Auguri ‘catastrofici’ nel video di Water Alliance per le feste 2023: in Lombardia laghi prosciugati e città allagate

Milano, 23 dicembre 2023 – Cartoline dall’inferno: sono un po’ ‘catastrofici’ gli auguri per le festività natalizie e di fine anno di Water Alliance, composta da tredici aziende pubbliche della Lombardia che gestiscono il servizio idrico integrato per circa otto milioni e mezzo di abitanti: il ‘clima’ che si respira guardandolo, infatti, richiamano infatti un po’ il celebre film che le immagini del Carosell o.

In un video gli auguri per le feste arrivano dai principali capoluoghi o luoghi emblematici e turistici della regione, ma le immagini fanno intravedere anche un futuro in cui i laghi sono diventati vuote conche desertiche, alcune città sono invece completamente allagate, apparendo però più ‘future Venezie’ che scenario apocalittici di una grande alluvione. Altri capoluoghi sono abitati da animali tipici delle zone tropicali. Insomma, sembra dire il video messaggio, gli auguri non bastano, per avere un futuro bisogna intervenire adesso sul cambiamento climatico in atto.

Gli scenari del futuro

Sdraio, ombrelloni e sabbia davanti al Duomo di Milano, Pavia ridotta ad una penisola in mezzo alle acque, Cremona novella Venezia in mezzo alla Valpadana, la piazza di Lodi che diventa un lido marittimo, i laghi di Lecco, Como e Varese completamente prosciugati, Brescia abitata da elefanti e giraffe, il ghiacciaio di Fellaria a Sondrio, in Valtellina, completamente inaridito, la reggia di Monza tra le dune, Mantova circondata dai cammelli, Bergamo ricoperta di vegetazione con un papappagallo tropicale in primo piano. “Senza misure idonee a contrastare il cambiamento climatico, questo scenario distopico diventerà realtà” conclude il video, realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza artificiale, usato per degli auguri quanto meno originale dall’alleanza delle ‘Acque di Lombardia’.

Futuro distopico

“Oggi cambia il clima, domani cambierà il volto delle città”, scrive Water Alliance sui social nel breve messaggio che accompagna il video: “Un futuro distopico o una previsione attendibile? Abbiamo interrogato l’Intelligenza Artificiale per immaginare come sarà il nostro Paese nel 2786 se non verrà attuata “inversione di rotta” per contrastare il climate change”. Ed ancora: “È inevitabile che anche noi dovremo cambiare e mettere in campo azioni e strategie innovative, rispettose dell’ambiente, nel segno della sostenibilità”.

Water Alliace: cosa è

Acque Bresciane, Alfa, BrianzAcque, Como Acqua, Gruppo CAP, Gruppo TEA, Lario Reti Holding, MM, Padania Acque, Pavia Acque, Sal, Secam e Uniacque, sono le tredici aziende pubbliche del servizio idrico integrato che insieme garantiscono un servizio di qualità a circa otto milioni e mezzo di abitanti e che hanno deciso di fare squadra tramite Water Alliance per coniugare il radicamento sul territorio e le migliori pratiche nella gestione pubblica dell’acqua. La rete ha il patrocinio di Anci Lombardia e Confservizi Lombardia.

Aggregate, le tredici aziende presentano ricavi complessivi che superano i 960 milioni di euro ed investimenti per oltre due miliardi di euro.