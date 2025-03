Vertemate con Minoprio, un chilo di eroina in casa: arrestato

Vertemate con Minoprio (Como), 18 marzo 2025 – In casa aveva un chilo di eroina e 200 grammi di marijuana. La droga è stata trovata dai carabinieri della Compagnia di Cantù, a casa di un uomo di 38 anni di Vertemate con Minoprio, a cui i militari sono arrivati dopo aver maturato alcuni sospetti, che li hanno portati, nel fine settimana, a svolgere una perquisizione nella sua abitazione.

Sono così stati trovati i sacchetti con quasi un chilo di eroina “brown sugar” e di 200 grammi di marijuana, sostanza messa in sequestro e destinata a essere analizzata per capire la percentuale di principio attivo, e poi avviata verso la distruzione. L’uomo è stato arrestato e portato la Bassone, in attesa di essere interrogato dal Gip.