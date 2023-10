Mozzate, incendio in una palazzina di via Castiglioni: cinque feriti e due ustionati

Mozzate, 3 ottobre 2023 – Cinque persone sono rimaste ustionate nell’incendio scoppiato oggi alle 13.30 in una palazzina residenziale di Mozzate, in via Castiglioni 16, quattro delle quali trasportate in ospedale.

Un uomo di circa 50 anni e un giovane di 20 sono stati portati in elisoccorso rispettivamente a Niguarda e all’ospedale di Legnano, entrambi con ustioni alle gambe e al volto. Una donna di 29 anni con un neonato di 18 giorni hanno riportato lievi sintomi da inalazione da fumi avvenuta durante l’evacuazione dalle scale, e sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Tradate in codice verde. Infine un uomo di 76 anni è stato valutato in posto dai soccorritori del 118, ma non portato in ospedale.

La causa che ha generato il rogo non è ancora nota, in attesa degli accertamenti dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti un mezzo del coordinamento maxi emergenze di Areu, due elicotteri per il trasporto dei feriti, un mezzo di soccorso avanzato, tre ambulanze, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.