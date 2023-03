Case dei personaggi illustri aperte nel week-end: quali visitare in Lombardia e come prenotare

Il Museo Diotti di Casalmaggiore, una delle dimore aperte questo week-end

Anche in Lombardia week-end a porte aperte nelle case museo appartenute ai “vip” della storia. Sono quattro le dimore in regione che aderiscono alle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma questo fine settimana, sabato 1 e domenica 2 aprile.

In tutta Italia saranno oltre 100 gli edifici visitabili: si tratta, come si legge sul sito dell’Associazione nazionale Case della Memoria, organizzatrice dell’evento, di “piccole case o ville storiche, abitazioni o veri e propri musei, residenze stabili o ‘rifugi’ estivi, in cui si respira un’atmosfera diversa – questa la presentazione dell’evento - in cui la Storia si mescola con il presente, per mantenere vivo il ricordo di chi, pur non essendo più in vita, ha ancora molto da dire. Tutte unite idealmente per due giorni sotto la stessa insegna: valorizzare la memoria del passato per tramandarla alle nuove generazioni”.

In Lombardia apriranno la Fondazione Vittorio Mazzucconi di Milano, il Museo Diotti di Casalmaggiore (Cremona), Villa Bernasconi, "La casa che parla" a Cernobbio (Como), il Museo Ponchielliano a Casalbuttano (Paderno Ponchielli, Cremona).

La Fondazione Vittorio Mazzucconi di Milano è stata creata nel 1995 per favorire la conservazione e la conoscenza dell'opera dell'architetto, pittore e filosofo milanese, sarà visitabile in entrambi i giorni a ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. La casa si trova nella zona del Naviglio Grande, fra l’antica chiesina di San Cristoforo e una piccola cascata. Prenotazioni al numero 333.4120878.

Il Museo Diotti di Casalmaggiore è una pinacoteca dell'800 ma anche una casa-museo allestita per ricostruire l'immagine dell'atelier e a restituire didatticamente il metodo di lavoro dell'artista. Fu proprietà del pittore Giuseppe Diotti e occupa otto stanze al piano nobile in un palazzo nel centro della cittadina cremonese. Prenotazioni allo 0375.200416. Ingresso gratuito in orario 14-18 e visita gratuita (ore 14-15-16-17) a cura del conservatore o del direttore.

Villa Bernasconi, uno dei rari esempi di architettura liberty sul Lago di Como e unica villa cernobbiese aperta al pubblico, sarà visitabile in entrambi i giorni a ingresso ridotto (5 euro). Nello storico edificio sarà allestita la mostra "Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuochi", ispirata al naturalista romano nato sul lago. Informazioni allo 031.3347209, modulo di prenotazione sul sito di Villa Bernasconi.

Nella casa museo di Amilcare Ponchielli a Casalbuttano, nel Cremonese, si possono ammirare i pianoforti, la scrivania e la sala da pranzo utilizzata quotidianamente dal compositore vissuto nell’800, oltre a teche con spartiti, lettere e vari documenti e poi ancora la divisa da capobanda e quella da parata. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero 339.5431990