Elezioni comunali 2023 in provincia di Como: i comuni e i candidati sindaco

Como – Sul Lario quella in programma domenica 14 maggio sarà la tornata dei "piccoli", visto che tra gli 11 Comuni al voto non figura nessuna città. Il centro più grosso è Mozzate, neppure 9mila abitanti, mentre in quattro Comuni su undici la sfida sarà raggiungere il quorum visto che in lizza ci sarà un solo candidato.

A Bulgarograsso si sfidano Fabio Chindamo con ‘Bulgaro Nuova – Siamo Bulgaro’ e Giuseppe Clerici con la lista civica ‘Bulgaro anch’io’.

A Brunate sarà una corsa all'ultimo voto tra Camilla Dotti con la lista ‘Brunate’ e Simone Rizzi con ‘Brunate in Comune’.

A Carlazzo, unico candidato sindaco Antonella Mazza con ‘Vivere Carlazzo’, che dovrà raggiungere il quorum.

A Centro Valle Intelvi, unico candidato sindaco Mario Pozzi con ‘In Comune per il bene comune’, che dovrà raggiungere il quorum.

A Cernobbio l’uscente Matteo Monti con ‘Cernobbio in lista’ affronterà Simona Saladini con ‘Progetto Cernobbio’, Andrea Michele Gazzola con ‘Cernobbio Futura’, ed Emilia Bianchi con ‘Tua Cernobbio’.

A Dosso del Liro unico candidato sindaco Egidio Baraglia con ‘Insieme per Dosso del Liro’, che dovrà raggiungere il quorum.

In cerca di un sindaco anche il paese di George Clooney, Laglio, dove dopo tre mandati Roberto Pozzi ha deciso di farsi da parte, la sfida sarà tra Monica Sessolo con ‘Lista Civica Insieme per Laglio’, Giancarlo Premoli con ‘Uniti per Laglio’, Michela Garbin con ‘Lista civica Nuova Laglio’ e Francesco Saverio Matrale con ‘Italexit’.

A Lurago d’Erba sono in lizza Davide Colombo con ‘Progetto Lurago’ e Agostino Panzeri con ‘Centro destra per Lurago d’Erba’

A Montemezzo unico candidato sindaco Guido Spelzini con la lista civica ‘Rilanciamo Montemezzo’, che dovrà raggiungere il quorum.

A Mozzate, il centro più grande del Comasco che va al voto, si sfideranno Daniela Galli con ‘Insieme per Mozzate’ Clemente Ciccozzi con ‘Passione Civica Mozzate’ e Francesca Preatoni con ‘Un’altra Mozzate’.

A San Siro sfida tra Sergio Meregalli con ‘Uniti per San Siro’ e Nicola Mappa con ‘San Siro, libertà e partecipazione’.

