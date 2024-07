Como, Opera White porta la musica classica nelle Rsa

Como, 11 luglio 2024 – Debutta a Como la seconda edizione di Opera White, il progetto di Opera Education, pensato per gli anziani residenti nelle Rsa. Si tratta di un percorso didattico-musicale per anziani istituzionalizzati, ispirato all’esperienza degli altri format AsLiCo per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di superare la solitudine all'interno delle residenze per anziani e creare attività di socializzazione e inclusione con la comunità in cui vivono.

Dopo il successo dello scorso anno dedicato al Flauto Magico di Mozart in cui sono state coinvolte 4 strutture di Como e provincia, quest’anno la proposta si espanderà coinvolgendo 12 Rsa tra Como e Milano, con 500 ospiti, oltre a tutti gli operatori, famigliari e pubblico delle comunità locali. Anche Opera White, come il resto dei progetti di Opera Education, è dedicato quest’anno all’opera Turandot di Giacomo Puccini, in occasione delle celebrazioni dedicate al compositore per il centenario della sua morte.

Quest’anno viene infatti proposto lo spettacolo d’opera partecipativo “Memorie di un amore”, con la regia di Andrea Bernard in collaborazione con Simone Ruvolo.

Protagonisti saranno tre cantanti lirici professionisti, un attore e un pianista: Marianna Iencarelli nel ruolo di Turandot, Vincenzo Spinelli in quello di Calaf, Suji Kwon sarà Liù, mentre Simone Ruvolo sarà Ping, accompagnati al pianoforte da Martino Ruggero Dondi.