Razzie nelle case del Ticino: due ladri d’appartamento beccati al valico di Chiasso

Como, 17 agosto 2024 – Erano diretti nel Comasco di due ladri di appartamenti arrestati dalla polizia cantonale svizzera, che li ha rintracciati e fermati al valico di Chiasso. Si tratta di un francese di 32 anni e un rumeno di 39, ritenuti responsabili di aver messo a segno, negli scorsi giorni in Ticino e in particolare nel Bellinzonese, numerosi furti in abitazioni. Il dispositivo coordinato dalla Polizia cantonale con la collaborazione anche dell'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ha consentito di intercettarli al valico stradale di Chiasso, strada mentre si trovavano a bordo di un'auto con targhe italiane in uscita dal territorio elvetico.

La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di trovare strumenti da scasso e diversa refurtiva, tra cui dei gioielli provenienti da uno scasso effettuato poco prima nel Luganese. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di ripetuto furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio commessi in più occasioni. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'eventuale responsabilità degli arrestati in ulteriori furti avvenuti nelle ultime settimane.