremona offre una vasta gamma di eventi letterari. Le bancarelle di libri in Galleria XXV Aprile sono aperte fino al 7 aprile 2024. Gli incontri con gli autori si svolgono fino al 12 maggio 2024 in varie sedi. Le visite guidate gratuite della città sono disponibili il 6 e 7 aprile, previa iscrizione via email a fieracremona.visite@gmail.com. I momenti di firmacopie sono un'opportunità unica per incontrare gli autori in Galleria XXV Aprile, dalle 10:00 alle 17:00. Venerdì 5 aprile ore 17:30 - Spazio Comune Piazza Stradivari n. 7 Simone Fappanni. Artisti innovatori. I quaderni di palazzo due Emilia. Stefano Bertoletti. Traduzione del venditore d’aria. Future fiction. Sabato 6 aprile ore 17:30 - Spazio Comune Piazza Stradivari n. 7 Aldo Squillari. Anime di sangue. We Edizioni Martina Sacheli The InsHide. Youcanprint. Domenica 7 aprile ore 16:00 - Palazzo comunale, Salone dei Quadri Andrea Vitali. Sua Eccellenza perde un pezzo. Garzanti ore 17:30 - Palazzo comunale, Salone dei Quadri Cristina Aicardi, Ferdinando Pastori. Tutta colpa di Chopin. Laurana Editore. Gianni Verdoliva. L’appartamento del silenzio. Fides Edizioni

La Rocca dell'Innominato tra romanzo e realtà domenica 7 aprile in via alla Basilica, 1 a Vercurago, LC. Il castello dell'Innominato è uno dei luoghi manzoniani più suggestivi. Una guida porta i visitatori sui passi del celebre personaggio fino ai resti della rocca a lui dedicata. Dislivello: 150 m. Difficoltà: 2. Lunghezza: 6 km. Info: +39 371 3206816

L'Agriturismo Open Cascina a Colico ospita una speciale giornata di festa e divertimento in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, il 7 aprile dalle 14:30 alle 17:30. Organizzato da diverse associazioni e cooperative sociali, l'evento offre giochi in legno, laboratori di cucina, letture animate e attività di danza per bambini. Ci sarà anche la possibilità di incontrare gli asinelli e gustare una merenda. L'evento si terrà presso l'agriturismo in Via Forte Fuentes 24 e in caso di maltempo sarà rimandato al 20 aprile.

La Compagnia del Domani presenta "La Sirenetta il musical" al Cineteatro Palladium di Lecco, sabato 6 aprile alle 16:00. Lo spettacolo sarà a favore del missionario Padre Norberto Pozzi. Per ulteriori informazioni compagniadeldomani.it.

Aprile di Liberazione a Lodi. Si comincia venerdì 5 aprile, alle ore 21, allo Spazio Bacillo in Via Selvagreca n. 25 con una storia che unisce arte, musica e storia in un unico evento: @risethecat darà vita alla storia di Guido Picelli, tratta dalla graphic novel "Guido Picelli, un Antifascista sulle Barricate", @francesco.pelosik accompagnerà con la sua voce. Note e parole per puntare lo sguardo su questo eroe dimenticato che ha combattuto coraggiosamente i fascisti nell'Oltretorrente di Parma e che ha poi trovato la sua fine nella resistenza contro Franco in Spagna. Ingresso libero e gratuito.

