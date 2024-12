Birra artigianale che passione: i 21 birrifici lombardi aperti sabato 7 dicembre

Milano, 6 dicembre 2024 - Visite guidate, degustazioni e incontri con i birrari: sabato 7 dicembre la Lombardia celebra "Birrifici Aperti Unionbirra", con 21 aperture di birrifici artigianali.

La giornata "Birrifici Aperti" è organizzata da Unionbirrai, l'associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti, con l'obiettivo di promuovere la cultura della birra artigianale in Italia, educando i consumatori sulle diverse varietà e qualità di birre prodotte localmente, sostenendo i piccoli produttori nel panorama birrario nazionale.

In Lombardia sono 21 le aperture di birrifici artigianali in tutte le provincie: Acme a Basiano (Milano), Alder Beer a Seregno (Monza e Brianza), Birra Gaia a Carate Brianza (Monza e Brianza), Birrificio Menaresta a Carate Brianza (Monza e Brianza), Birrificio Rurale a Desio (Monza e Brianza), Birra Eretica a Ornago (Monza e Brianza), Birrificio Ov a Busto Arstizio (Varese), Vetra a Caronno Pertusella (Varese), Doppiobaffo a Chignolo Po (Pavia), Il Conte Gelo a Vigevano (Pavia), Birrificio Italiano a Limido Comasco (Como), Birrificio Dulac a Galbiate (Lecco), Birrificio Lariano a Sirone (Lecco), Misma Brewery ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo), Birrificio Via Priula a San Pellegrino Terme (Bergamo), Birrificio Otus a Seriate (Bergamo), Birrificio Pagus a Darfo Boario Terme (Brescia), Birrificio Porta Bruciata a Rodengo Saiano (Brescia), Birrificio Pintalpina a Chiuro (Sondrio), Birrificio Legnone a Dubino (Sondrio), Luppolajo Farmhouse Brewery a Castel Goffredo (Mantova)

"Valorizzare il mondo della birra artigianale italiana, creando un contatto diretto tra birrifici e appassionati. È questo l'obiettivo della nostra iniziativa Birrifici Aperti – dichiara Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai – che mira a replicare ciò accaduto con successo in altri comparti come il vino e l’olio, aprendo le porte dei birrifici per far conoscere da vicino i processi produttivi, le materie prime utilizzate e, soprattutto, la passione che si cela dietro ogni bottiglia. Tutti ingredienti che rendono la birra artigianale nazionale oramai un vanto del made in Italy agroalimentare nel mondo, con sempre più riconoscimenti".

E' possibile visitare il birrificio che si desidera e conoscere tutti appuntamenti consultando il sito www.birrificiapertiunionbirrai.it. Si potranno conoscere storie, processi e segreti dietro ogni birrificio, vivendo una giornata immersiva nel mondo della birra artigianale, sostenendo il territorio con le sue peculiarità. "Crediamo che i piccoli birrifici artigianali possano divenire parte integrante di itinerari turistici e mete da visitare e in cui trascorrere piacevoli momenti – conclude Ferraris (Unionbirrai) – Per questo, anche a livello normativo, siamo impegnati nel promuovere la creazione delle ‘Strade della Birra’, prendendo spunto da ciò che il mondo vitivinicolo ha già realizzato con successo con le cantine".