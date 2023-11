Ponna, incendio in via Loggio: in fiamme il tetto d un’abitazione

Como, 13 novembre 2023 - Intervento di soccorso urgente dei vigili del fuoco questa notte alla 1 a Ponna, alto lago di Como al confine con il Ceresio, in via Loggio, per l’incendio di un tetto.

Due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Menaggio e Centro Valle Intelvi sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme che hanno interessato 80 metri quadrati di copertura di una abitazione privata.

Nessuno è rimasto ferito, e i danni e le cause sono ancora in fase di valutazione, ma certamente non lievi. I locali all’ultimo piano, sono stati dichiarati inagibili per motivi di sicurezza e per l’invasione del fumo denso che per ore si è sprigionato dal rogo.