Festa dei Fichi a Casale Litta: quattro giorni tra tradizione, gusto e divertimento

Casale Litta (Varese), 29 agosto 2024 – È questione di giorni, manca pochissimo alla Festa dei Fichi di Casale Litta, in provincia di Varese.

Tramandata da una lunga tradizione e un gruppo consolidato di persone che hanno ideato questa manifestazione nel lontano 1997, giunta alla 16esima edizione questa festa è ormai marchio di fabbrica dei Matt de Casàa (organizzatori dell’evento dal 2016) con il prezioso contributo del Comune di Casale Litta e delle aziende del territorio. L’appuntamento è dal 5 all’8 settembre.

La sagra attira un grande pubblico da tutte le province limitrofe. Il paese è in fermento per l’organizzazione dei cortili addobbati a festa, dove si potranno gustare piatti tipici e golosità a base di fichi, i veri protagonisti dell’evento. Tra le specialità: ravioli con faraona e fichi, panzerotti taleggio e fichi e risotto fichi e scamorza.

Rispettando la tradizione, il paese rievocherà le atmosfere di un tempo: lo storico forno datato 1792, ristrutturato grazie ai contributi delle precedenti edizioni, si accenderà per l’occasione per sfornare la tipica brüsela cui fich.

Un programma ricco di musica di ieri e oggi da ascoltare mangiando piatti tipici della tradizione immersi in un’atmosfera che rievoca il passato. Partendo dal giovedì con Monkey Scream Cabarock, venerdì con DJ Dos e sabato con Hot Spare, fino al ballo liscio tutte le sere con Orchestra Molinari nella balera in piazza.

Sabato sera si potrà assistere allo spettacolo piromusicale in collaborazione con Setti Fireworks. Il sabato 7 settembre alle 14ci sarà inoltre All In Trail Run, corsa podistica tra i sentieri delle colline casalesi organizzata dal gruppo Ciuk Running Team.

La domenica inizia la mattina presto con il mercatino dell’artigianato tra i cortili del paese. Si potrà poi assistere ad una corsa di auto storiche, e dopo un pranzo all’insegna della tradizione i vostri bambini si divertiranno con numerose attività, tra cui laboratori legati alla pigiatura dell’uva, la creazione di formaggi e giri con pony. La giornata proseguirà con rievocazioni storiche medioevali, cantastorie, falconieri e duelli, così come voli in mongolfiera e prova di regolarità di auto d’epoca (Seconda Coppa del Casato) con GAMS di Gallarate.