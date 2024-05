Domenica 2 giugno "Appuntamento in giardino" a Villa Arconati

Bollate (Milano) 28 maggio 2024 – "Appuntamento in Giardino" domenica 2 Giugno a Villa Arconati.

La manifestazione promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Anci Associazione nazionale dei Comuni italiani, nasce in accordo con l'iniziativa Rendez-vous aux jardins, si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. In Italia hanno aderito oltre 200 parchi e giardini Ogni anno viene suggerito un tema differente: un invito a rivolgere al giardino uno sguardo sempre nuovo. Il tema dell'edizione 2024 è "I cinque sensi in giardino".

Anche la Fondazione Augusto Rancilio ha aderito all'evento che consentirà al pubblico di godere dell’incanto del Giardino (e non solo!) di Villa Arconati: grandi e piccini avranno a disposizione attività che li condurranno alla scoperta dei dodici ettari di giardino monumentale all’italiana e alla francese. Caccia al Tesoro

La Caccia al Tesoro del Giardino di Villa Arconati si rivolge a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni basterà iscriversi on-line su Eventbrite. In biglietteria ai bimbi verranno consegnati i materiali (in omaggio) per la Caccia al Tesoro, che potranno svolgere in autonomia con la propria famiglia. Al termine del gioco, ogni partecipante riconsegnerà la mappa allo Scrigno del tesoro (cioè all'Infopoint) e solo i più attenti riceveranno l'ambito tesoro. Questa sarà un'occasione per i bambini, e non solo, di scoprire le meraviglie botaniche e artistiche del Giardino monumentale di Villa Arconati attraverso un'avventura a suon di enigmi e indovinelli. Caccia al tesoro del Giardino di Villa Arconati (dalle 11 alle 18) Villa Arconati Garden App E' la nuova App per vivere il Giardino in modo nuovo ed esclusivo, immersivo e multimediale, si chiama "Arconati Garden", scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo da Google store ed Apple Store. E' pensata per poter godere del Giardino in autonomia, con contenuti a supporto della visita: testi di approfondimento, audioguida, foto e video esclusivi e molto altro. Una speciale sezione della App è pensata per le famiglie con bambini con una caccia al tesoro alla scoperta dei tesori architettonici, artistici e botanici del Giardino: i bambini e le loro famiglie saranno accompagnati da Argo, il pavone mascotte del Giardino, a rispondere agli indovinelli posti dai padroni di casa di un tempo alla scoperta di tutti i segreti della "piccola Versailles".

VILLA ARCONATI - Parterre delle ballerine.

Visita non guidata

Uno dei modi per visitare Villa Arconati è viverla tutto il giorno, proprio come facevano gli ospiti dell'aristocrazia milanese in visita nel Settecento, 'alla corte' di Giuseppe Antonio Arconati. Il biglietto d’ingresso è giornaliero consente di rimanere in Villa anche per l’intera giornata, per chi lo desidera. La visita libera consente di godere delle “delizie” del sito supportati dalla mappa consegnata gratuitamente all’ingresso e dai pannelli esplicativi che si trovano negli ambienti più rappresentativi del Palazzo e del Giardino. Nel Giardino sono numerose le panchine in pietra sistemate in diversi punti, perché anticamente i nobili ospiti in visita passavano gran parte della giornata nel parco, godendo della frescura dei berceaux, degli scherzi e giochi d’acqua, del delizioso succo degli agrumi unito al ghiaccio dell’antica ghiacciaia per rinfrescanti sorbetti. Un tempo nel giardino si trovavano anche animali selvatici, nel Serraglio dei cervi, e uccelli esotici come gli struzzi. Oggi si può incontrare una famiglia di pavoni.

VILLA ARCONATI - Parterre restaurato

Il palazzo Il Palazzo, privo degli antichi arredi, è ricchissimo di storia e delle “storie” narrate dalle sontuose decorazioni, frutto del più fine stile barocchetto lombardo. Oltre ad una visita per godere degli imponenti affreschi a trompe l’oeil, degli stucchi e delle dorature, delle quadrature e degli sfondati prospettici che aprono su cieli sereni dipinti, sarà possibile vivere alcuni ambienti proprio come gli antichi ospiti: ad esempio gustando un delizioso Lunch nella Sala Rossa, oppure sorseggiando un tè o una bevanda rinfrescante sotto il loggiato.

I biglietti Tariffe: Ingresso intero € 11,00Ingresso ridotto € 8,00 (ragazzi da 11 a 17 anni e persone diversamente abili, possessori di biglietti in convenzione con Villa Arconati). Gratuito per ragazzi fino a 10 anni ed accompagnatori di persone diversamente abili.

Sala Galliari

Visita guidata

La visita guidata percorre le sontuose sale del Palazzo e gli ambienti più rappresentativi del Giardino all’italiana e alla francese: un percorso interamente rinnovato, alla scoperta delle figure mitologiche che popolano Villa Arconati fin dal Seicento, alla scoperta degli ambienti recentemente restaurati e tornati all’antico splendore, quando la Villa veniva definita “la piccola Versailles di Milano”. Nell’arco di 90 minuti circa sarà possibile visitare gli ambienti più rappresentativi accompagnati da appassionate Guide volontarie. Tariffe: Ingresso intero € 16,00. Ingresso ridotto € 13,00 (ragazzi da 11 a 17 anni e persone diversamente abili, possessori di biglietti in convenzione con Villa Arconati) Gratuito per ragazzi fino a 10 anni ed accompagnatori di persone diversamente abili. E' consigliato l’acquisto del biglietto on-line sul sito Performance in Villa di Silvano Repetto

Dopo il grande successo della sua personale al Museo della Svizzera italiana, Silvano Repetto, artista e performer italo-svizzero, porta i suoi ultimi lavori a Villa Arconati. La Mostra sarà visitabile ogni Domenica dal 2 giugno al 24 Novembre 2024. Ingresso libero, compreso nel biglietto d'ingresso a Villa Arconati. Repetto si muove nell’ambito della pittura, il video, la fotografia e soprattutto nella performance (sui e nei luoghi del mondo). Molto famose sono le sue "Performance inutili", le più famose si potranno vedere nelle Camere delle Stagioni della Villa ed altre nuovissime realizzate in loco, con ironia e spensieratezza. Si tratta di fotografie e video inseriti negli spazi della Villa.