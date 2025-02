Investe e uccide una donna durante un temporale: motociclista prosciolto

Como, 20 febbraio 2025 – Angelina Sacco, pensionata di 81 anni di Cernobbio, era morta in un incidente avvenuto la mattina del 7 giugno 2022 in via Masia, travolta da una Ducati Monster guidata da un uomo di 45 anni, che era stato indagato per omicidio stradale. Ma ora, al termine del processo con rito abbreviato, è stato prosciolto dal Gup.

La donna stava attraversando la strada mentre era in corso un temporale, avvolta da uno scroscio d’acqua che probabilmente l’ha resa invisibile al conducente della moto che arrivava esattamente in quel momento, che l’aveva colpita in pieno e sbalzata a terra. Era morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Anche il conducente della moto aveva avuto un malore, per lo choc dell’investimento. Ma la condotta dell’uomo mentre era alla guida, evidentemente è stata ritenuta dal giudice idonea a quel tratto di strada e alla situazione di maltempo, e tale da trovarsi nella condizione di non poter evitare di urtare la vittima.