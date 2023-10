Artchipel Orchestra rilegge "Tubular Bells", concerto-omaggio al genio creativo di Mike Oldfield

Rho, 24 ottobre 2023 - E' un omaggio al genio creativo di Mike Oldfield il concerto "Tubular bells variations" dell'Artchipel Orchestra che si terrà sabato 28 ottobre alle ore 21 al teatro civico Roberto de Silva di Rho. La formazione diretta da Ferdinando Faraò, tra le più importanti della scena jazz italiana, presenterà un’originale rilettura di "Tubular Bells", il capolavoro del musicista inglese Oldfield pubblicato nel maggio 1973.

Disco d’esordio, considerato dalla critica un capolavoro, album strumentale in cui folk, classica, rock, minimalismo ed echi new age si fondono perfettamente, fu il primo titolo della neonata etichetta Virgin Records di Richard Branson ed ebbe un enorme successo, grazie anche a un tema inserito nella colonna sonora del flm "L’esorcista", che lo portò a restare nelle classifiche britanniche per 279 settimane.

Una curiosità: il disco fu realizzato esclusivamente da Oldfield, che suonò da solo tutti gli strumenti. A distanza di cinquant’anni dall’uscita dell’album, l’Artchipel Orchestra presenterà sabato 28 ottobre in prima assoluta, "Tubular bells variations", originale rilettura del lavoro di Oldfield in cui i temi più significativi vengono esposti e sviluppati attraverso una partitura in bilico tra scrittura e improvvisazione.

"L’idea di avvicinarmi e confrontarmi con la musica di Mike Oldfield risale ad alcuni anni fa. Considero 'Tubular Bells'un’opera iconica, che mi colpì moltissimo fin da ragazzo - spiega Ferdinando Faraò, fondatore e direttore dell’Artchipel orchestra - Nel 2017 ho arrangiato per orchestra la prima parte del disco, riferendomi ai temi principali e alternandoli a momenti di improvvisazione sulle strutture tematiche, ma anche su strutture libere. I 'ferimenti' tematici e strutturali hanno un ruolo fondamentale in questa mia personale visione dell’opera che, a distanza di alcuni anni, ho voluto ridefinire e contestualizzare in un’ottica di libera rilettura, caratterizzata da continue variazioni. Non per nulla abbiamo intitolato il concerto 'Tubular bells variations'.

Nella seconda parte della nostra esibizione ci sarà spazio per la prima esecuzione della suite 'Tube', che ho scritto per l’occasione, ispirata al capolavoro di Oldfeldd". Il concerto inizierà alle 21 e il prezzo dei biglietti varia da 10 a 33 euro.