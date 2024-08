Lonate, auto e moto in fiamme: due persone intossicate dal fumo e portate in ospedale

Lonate Pozzolo (Varese), 9 agosto 2024 – Un incendio scoppiato in una villetta di Lonate Pozzolo, ieri pomeriggio poco dopo le sei, poteva avere conseguenze ben peggiori se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Varese. Le fiamme si sono improvvisamente scatenate – per cause in corso di accertamento – da un’auto e da una moto parcheggiate, e hanno rapidamente intaccato anche l’abitazione danneggiando, come si può osservare dalle foto realizzate dai vigili del fuoco, facciata e parte del tetto. Danni anche al locale taverna. Due persone, di cui una disabile, che si trovavano all’interno della villetta, sono rimaste lievemente intossicate e sono state portate con l’ambulanza in ospedale per accertamenti.

