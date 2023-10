Chef in Camicia e Giannasi celebrano il pollo: evento a Milano

Milano, 11 ottobre 2023 – All'insegna dello slogan "I know my pulaster" e dopo il "Pollo arrosto day" continua a Milano celebrazione di uno dei piatti più amati della cucina italiana

. Chef in Camicia, media company italiana che parla di food alle nuove generazioni organizza per giovedì 12 ottobre dalle 18 alle 21 in piazza Bruno Buozzi a Milano nel chiosco Dorando Giannasi, il re del pollo arrosto dal 1967 insignito anche dell'Ambrogino d'oro, un evento per appassionati e golosi.

I primi 150 partecipanti avranno l'opportunità di gustare il delizioso "pulled sandwich" di Lello, alias dello Chef in Camicia Luca Palomba, preparato con il pollo di Giannasi.

"Il pollo allo spiedo a Milano è Giannasi. Una storia di passione e dedizione unica da raccontare, del tutto in linea l'obiettivo di far vivere alla nostra community esperienze culinarie omni-channel uniche che rafforzino l’interesse verso il nostro media e per una cucina alla portata di tutti. Un interesse non solo legato al mondo delle ricette ma a tutti gli aspetti culturali e sociali che il cibo rievoca", spiega Pietro Zambetti, Ceo di Chef In Camicia. Se non sapete resistere o se giovedì non siete tra i primi 150 partecipanti la ricetta del pulled sandwich è già disponibile anche su tutti i canali social di Chef in Camicia, che conta oltre 5 milioni di follower.