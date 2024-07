“Hanno ucciso l’uomo ragno“. La serie sugli 883 in tv da ottobre

C’è una data che tutti i pavesi devono cerchiare sul calendario. E’ quella dell’11 ottobre perché proprio quel giorno su Sky andrà in onda la serie “Hanno ucciso l’uomo ragno - la leggendaria storia degli 883“. L’anno scorso a Pavia erano avvenute le riprese del lavoro di Sidney Sibilia (gà dietro la macchina da presa di “Smetto quando voglio“, “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose“, “Mixed by Erry”) alla regia della sua prima serie, scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, in cui Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli hanno vestito i panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. Un’amicizia, quella tra i due artisti, che è nata sui banchi di scuola, al liceo scientifico Copernico dove Repetto scriveva canzoni nell’ora di matematica. Il teaser della produzione Sky Studios e Groenlandia parte proprio dalla classe per arrivare a una scena romantica sulle rive del Ticino con il ponte Coperto a fare da sfondo. La campagna pubblicitaria ha aperto, in esclusiva per i fan, le tappe dei concerti del tour negli stadi di Max Pezzali, ma ora è disponibile per tutti in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La serie è una dramedy ritmata e brillante in otto episodi che racconta una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia. Più intraprendente Mauro Repetto e più disincantato Max Pezzali, i due inseparabili amici cercano di farsi largo nel mondo della musica. "Insomma, si può sapere come vi chiamate?" chiede la voce fuori campo che rimanda a Claudio Cecchetto.

"Non esistono nomi di tre lettere – dice Repetto all’amico – e deve essere un nome corto. Qual è il modello base dell’Harley Davidson?" È nato così il gruppo diventato famoso grazie a un panino consumato al “Bar del turista“. "Era un panino piccante, pancetta e tabasco – ha raccontato successivamente Pezzali – e la sera mia madre aveva preparato il minestrone che, unito al panino piccante di prima, mi ha fatto venire un’intuizione: Hanno ucciso l’uomo Ragno, chi sia stato non si sa". Sul piccolo schermo Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore) daranno vita a un coming-of-age che racconta la storia di Max e Mauro, i mitici anni ’90 e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan.