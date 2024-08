Montano Lucino, i vigili del fuoco tagliano tre piante pericolanti

Montano Lucino, 5 agosto 2024 - Intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco di Como, oggi alle 13 a Montano Lucino in via per Gironico, per un taglio piante pericolose.

Le squadre hanno lavorato sulla provinciale 19 su richiesta della polizia locale, che aveva notato la situazione a rischio.

Dal comando provinciale sono intervenute due squadre per la messa in sicurezza di tre piante, rese instabili e pericolose dall’incuria e dal forte maltempo del mese scorso.

Per consentire i lavori di taglio e di verifica delle condizioni di sicurezza, la strada è stata interrotta al transito per quasi tre ore.