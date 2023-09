Malore mentre è in vacanza sul lago di Como: Liam Payne ricoverato in ospedale

Como, 14 settembre 2023 – Liam Payne, ex membro degli One Direction, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’artista si sarebbe sentito male in casa, mentre si trovava in vacanza sul Lago di Como con la compagna Kate Cassidy per festeggiare il loro primo anniversario.

Al momento non vi sono conferme ufficiali né un punto sulla sua condizione fisica.

L’ex One Direction si è sentito male in casa a causa di un “dolore lancinante ai reni” che ha consigliato l’immediato trasporto al pronto soccorso. Payne sarebbe stato sottoposto ad esami per capire i problema e l’esatta la natura del problema.

Una conferma ujfficiosa viene da una fonte consultata dal Sun, che riferisce che dovrebbe rimanere in ospedale “per almeno sei giorni affinché sia sottoposto a tutti gli esami possibili, per cercare di capire bene il problema “. “

Liam non se la sta passando bene ma è nel posto migliore in cui possa essere e finalmente i dottori potranno andare a fondo del problema e capire che cosa sta succedendo”.