Alla scoperta della chiesa di Sant’Agostino

Arte e spiritualità si fondono in un tour straordinario organizzato da Slow Lake Como, che svela dettagli nascosti di una delle chiese più suggestive di Como. Sabato alle 10, con ritrovo in piazza Amendola, è in programma la visita guidata alla Chiesa di Sant’Agostino di Como, fondata nel 1300, con apertura del Chiostro. Un percorso tra affreschi medievali, storie di monaci e trasformazioni architettoniche che hanno segnato la Chiesa nel tempo. Il tour include anche la visita al chiostro, un luogo di rara bellezza e tranquillità, che ospita uno straordinario affresco di grande valore artistico e storico, rappresentante scene della vita monastica e religiosa dell’epoca.