Dal 6 al 23 aprile si tiene a Lodi l'edizione 2024 di "Lodi di Pace", commemorando il trattato del 1454 tra Venezia e Milano. Quest'anno, il tema "Giustizia e Pace si baceranno" offre un programma variegato, coinvolgendo istituzioni e associazioni. Oltre agli eventi principali, si svolge "Fuori Rassegna", un'offerta extra che mantiene viva la cultura della pace. Un momento atteso è il concerto dell'Orchestra Giovanile Europea, con musicisti provenienti da città gemellate. La rassegna include mostre come "Ecohumanity Design e Impegno Sociale" di Armando Milani, inaugurata il 6 aprile alle 18 alla Chiesa dell’Angelo. Venerdì 5 Aprile - Fuori Rassegna: La Violenza – Bibbia e cronaca in dialogo; Sala Rivolta ore 21.00 Teatro alle Vigne, via Cavour,66. Gli eventi clou saranno a partire da martedì 9 aprile, quando cade la ricorrenza della firma dell’importante trattato. Il FAI Delegazione di Lodi continua a valorizzare l'ex chiesa di Santa Chiara Nuova e il Coro delle monache con un programma di iniziative. Il 7 aprile 2024, nel centro storico della città, si tiene una Caccia al tesoro dalle 14:30, con termine stimato tra le 17:30 e le 18:30. La sfida invita a risolvere enigmi e misteri nascosti tra i palazzi storici e i monumenti di Lodi. Il contributo minimo di partecipazione varia a seconda del numero di adulti, mentre i bambini partecipano gratuitamente. Il punto di accoglienza è in Piazza Ospitale, di fronte al monumento a Paolo Gorini. La prenotazione è facoltativa tramite il link fornito. Per ulteriori informazioni, Per info: lodi@faigiovani.fondoambiente.it oppure lodi@delegazionefai.fondoambiente.it ; Whatsapp: +39 351 5861581 Telegram e social: @FAIDelegazioneLodi

In collaborazione con i ricercatori e le guardie del Parco Adda Sud, il 6 aprile a Castiglione d’Adda si terrà una sessione di registrazione delle attività ai nidi di cicogne bianche. Questo monitoraggio permetterà di caratterizzare le coppie e registrare i loro movimenti, offrendo un'opportunità unica di osservazione durante la fase riproduttiva. L'evento è aperto a tutti, con o senza binocolo, e si svolgerà dalle 14:30 alle 18:30. Si consiglia di comunicare la partecipazione via email a cicognecastiglioneadda@gmail.com.

Doppio appuntamento al Teatro Sociale. Per la stagione 2023-24 del Teatro Sociale di Mantova, il Nuovo Balletto Classico presenta uno dei capolavori del genere classico, il “Don Chisciotte”. L'appuntamento è sabato 6 aprile alle ore 21. Lo spettacolo, in due atti e quattro scene è ispirato all’omonimo romanzo di Cervantes. Musiche di Minkus. Coreografie di Marinel Stefanescu e Marius Petipa. Sul palco venti ballerini della Compagnia Nuovo Balletto Classico e aggiunti per questo spettacolo con un cast numeroso. Mentre domenica sempre al Sociale di Mantova per Mantova Live Theatre, la rassegna di spettacoli a teatro organizzata da Mister Wolf, domenica 7 aprile alle ore 21 il palco del Massimo ospiterà Luca Bizzarri con “Non hanno un amico”. Biglietti disponibili su TicketOne e alla biglietteria del teatro negli orari di apertura. Info: www.teatrosocialemantova.it

176° Anniversario della battaglia a Goito. Sabato 6 e domenica 7 aprile grande raduno a Goito in occasione del 176° anniversario della Battaglia del Ponte che fu anche il Battesimo del fuoco per i Bersaglieri. Sabato in piazza Gramsci alle 19.30 è in programma l'esibizione della Fanfara "Mario Cardone" di Mantova. Si parte sabato alle 18:00 con la Santa Messa nella basilica di Goito in memoria dei Bersaglieri caduti nei conflitti e defunti, a seguire la cerimonia di accoglienza del Medagliere Nazionale dell’Anb e alle 19.30 in piazza Gramsci dall'esibizione della Fanfara "Mario Cardone" di Mantova. Domenica alle 9:00, il via ai festeggiamenti con “L’Ammassamento dei Radunisti” in piazza Matteotti, seguito da un corteo verso piazza Gramsci per l'accoglienza delle autorità. Alle 11:00 il tradizionale sfilamento e attraversamento del Ponte della Gloria, seguito dalla deposizione della corona al monumento dei caduti e da esibizioni delle Fanfare. La cerimonia di ammainabandiera alle 16:00 concluderà la due giorni.

