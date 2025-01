Lurago d'Erba, a fuoco una vasca idromassaggio in giardino

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare l’incendio partito da una vasca idromassaggio collocata nel giardino di una abitazione privata. Le fiamme si sono sprigionate verso le 17.30 a Lurago d’Erba in via Cà Ronchi, quasi certamente per un problema elettrico, generando fin da subito una colonna di fumo visibile anche a distanza di chilometri. In posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco da Cantù e da Erba, per procedere con lo spegnimento dell'incendio e verificare le successive condizioni di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.