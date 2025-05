"Questo report può migliorare la crescita"

"Con il team di Startup Checklist volevamo esplorare lo stato del Growth nelle Startup italiane. Così mesi fa abbiamo lanciato un sondaggio, a cui hanno risposto 155 startup, abbiamo studiato i dati, fatto correlazioni con Dataz e ragionamenti che abbiamo inserito in questo report". Partendo da questa premessa, i tre autori del sondaggio hanno messo a punto uno strumento i cui risultati sono ora accessibili a tutti sul loro sito, dove hanno già lanciato una nuova edizione. "La cosa più determinante per il successo di una startup – dice Iacopo Livia – e allo stesso tempo la più difficile da realizzare, è un buon team, che va di pari passo con la creazione della startup. Per questo abbiamo deciso di dedicare a questo tema una sezione parallela della Checklist, che non smette mai di essere una priorità". Pa.Pi.