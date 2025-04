Como, passano i tornelli dello stadio con biglietti falsificati: due denunciati

Como, 14 aprile 2025 – Hanno tentato di entrare allo stadio di Como con biglietti falsi, realizzati con codici a barre che sono risultati già utilizzati: per questo motivo, la polizia ha denunciato per sostituzione di persona un uomo di 49 anni residente a Ponte Lambro e una donna di 41 anni residente a Lecco.

I fatti sono avvenuti durante l’incontro di seria A casalingo che si è disputato ieri tra Como e Torino, durante il quale, come sempre, la Questura di Como ha coordinato i servizi di ordine pubblico, garantiti dalla presenza anche di carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, nei diversi ruoli. Dei controlli, fa parte anche la verifica delle condizioni di affluenza in sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, per garantire che la zona dello stadio, venga raggiunta esclusivamente da chi è in possesso del tagliando di ingresso, allontanando chiunque ne sia privo.

Così nel corso di questi controlli, sono stati individuati i due tifosi denunciati, che avevano presentato ai tornelli tagliandi falsificati. In entrambi i casi, avevano sostituito i nominativi, facendo emergere l’incongruenza sul lettore del tornello dal quale stavano passando, in quanto il codice a barre è risultato appartenere a biglietti già utilizzati. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per i procedimenti amministrativi a loro carico, in particolare un Daspo sportivo valido per un anno, e per essere denunciati a piede libero.