Sabato 6 aprile a Monza, la Giornata Regionale della Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini sarà celebrata con una sfilata per le vie della città, in occasione del 95º anniversario della fondazione della Sezione di Monza. Il programma, si parte alle 15 con l’Ammassamento all’Avancorte della Villa Reale, a seguire gli Onori ai Gonfaloni, al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e ai Vessilli Associativi e l’Alzabandiera. Alle ore 16 il via alla sfilata per le vie: Regina Margherita, P.zza Citterio, Carlo Alberto, P.zza Roma, Italia, Vittoria, e arrivo in P.zza Trento e Trieste. Deposizione della corona e Onori ai Caduti, Preghiera dell’Alpino, Ammaina bandiera alle 17 è previsto l’incontro con le autorità nell’Aula Magna del Liceo Zucchi. A seguire la conferenza “Alpini e IMI: una storia di sacrificio e solidarietà” con Luca Frigerio. La manifestazione sarà accompagnata dalla Fanfara Alpini di Asso e dal Coro Ana La Baita di Carate Brianza.

Color Walk, un appuntamento sportivo, colorato e divertente è in programma domenica 7 aprile 2024 a Besana in Brianza. Si tratta di una semplice camminata di 2 km per le vie della città aperta a tutti: adulti, bambini e famiglie anche con passeggini. Il ritrovo all’interno di Villa Filippini all’area tavoli di fronte alla Biblioteca, il via alle ore 15.00. Il ricavato raccolto durante la manifestazione sarà devoluto a Good Morning Brianza. Iscrizioni qui

A Brugherio, domenica 7 aprile è in programma la Festa della Mongolfiera, si celebra il 240º anniversario del primo volo in mongolfiera in Italia, con eventi per tutte le età dalle 9 alle 19 nell'area luna park di via Turati. Nel pomeriggio, condizioni meteo a favore, due mongolfiere saranno a disposizione per sperimentare il volo vincolato. A cornice bancarelle degli hobbisti e stand dedicati ai sapori regionali e street food. L’organizzazione dell’evento è curata dall’assessorato alle Politiche Culturali e dall’assessorato al Commercio di Brugherio.

Andrea Pucci presenta il suo nuovo spettacolo "C'è sempre qualcosa che non va" presso il Pala Elachem di Vigevano il 6 aprile, in Corso Torino, 129. Lo show inizia alle ore 21. Pucci si distingue per i suoi monologhi e la satira sulla società moderna. L'umorismo di Pucci si basa su esperienze personali e attualità reinterpretate in chiave comica, coinvolgendo il pubblico con storie spesso grottesche dell'adolescenza.

Il 6 aprile 2024 presso la Chiesa di S. Maria del Carmine a Pavia, il Gruppo FAI Giovani Pavia organizza una visita esclusiva. I partecipanti avranno l'opportunità di salire al campanile, a 75 metri di altezza, per ammirare il panorama unico sulla città. L'evento prevede 5 turni dalle 14:00 alle 18:00, con ultima visita alle 17:00. La visita include la descrizione della chiesa e la salita al campanile, con un contributo di 5 Euro per gli iscritti FAI e 7 Euro per i non iscritti. Prenotazione obbligatoria tramite FAIprenotazioni. Per ulteriori informazioni, contattare pavia@faigiovani.fondoambiente.it.

Torna l'atteso evento de "La notte degli allocchi" all'Oasi Bosco del Vignolo il 06 aprile, in via Cabassa, frazione Bozzola, Garlasco, PV. L'appuntamento, organizzato dalla Lipu, inizia alle 21 e invita i partecipanti a vivere un'esperienza notturna misteriosa e canterina. L'ingresso è libero per i soci Lipu e a offerta minima di 5 euro per i non soci. È necessaria la prenotazione al numero +39 3479442440. Si consiglia di indossare abiti comodi e di non portare torce.

Dal 6 al 7 aprile 2024, presso l'Orto Botanico di Pavia in Via Sant'Epifanio 14, si terrà la Festa di Primavera. Saranno organizzate visite guidate, laboratori per adulti e bambini e la presentazione del progetto di ristrutturazione e valorizzazione finanziato dal Pnrr del Ministero della Cultura. La festa offre anche passeggiate alla scoperta delle collezioni della Biblioteca dell'Orto Botanico, laboratori per bambini, BioBlitz, laboratorio di disegno botanico e altre attività. L'ingresso è di 2 euro e include la visita alla mostra Insetti XXL al museo Kosmos. Le prenotazioni sono obbligatorie. Per il programma completo e le prenotazioni, visitare il sito web dell'Orto Botanico di Pavia.

Dal 7 aprile all'1 giugno 2024, Valdidentro ospita la rassegna "Note magiche in Valdidentro", organizzata dall'Assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco in collaborazione con l'associazione LeAltreNote. La serie di tre concerti si tiene il 7 aprile, l'11 maggio e il 1 giugno. Il primo concerto, "Gran Galà dell'Operetta", si terrà domenica 7 aprile alle 21 presso il Teatro Semogo, offrendo un viaggio nel mondo affascinante dell'operetta europea con musiche e interpretazioni coinvolgenti. L'ingresso è gratuito.

A Sondalo, il 6 aprile 2024, ritornano le iniziative per bambini della rassegna "Tiratardi" in occasione delle festività di Pasqua e primaverili. APT Sondalo, insieme alla Biblioteca e al CAG Sondalo, organizzano quattro divertenti eventi per bambini e famiglie, culminanti nella "Primavera Spassosa con i giochi di una volta" presso l'area verde del centro polifunzionale di sondalo. l'iniziativa, gratuita e senza prenotazione, offre un pomeriggio di giochi e divertimento dalle 15:00 alle 19:00, seguito dal "Welcome spring party" con apericena al bar del palazzetto.

Domenica 7 aprile alle ore 16:00, il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà Veriko Tchumburidze, giovane violinista astro nascente, con l'Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta dal M° Bisatti. Tchumburidze eseguirà il Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 61 di Beethoven e la Sinfonia n. 3 in Re maggiore D200 di Schubert. Vincitrice del concorso Wieniawski, la ventiseienne violinista georgiana-turca offre un'interpretazione intensa e emozionante sotto la direzione di Riccardo Bisatti. Sabato 6 aprile 2024, un'escursione alla scoperta dell'antica "Miniera Tre Fontane" sul Monte San Giorgio, guidata da Heinz Furrer. Il programma include la visita alla Cava di Barite, l'escursione alla miniera, la visita allo Scavo di Acqua del Ghiffo con rinfresco e musica. Contatti: info@montesangiorgio.org. Si consiglia abbigliamento adatto al sentiero boschivo. In caso di maltempo, l'evento sarà posticipato a sabato 20 aprile 2024. Partecipazione gratuita. Habitare non è solo un negozio di arredamento, ma una raffinata "boutique di progetti su misura" che trasforma idee in realtà. Con habitare inBoga, diventa anche un punto di riferimento culturale, ospitando artisti come Francesco Caporale, noto come FRA!, per eventi gratuiti. Il 6 aprile 2024, in via Fiume, 63 a Tradate FRA! realizzerà una performance di live painting trasformando la vetrina dello showroom di habitare in un'opera d'arte vivente, offrendo un'esperienza di design coinvolgente e la scoperta di opere di artisti internazionali. Un incontro tra artigiani e artisti che condividono la passione per l'arte e l'innovazione.